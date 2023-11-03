https://ukraina.ru/20231103/1050751189.html
Путин: Мы должны быть агрессивными
Путин: Мы должны быть агрессивными - 03.11.2023 Украина.ру
Путин: Мы должны быть агрессивными
Путин провел встречу с членами восьмого состава Общественной палаты РФ
2023-11-03T15:58
2023-11-03T15:58
2023-11-03T16:05
новости
владимир путин
общественная палата
встреча
экономика
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/03/1050752262_0:225:3070:1952_1920x0_80_0_0_686bf5946f92206f6202c8ce14ffa46a.jpg
Чем сильнее будет Россия в экономическом, военном и политическом плане, тем меньше будет желания у Запада исключить ее из международной жизни. Об этом заявил президент России Владимир Путин 3 ноября на встрече с членами Общественной палаты РФ. Поэтому необходимо больше всего сосредоточиться на внутренней повестке."Мы должны быть агрессивными, а значит суверенными и независимыми", — заявил Путин.Президент отметил, что в 2023 года рост ВВП России достигнет 2,8 %, а может быть и 3%, в то время как в Европе показатель будет минусовым. По его словам, это результат связанности самодостаточной по ключевым компонентам экономики и реального производства, которое позволяет стране не только выживать, но и идти вперед.По традиции, президент России встречается с новым составом Общественной палаты России после завершения его формирования. С членами восьмого состава ОП РФ он встретился на площадке итогового форума "Сообщество" в Москве.
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/03/1050752262_119:0:2850:2048_1920x0_80_0_0_7e79b432e8858847d91e9c4eae05a880.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, владимир путин, общественная палата, встреча, экономика, россия
Новости, Владимир Путин, общественная палата, встреча, экономика, Россия
Путин: Мы должны быть агрессивными
15:58 03.11.2023 (обновлено: 16:05 03.11.2023)
Путин провел встречу с членами восьмого состава Общественной палаты РФ
Чем сильнее будет Россия в экономическом, военном и политическом плане, тем меньше будет желания у Запада исключить ее из международной жизни. Об этом заявил президент России Владимир Путин 3 ноября на встрече с членами Общественной палаты РФ.
Поэтому необходимо больше всего сосредоточиться на внутренней повестке.
"Мы должны быть агрессивными, а значит суверенными и независимыми", — заявил Путин.
Президент отметил, что в 2023 года рост ВВП России достигнет 2,8 %, а может быть и 3%, в то время как в Европе показатель будет минусовым. По его словам, это результат связанности самодостаточной по ключевым компонентам экономики и реального производства, которое позволяет стране не только выживать, но и идти вперед.
По традиции, президент России встречается с новым составом Общественной палаты России после завершения его формирования. С членами восьмого состава ОП РФ он встретился на площадке итогового форума "Сообщество" в Москве.