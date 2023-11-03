https://ukraina.ru/20231103/1050745795.html

Суд приговорил участника группы Pussy Riot к колонии за фейки об армии

Суд приговорил участника группы Pussy Riot к колонии за фейки об армии - 03.11.2023 Украина.ру

Суд приговорил участника группы Pussy Riot к колонии за фейки об армии

Басманный суд Москвы 3 ноября заочно приговорил более чем к восьми годам колонии общего режима участника группы Pussy Riot и издателя "Медиазоны"* Петра Верзилова* по делу о распространении фейков об армии. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ

2023-11-03T14:29

2023-11-03T14:29

2023-11-03T14:29

суд

новости

колония

виновный

фейк

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"Признать Верзилова Петра Юрьевича виновным и назначить ему восемь лет шесть месяцев колонии общего режима", - огласила решение судья Наталия Дударь.В качестве дополнительного наказания ему на четыре года запретили администрировать интернет-ресурсы.Практически такое же наказание для него запрашивала прокуратура.Верзилова арестовали за фейки о ВС РФ 27 марта этого года - заочно, поскольку он скрывается за рубежом.До этого Верзилова также объявляли в розыск по уголовному делу за сокрытие канадского гражданства, которое реального срока не предполагает. МВД, которое ведет следствие, просило о его заочном аресте, но Басманный суд Москвы отклонил ходатайство.Верзилов получил известность как участник арт-группы "Война" и группы Pussy Riot.* Признаны в России иноагентами.

https://ukraina.ru/20141106/1011091371.html

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суд, новости, колония, виновный, фейк