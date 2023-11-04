Сергей Марков о том, как США хотят "сварить лягушку", чтобы втащить Белоруссию в конфликт на Украине - 04.11.2023 Украина.ру
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Сергей Марков о том, как США хотят "сварить лягушку", чтобы втащить Белоруссию в конфликт на Украине
Сергей Марков о том, как США хотят "сварить лягушку", чтобы втащить Белоруссию в конфликт на Украине - 04.11.2023 Украина.ру
Сергей Марков о том, как США хотят "сварить лягушку", чтобы втащить Белоруссию в конфликт на Украине
Вашингтону выгодно медленно развивать конфликт на Украине, постепенно увеличивая эскалацию, при этом не провоцируя Россию на радикальные меры. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру директор Института политических исследований Сергей Марков
2023-11-04T05:00
2023-11-04T05:00
новости
россия
украина
сша
белоруссия
польша
конфликт
война
ядерное оружие
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США могут быть заинтересованы в военной операции против Минска, чтобы использовать это как повод для вмешательства в конфликт Польши и других стран НАТО для боевых действий на белорусской территории, рассказал эксперт.Польская армия готова к расширению конфликта на территории Белоруссии. В этом заинтересовано нынешнее польское правительство, которое хочет таким образом сохранить власть. Однако неизвестно, насколько успешно польская армия может воевать, добавил он.Поэтому ВСУ попытаются спровоцировать Белоруссию, чтобы получить повод для прямого вступления в конфликт польской армии, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231102/1050685970.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, россия, украина, сша, белоруссия, польша, конфликт, война, ядерное оружие
Новости, Россия, Украина, США, Белоруссия, Польша, конфликт, война, Ядерное оружие

Сергей Марков о том, как США хотят "сварить лягушку", чтобы втащить Белоруссию в конфликт на Украине

05:00 04.11.2023
 
© AP / Michal Dyjuk
- РИА Новости, 1920, 04.11.2023
© AP / Michal Dyjuk
Читать в
Вашингтону выгодно медленно развивать конфликт на Украине, постепенно увеличивая эскалацию, при этом не провоцируя Россию на радикальные меры. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру директор Института политических исследований Сергей Марков
США могут быть заинтересованы в военной операции против Минска, чтобы использовать это как повод для вмешательства в конфликт Польши и других стран НАТО для боевых действий на белорусской территории, рассказал эксперт.
Польская армия готова к расширению конфликта на территории Белоруссии. В этом заинтересовано нынешнее польское правительство, которое хочет таким образом сохранить власть. Однако неизвестно, насколько успешно польская армия может воевать, добавил он.
"Напрямую вторгаться на российскую территорию США сейчас точно не захотят, потому что Москва может применить ядерное оружие. Вашингтону выгодно варить эту ситуацию как лягушку в кипятке, постепенно увеличивая эскалацию, но не провоцируя Россию на радикальные меры", - подчеркнул Марков.
Поэтому ВСУ попытаются спровоцировать Белоруссию, чтобы получить повод для прямого вступления в конфликт польской армии, резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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