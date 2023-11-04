Армия Израиля разбомбила приют беженцев в школе в Газе, погибли десятки человек - WAFA - 04.11.2023 Украина.ру
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Армия Израиля разбомбила приют беженцев в школе в Газе, погибли десятки человек - WAFA
Армия Израиля разбомбила приют беженцев в школе в Газе, погибли десятки человек - WAFA - 04.11.2023 Украина.ру
Армия Израиля разбомбила приют беженцев в школе в Газе, погибли десятки человек - WAFA
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла авиационный удар по школе в секторе Газа, где нашли убежище беженцы, погибли и получили ранения десятки человек. Об этом вечером 3 ноября сообщает палестинское информационное агентство WAFA
2023-11-04T03:26
2023-11-04T06:27
новости
сектор газа
палестино-израильский конфликт
палестина
израиль
война
обстрелы
потери
военные преступления
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"Израильские оккупационные силы совершили сегодня вечером новые убийства… взорвав школу в районе Аль-Сафтави на севере сектора Газа, в которой проживают тысячи перемещённых лиц. Израильские военные самолёты обстреляли школу Усамы бен Заида… в результате чего укрывшиеся в ней десятки перемещённых лиц были убиты и ранены", - говорится в сообщении.Отмечается, что школа приняла людей по линии Агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).Это не первый подобный обстрел со стороны ЦАХАЛ. Во вторник (31 октября) и среду (1 ноября) израильские военные нанесли удар по лагерю беженцев Джебалия в секторе Газа. По предварительным данным, не менее 195 человек погибли, более 700 пострадали.Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), в ответ на беспрецедентную по масштабу и жестокости атаку ХАМАС 7 октября, проводит в секторе Газа операцию "Железные мечи". Израильские военные взяли под контроль все населённые пункты у границы с Газой, наносят авиационные удары по объектам (включая гражданские) на территории сектора, держат анклав в полной блокаде. В результате Израильских ударов по сектору Газа погибли более девяти тысячи человек, более 32 тысяч получили ранения. В Газе сложилась катастрофическая ситуация с водой, продуктами питания, электричеством, медикаментами, топливом. В медицинских учреждениях множество людей не могут получить медицинскую помощь.Напомним, что в Израиле в результате атаки ХАМАС погибли более 1,3 тысячи человек. Ещё порядка 150-250 человек находятся в плену.Россия призывает противоборствующие стороны в Израиле и секторе Газа прекратить кровопролитие и дать возможность посредникам поработать над дипломатическим решением.
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новости, сектор газа, палестино-израильский конфликт, палестина, израиль, война, обстрелы, потери, военные преступления
Новости, сектор Газа, Палестино-израильский конфликт, Палестина, Израиль, война, обстрелы, потери, Военные преступления

Армия Израиля разбомбила приют беженцев в школе в Газе, погибли десятки человек - WAFA

03:26 04.11.2023 (обновлено: 06:27 04.11.2023)
 
© РИА Новости . Ахмет Абед / Перейти в фотобанкИзраиль и сектор Газа обменялись ракетными ударами
Израиль и сектор Газа обменялись ракетными ударами - РИА Новости, 1920, 04.11.2023
© РИА Новости . Ахмет Абед
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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла авиационный удар по школе в секторе Газа, где нашли убежище беженцы, погибли и получили ранения десятки человек. Об этом вечером 3 ноября сообщает палестинское информационное агентство WAFA
"Израильские оккупационные силы совершили сегодня вечером новые убийства… взорвав школу в районе Аль-Сафтави на севере сектора Газа, в которой проживают тысячи перемещённых лиц. Израильские военные самолёты обстреляли школу Усамы бен Заида… в результате чего укрывшиеся в ней десятки перемещённых лиц были убиты и ранены", - говорится в сообщении.
Отмечается, что школа приняла людей по линии Агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).
Это не первый подобный обстрел со стороны ЦАХАЛ. Во вторник (31 октября) и среду (1 ноября) израильские военные нанесли удар по лагерю беженцев Джебалия в секторе Газа. По предварительным данным, не менее 195 человек погибли, более 700 пострадали.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), в ответ на беспрецедентную по масштабу и жестокости атаку ХАМАС 7 октября, проводит в секторе Газа операцию "Железные мечи". Израильские военные взяли под контроль все населённые пункты у границы с Газой, наносят авиационные удары по объектам (включая гражданские) на территории сектора, держат анклав в полной блокаде.
В результате Израильских ударов по сектору Газа погибли более девяти тысячи человек, более 32 тысяч получили ранения. В Газе сложилась катастрофическая ситуация с водой, продуктами питания, электричеством, медикаментами, топливом. В медицинских учреждениях множество людей не могут получить медицинскую помощь.
Напомним, что в Израиле в результате атаки ХАМАС погибли более 1,3 тысячи человек. Ещё порядка 150-250 человек находятся в плену.
Россия призывает противоборствующие стороны в Израиле и секторе Газа прекратить кровопролитие и дать возможность посредникам поработать над дипломатическим решением.
Вчера, 13:39
Израиль таранит "Один пояс — один путь". "Бен-Гурион" — альтернатива Суэцкому каналу и миру на землеОдна из причин, почему Израиль начал войну против движения ХАМАС в секторе Газа, заключается в том, что он хочет построить канал "Бен-Гурион" между Средиземным и Красным морями (залив Акаба)
 
Новостисектор ГазаПалестино-израильский конфликтПалестинаИзраильвойнаобстрелыпотериВоенные преступления
 
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