https://ukraina.ru/20231104/1050743837.html

Сергей Марков о том, как США хотят "сварить лягушку", чтобы втащить Белоруссию в конфликт на Украине

Сергей Марков о том, как США хотят "сварить лягушку", чтобы втащить Белоруссию в конфликт на Украине - 04.11.2023 Украина.ру

Сергей Марков о том, как США хотят "сварить лягушку", чтобы втащить Белоруссию в конфликт на Украине

Вашингтону выгодно медленно развивать конфликт на Украине, постепенно увеличивая эскалацию, при этом не провоцируя Россию на радикальные меры. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру директор Института политических исследований Сергей Марков

2023-11-04T05:00

2023-11-04T05:00

2023-11-04T05:00

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США могут быть заинтересованы в военной операции против Минска, чтобы использовать это как повод для вмешательства в конфликт Польши и других стран НАТО для боевых действий на белорусской территории, рассказал эксперт.Польская армия готова к расширению конфликта на территории Белоруссии. В этом заинтересовано нынешнее польское правительство, которое хочет таким образом сохранить власть. Однако неизвестно, насколько успешно польская армия может воевать, добавил он.Поэтому ВСУ попытаются спровоцировать Белоруссию, чтобы получить повод для прямого вступления в конфликт польской армии, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231102/1050685970.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, украина, сша, белоруссия, польша, конфликт, война, ядерное оружие