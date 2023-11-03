Суд приговорил участника группы Pussy Riot к колонии за фейки об армии
Басманный суд Москвы 3 ноября заочно приговорил более чем к восьми годам колонии общего режима участника группы Pussy Riot и издателя "Медиазоны"* Петра Верзилова* по делу о распространении фейков об армии. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ
"Признать Верзилова Петра Юрьевича виновным и назначить ему восемь лет шесть месяцев колонии общего режима", - огласила решение судья Наталия Дударь.
В качестве дополнительного наказания ему на четыре года запретили администрировать интернет-ресурсы.
Практически такое же наказание для него запрашивала прокуратура.
"Следствием и судом установлено, что Верзилов публиковал в своих аккаунтах в социальных сетях сообщения, в которых по мотивам политической ненависти распространял заведомо ложную информацию об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации для убийств мирных жителей и уничтожения объектов социальной инфраструктуры Украины в ходе проведения специальной военной операции. Министерством обороны Российской Федерации эти сведения неоднократно официально опровергались", - указали в материале СК РФ.
Верзилова арестовали за фейки о ВС РФ 27 марта этого года - заочно, поскольку он скрывается за рубежом.
До этого Верзилова также объявляли в розыск по уголовному делу за сокрытие канадского гражданства, которое реального срока не предполагает. МВД, которое ведет следствие, просило о его заочном аресте, но Басманный суд Москвы отклонил ходатайство.
Верзилов получил известность как участник арт-группы "Война" и группы Pussy Riot.
* Признаны в России иноагентами.