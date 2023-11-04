Израиль истребляет население Газы в нацистской манере - глава МИД Венесуэлы - 04.11.2023 Украина.ру
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Израиль истребляет население Газы в нацистской манере - глава МИД Венесуэлы
Израиль истребляет население Газы в нацистской манере - глава МИД Венесуэлы - 04.11.2023 Украина.ру
Израиль истребляет население Газы в нацистской манере - глава МИД Венесуэлы
Происходящее в Газе является истреблением населения в нацистском стиле, варварством и военным преступлением. Об этом министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль заявил в своём блоге в социальной сети Х (бывший Twitter)
2023-11-04T04:14
2023-11-04T04:15
новости
венесуэла
палестино-израильский конфликт
израиль
палестина
нацизм
военные преступления
сектор газа
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"То, что происходит в Газе, - это операция по истреблению в нацистском стиле. Изображения и свидетельства, которые мы получаем каждый день, демонстрируют военные преступления, совершённые израильским государством. Варварство должно быть немедленно прекращено, а подобные преступления должны быть осуждены!", - написал Хиль.Армия Израиля (ЦАХАЛ) 3 ноября заявила о нанесении удара по машине скорой помощи, якобы использовавшейся боевиками палестинского движения ХАМАС. Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что сведения об атаках на машины скорой помощи в секторе Газа его потрясли. Он обратился с призывом "всегда защищать" медицинских работников и их пациентов.Правительство Венесуэлы официально осудило нападение ЦАХАЛ на машины скорой помощи и заявило о необходимости международного расследования произошедшего. Власти Венесуэлы вновь призвали немедленно прекратить огонь, оказать гуманитарную помощь населению сектора Газа и исполнить резолюции ООН о создании палестинского государства.
https://ukraina.ru/20231104/1050765559.html
https://ukraina.ru/20231103/1050760413.html
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новости, венесуэла, палестино-израильский конфликт, израиль, палестина, нацизм, военные преступления, сектор газа
Новости, Венесуэла, Палестино-израильский конфликт, Израиль, Палестина, нацизм, Военные преступления, сектор Газа

Израиль истребляет население Газы в нацистской манере - глава МИД Венесуэлы

04:14 04.11.2023 (обновлено: 04:15 04.11.2023)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкУзники концентрационного лагеря Освенцим
Узники концентрационного лагеря Освенцим - РИА Новости, 1920, 04.11.2023
© РИА Новости . РИА Новости
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Происходящее в Газе является истреблением населения в нацистском стиле, варварством и военным преступлением. Об этом министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль заявил в своём блоге в социальной сети Х (бывший Twitter)
"То, что происходит в Газе, - это операция по истреблению в нацистском стиле. Изображения и свидетельства, которые мы получаем каждый день, демонстрируют военные преступления, совершённые израильским государством. Варварство должно быть немедленно прекращено, а подобные преступления должны быть осуждены!", - написал Хиль.
Израиль и сектор Газа обменялись ракетными ударами - РИА Новости, 1920, 04.11.2023
03:26
Армия Израиля разбомбила приют беженцев в школе в Газе, погибли десятки человек - WAFAАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла авиационный удар по школе в секторе Газа, где нашли убежище беженцы, погибли и получили ранения десятки человек. Об этом вечером 3 ноября сообщает палестинское информационное агентство WAFA
Армия Израиля (ЦАХАЛ) 3 ноября заявила о нанесении удара по машине скорой помощи, якобы использовавшейся боевиками палестинского движения ХАМАС. Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что сведения об атаках на машины скорой помощи в секторе Газа его потрясли. Он обратился с призывом "всегда защищать" медицинских работников и их пациентов.
Правительство Венесуэлы официально осудило нападение ЦАХАЛ на машины скорой помощи и заявило о необходимости международного расследования произошедшего. Власти Венесуэлы вновь призвали немедленно прекратить огонь, оказать гуманитарную помощь населению сектора Газа и исполнить резолюции ООН о создании палестинского государства.
Капитолий, здание в Вашингтоне, где заседает конгресс США. - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
Вчера, 20:38
Глава "Хезболлы" заявил о причастности США в эскалации конфликта на Ближнем ВостокеСоединённые Штаты Америки несут ответственность за преступления в Палестине, Сирии и Ираке. Такое заявление в пятницу, 3 ноября, сделал генсек ливанского шиитского движения "Хезболла" Хасан Насрулла
 
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