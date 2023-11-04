Израиль истребляет население Газы в нацистской манере - глава МИД Венесуэлы
04:14 04.11.2023 (обновлено: 04:15 04.11.2023)
Происходящее в Газе является истреблением населения в нацистском стиле, варварством и военным преступлением. Об этом министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль заявил в своём блоге в социальной сети Х (бывший Twitter)
"То, что происходит в Газе, - это операция по истреблению в нацистском стиле. Изображения и свидетельства, которые мы получаем каждый день, демонстрируют военные преступления, совершённые израильским государством. Варварство должно быть немедленно прекращено, а подобные преступления должны быть осуждены!", - написал Хиль.
03:26Армия Израиля разбомбила приют беженцев в школе в Газе, погибли десятки человек - WAFAАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла авиационный удар по школе в секторе Газа, где нашли убежище беженцы, погибли и получили ранения десятки человек. Об этом вечером 3 ноября сообщает палестинское информационное агентство WAFA
Армия Израиля (ЦАХАЛ) 3 ноября заявила о нанесении удара по машине скорой помощи, якобы использовавшейся боевиками палестинского движения ХАМАС. Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что сведения об атаках на машины скорой помощи в секторе Газа его потрясли. Он обратился с призывом "всегда защищать" медицинских работников и их пациентов.
Правительство Венесуэлы официально осудило нападение ЦАХАЛ на машины скорой помощи и заявило о необходимости международного расследования произошедшего. Власти Венесуэлы вновь призвали немедленно прекратить огонь, оказать гуманитарную помощь населению сектора Газа и исполнить резолюции ООН о создании палестинского государства.