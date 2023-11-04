https://ukraina.ru/20231104/1050765559.html

Армия Израиля разбомбила приют беженцев в школе в Газе, погибли десятки человек - WAFA

Армия Израиля разбомбила приют беженцев в школе в Газе, погибли десятки человек - WAFA - 04.11.2023 Украина.ру

Армия Израиля разбомбила приют беженцев в школе в Газе, погибли десятки человек - WAFA

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла авиационный удар по школе в секторе Газа, где нашли убежище беженцы, погибли и получили ранения десятки человек. Об этом вечером 3 ноября сообщает палестинское информационное агентство WAFA

2023-11-04T03:26

2023-11-04T03:26

2023-11-04T06:27

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военные преступления

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"Израильские оккупационные силы совершили сегодня вечером новые убийства… взорвав школу в районе Аль-Сафтави на севере сектора Газа, в которой проживают тысячи перемещённых лиц. Израильские военные самолёты обстреляли школу Усамы бен Заида… в результате чего укрывшиеся в ней десятки перемещённых лиц были убиты и ранены", - говорится в сообщении.Отмечается, что школа приняла людей по линии Агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).Это не первый подобный обстрел со стороны ЦАХАЛ. Во вторник (31 октября) и среду (1 ноября) израильские военные нанесли удар по лагерю беженцев Джебалия в секторе Газа. По предварительным данным, не менее 195 человек погибли, более 700 пострадали.Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), в ответ на беспрецедентную по масштабу и жестокости атаку ХАМАС 7 октября, проводит в секторе Газа операцию "Железные мечи". Израильские военные взяли под контроль все населённые пункты у границы с Газой, наносят авиационные удары по объектам (включая гражданские) на территории сектора, держат анклав в полной блокаде. В результате Израильских ударов по сектору Газа погибли более девяти тысячи человек, более 32 тысяч получили ранения. В Газе сложилась катастрофическая ситуация с водой, продуктами питания, электричеством, медикаментами, топливом. В медицинских учреждениях множество людей не могут получить медицинскую помощь.Напомним, что в Израиле в результате атаки ХАМАС погибли более 1,3 тысячи человек. Ещё порядка 150-250 человек находятся в плену.Россия призывает противоборствующие стороны в Израиле и секторе Газа прекратить кровопролитие и дать возможность посредникам поработать над дипломатическим решением.

https://ukraina.ru/20231103/1050740952.html

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новости, сектор газа, палестино-израильский конфликт, палестина, израиль, война, обстрелы, потери, военные преступления