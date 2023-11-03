Путин: Мы должны быть агрессивными - 03.11.2023 Украина.ру
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Путин: Мы должны быть агрессивными
Путин: Мы должны быть агрессивными - 03.11.2023 Украина.ру
Путин: Мы должны быть агрессивными
Путин провел встречу с членами восьмого состава Общественной палаты РФ
2023-11-03T15:58
2023-11-03T16:05
новости
владимир путин
общественная палата
встреча
экономика
россия
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Чем сильнее будет Россия в экономическом, военном и политическом плане, тем меньше будет желания у Запада исключить ее из международной жизни. Об этом заявил президент России Владимир Путин 3 ноября на встрече с членами Общественной палаты РФ. Поэтому необходимо больше всего сосредоточиться на внутренней повестке."Мы должны быть агрессивными, а значит суверенными и независимыми", — заявил Путин.Президент отметил, что в 2023 года рост ВВП России достигнет 2,8 %, а может быть и 3%, в то время как в Европе показатель будет минусовым. По его словам, это результат связанности самодостаточной по ключевым компонентам экономики и реального производства, которое позволяет стране не только выживать, но и идти вперед.По традиции, президент России встречается с новым составом Общественной палаты России после завершения его формирования. С членами восьмого состава ОП РФ он встретился на площадке итогового форума "Сообщество" в Москве.
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новости, владимир путин, общественная палата, встреча, экономика, россия
Новости, Владимир Путин, общественная палата, встреча, экономика, Россия

Путин: Мы должны быть агрессивными

15:58 03.11.2023 (обновлено: 16:05 03.11.2023)
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент России В. Путин встретился с членами Общественной палаты РФ нового состава
Президент России В. Путин встретился с членами Общественной палаты РФ нового состава - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Путин провел встречу с членами восьмого состава Общественной палаты РФ
Чем сильнее будет Россия в экономическом, военном и политическом плане, тем меньше будет желания у Запада исключить ее из международной жизни. Об этом заявил президент России Владимир Путин 3 ноября на встрече с членами Общественной палаты РФ.
Поэтому необходимо больше всего сосредоточиться на внутренней повестке.
"Мы должны быть агрессивными, а значит суверенными и независимыми", — заявил Путин.
Президент отметил, что в 2023 года рост ВВП России достигнет 2,8 %, а может быть и 3%, в то время как в Европе показатель будет минусовым. По его словам, это результат связанности самодостаточной по ключевым компонентам экономики и реального производства, которое позволяет стране не только выживать, но и идти вперед.
По традиции, президент России встречается с новым составом Общественной палаты России после завершения его формирования. С членами восьмого состава ОП РФ он встретился на площадке итогового форума "Сообщество" в Москве.
 
НовостиВладимир Путинобщественная палатавстречаэкономикаРоссия
 
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