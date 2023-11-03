Суд приговорил участника группы Pussy Riot к колонии за фейки об армии - 03.11.2023 Украина.ру
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Суд приговорил участника группы Pussy Riot к колонии за фейки об армии
Суд приговорил участника группы Pussy Riot к колонии за фейки об армии - 03.11.2023 Украина.ру
Суд приговорил участника группы Pussy Riot к колонии за фейки об армии
Басманный суд Москвы 3 ноября заочно приговорил более чем к восьми годам колонии общего режима участника группы Pussy Riot и издателя "Медиазоны"* Петра Верзилова* по делу о распространении фейков об армии. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ
2023-11-03T14:29
2023-11-03T14:29
суд
новости
колония
виновный
фейк
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"Признать Верзилова Петра Юрьевича виновным и назначить ему восемь лет шесть месяцев колонии общего режима", - огласила решение судья Наталия Дударь.В качестве дополнительного наказания ему на четыре года запретили администрировать интернет-ресурсы.Практически такое же наказание для него запрашивала прокуратура.Верзилова арестовали за фейки о ВС РФ 27 марта этого года - заочно, поскольку он скрывается за рубежом.До этого Верзилова также объявляли в розыск по уголовному делу за сокрытие канадского гражданства, которое реального срока не предполагает. МВД, которое ведет следствие, просило о его заочном аресте, но Басманный суд Москвы отклонил ходатайство.Верзилов получил известность как участник арт-группы "Война" и группы Pussy Riot.* Признаны в России иноагентами.
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суд, новости, колония, виновный, фейк
Суд, Новости, колония, виновный, фейк

Суд приговорил участника группы Pussy Riot к колонии за фейки об армии

14:29 03.11.2023
 
© РИА Новости . Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкВерзилов
Верзилов - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
© РИА Новости . Евгений Одиноков
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Басманный суд Москвы 3 ноября заочно приговорил более чем к восьми годам колонии общего режима участника группы Pussy Riot и издателя "Медиазоны"* Петра Верзилова* по делу о распространении фейков об армии. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ
"Признать Верзилова Петра Юрьевича виновным и назначить ему восемь лет шесть месяцев колонии общего режима", - огласила решение судья Наталия Дударь.
В качестве дополнительного наказания ему на четыре года запретили администрировать интернет-ресурсы.
Практически такое же наказание для него запрашивала прокуратура.
"Следствием и судом установлено, что Верзилов публиковал в своих аккаунтах в социальных сетях сообщения, в которых по мотивам политической ненависти распространял заведомо ложную информацию об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации для убийств мирных жителей и уничтожения объектов социальной инфраструктуры Украины в ходе проведения специальной военной операции. Министерством обороны Российской Федерации эти сведения неоднократно официально опровергались", - указали в материале СК РФ.
Верзилова арестовали за фейки о ВС РФ 27 марта этого года - заочно, поскольку он скрывается за рубежом.
До этого Верзилова также объявляли в розыск по уголовному делу за сокрытие канадского гражданства, которое реального срока не предполагает. МВД, которое ведет следствие, просило о его заочном аресте, но Басманный суд Москвы отклонил ходатайство.
Верзилов получил известность как участник арт-группы "Война" и группы Pussy Riot.
* Признаны в России иноагентами.
Премьер-министр Чехии М.Земан - РИА Новости, 1920, 06.11.2014
6 ноября 2014, 10:58
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