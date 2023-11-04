https://ukraina.ru/20231104/1050765880.html

Израиль истребляет население Газы в нацистской манере - глава МИД Венесуэлы

Израиль истребляет население Газы в нацистской манере - глава МИД Венесуэлы - 04.11.2023 Украина.ру

Израиль истребляет население Газы в нацистской манере - глава МИД Венесуэлы

Происходящее в Газе является истреблением населения в нацистском стиле, варварством и военным преступлением. Об этом министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль заявил в своём блоге в социальной сети Х (бывший Twitter)

2023-11-04T04:14

2023-11-04T04:14

2023-11-04T04:15

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сектор газа

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"То, что происходит в Газе, - это операция по истреблению в нацистском стиле. Изображения и свидетельства, которые мы получаем каждый день, демонстрируют военные преступления, совершённые израильским государством. Варварство должно быть немедленно прекращено, а подобные преступления должны быть осуждены!", - написал Хиль.Армия Израиля (ЦАХАЛ) 3 ноября заявила о нанесении удара по машине скорой помощи, якобы использовавшейся боевиками палестинского движения ХАМАС. Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что сведения об атаках на машины скорой помощи в секторе Газа его потрясли. Он обратился с призывом "всегда защищать" медицинских работников и их пациентов.Правительство Венесуэлы официально осудило нападение ЦАХАЛ на машины скорой помощи и заявило о необходимости международного расследования произошедшего. Власти Венесуэлы вновь призвали немедленно прекратить огонь, оказать гуманитарную помощь населению сектора Газа и исполнить резолюции ООН о создании палестинского государства.

https://ukraina.ru/20231104/1050765559.html

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новости, венесуэла, палестино-израильский конфликт, израиль, палестина, нацизм, военные преступления, сектор газа