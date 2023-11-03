https://ukraina.ru/20231103/1050751189.html

Путин: Мы должны быть агрессивными

Путин: Мы должны быть агрессивными - 03.11.2023 Украина.ру

Путин: Мы должны быть агрессивными

Путин провел встречу с членами восьмого состава Общественной палаты РФ

2023-11-03T15:58

2023-11-03T15:58

2023-11-03T16:05

новости

владимир путин

общественная палата

встреча

экономика

россия

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Чем сильнее будет Россия в экономическом, военном и политическом плане, тем меньше будет желания у Запада исключить ее из международной жизни. Об этом заявил президент России Владимир Путин 3 ноября на встрече с членами Общественной палаты РФ. Поэтому необходимо больше всего сосредоточиться на внутренней повестке."Мы должны быть агрессивными, а значит суверенными и независимыми", — заявил Путин.Президент отметил, что в 2023 года рост ВВП России достигнет 2,8 %, а может быть и 3%, в то время как в Европе показатель будет минусовым. По его словам, это результат связанности самодостаточной по ключевым компонентам экономики и реального производства, которое позволяет стране не только выживать, но и идти вперед.По традиции, президент России встречается с новым составом Общественной палаты России после завершения его формирования. С членами восьмого состава ОП РФ он встретился на площадке итогового форума "Сообщество" в Москве.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, владимир путин, общественная палата, встреча, экономика, россия