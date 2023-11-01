https://ukraina.ru/20231101/1050684593.html

Сергей Марков: США и ВСУ начали варить Белоруссию на медленном огне, чтобы Россия точно увязла в СВО

Сергей Марков: США и ВСУ начали варить Белоруссию на медленном огне, чтобы Россия точно увязла в СВО - 02.11.2023 Украина.ру

Сергей Марков: США и ВСУ начали варить Белоруссию на медленном огне, чтобы Россия точно увязла в СВО

Напрямую вторгаться на российскую территорию США сейчас точно не захотят, потому что Москва может применить ядерное оружие. Вашингтону выгодно варить эту ситуацию, как лягушку в кипятке, постепенно увеличивая эскалацию, но не провоцируя Россию на радикальные меры

2023-11-01T18:30

2023-11-01T18:30

2023-11-02T10:06

интервью

россия

сша

всу

польша

белоруссия

киев

ядерное оружие

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Поэтому ВСУ попытаются спровоцировать Белоруссию, чтобы получить повод для прямого вступления в конфликт польской армии, считает директор Института политических исследований Сергей Марков.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Ранее глава Погранкомитета Белоруссии Константин Молостов заявил, что киевский режим сосредоточил на всем североукраинском направлении 120-тысячную группировку войск, из которых 17 тысяч привлекаются в интересах усиления охраны госграницы. По его словам, украинская сторона постоянно устраивает там мелкие провокации, а также привлекает добровольческие формирования для выполнения задач вблизи границы с РБ.— Сергей Александрович, мнения экспертов по этому поводу разделились. Одни говорят, что эта информация Минска не вполне точна и никакой сенсации в ней нет. Другие считают, что это и есть подготовка к расширению украинского конфликта. Вы что думаете по этому поводу?— Киевский режим самостоятельно решения не принимает. Решения принимают США. Американцы могут быть заинтересованы в такого рода операции против Минска, чтобы использовать это в качестве повода для вмешательства в конфликт Польши и других стран НАТО для боевых действий на белорусской территории. Этот сценарий остается актуальным.Другое дело, что Лукашенко может интерпретировать это сообщение в своих интересах. Все-таки ВСУ и раньше держали там группировку для защиты от нового наступления России с белорусской территории. И понятно, что участвовать в боевых действиях у Лукашенко нет никакого желания. И такими заявлениями Минск посылает сигнал тревоги.Возможно, что американцы сейчас расширения конфликта не хотят. Но Лукашенко подозревает их в этом намерении, пытаясь за счет таких сигналов погасить эту ситуацию.Так что здесь возможны оба варианта.— Именно с этим связано заявление Лукашенко, что российское наступление в Авдеевке забуксовало, поэтому пора договариваться?— Это сигнал своему населению, что он боится втягивания Белоруссии в боевые действия. Вряд ли это заявление было адресовано американцам.Кстати, российское наступление на Авдеевку действительно забуксовало. У нас были небольшие успехи на севере, но сейчас мы там перешли к активной обороне. Может быть, за этой активной обороной снова последует наше наступление по образцу Артемовска. А может быть, это будет многомесячная активная оборона, как это сейчас происходит под Купянском.— Если американцы заинтересованы в расширении этого конфликта, насколько к нему готова польская армия?— Польская армия к этому готова. В этом заинтересовано нынешнее польское правительство, которое хочет таким образом сохранить власть. Вопрос в том, насколько эффективно польская армия может воевать. Этого не знает никто.Мы уже увидели, что российская армия со всей ее репутацией оказалась не готова к таким боевым действиям. Но ведь и прославленная израильская армия оказалась не готова воевать к новым условиям. У нее были такие провалы, что все просто диву давались.Так что готовность польской армии к боевым действиям сейчас оценить невозможно.— Как именно может развиваться этот вооруженный конфликт? Есть ли прямая угроза для Калининграда?— Напрямую вторгаться на российскую территорию США сейчас точно не захотят, потому что Москва может применить ядерное оружие. Вашингтону выгодно варить эту ситуацию как лягушку в кипятке, постепенно увеличивая эскалацию, но не провоцируя Россию на радикальные меры. Поэтому ВСУ попытаются спровоцировать Белоруссию, чтобы получить повод для прямого вступления в конфликт польской армии.— При каких условиях мы сможем более предметно поговорить, возможно ли такое расширение конфликта?— Военные сразу увидят, действительно ли ВСУ готовятся к этой операции по ряду признаков. Например, будут ли они развертывать вблизи белорусской границы полевые госпиталя или создавать склады с боеприпасами, которых для наступления нужно очень много. Речь идет исключительно о военно-технических деталях.— Выгоден ли такой сценарий России? С одной стороны, мы вынуждены будем тратить силы на защиту Белоруссии, а, с другой стороны, белорусы могут выстоять и Украине придет конец.— России выгодно то, что она делает по своей инициативе. А если США прорабатывают такой сценарий, то они считают, что это выгодно им.

https://ukraina.ru/20230221/1043779594.html

https://ukraina.ru/20231101/1050680809.html

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2023

Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, россия, сша, всу, польша, белоруссия, киев, ядерное оружие