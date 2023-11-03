https://ukraina.ru/20231103/1050740952.html

Израиль таранит "Один пояс — один путь". "Бен-Гурион" — альтернатива Суэцкому каналу и миру на земле

Израиль таранит "Один пояс — один путь". "Бен-Гурион" — альтернатива Суэцкому каналу и миру на земле - 03.11.2023 Украина.ру

Израиль таранит "Один пояс — один путь". "Бен-Гурион" — альтернатива Суэцкому каналу и миру на земле

Одна из причин, почему Израиль начал войну против движения ХАМАС в секторе Газа, заключается в том, что он хочет построить канал "Бен-Гурион" между Средиземным и Красным морями (залив Акаба)

2023-11-03T13:39

2023-11-03T13:39

2023-11-03T15:24

эксклюзив

израиль

зарубежье

суэцкий канал

хамас

сектор газа

палестино-израильский конфликт

канал

красное море

средиземное море

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Соединив город Эйлат на Красном море с регионом Ашкелона на Средиземном, Израиль хочет и вполне себе может стать важным транспортным узлом, перевалочным пунктом и логистическим хабом мира, создав реальную альтернативу Суэцкому каналу, на который приходит 12% общемировых транспортных потоков. А уничтожение террористического анклава, сектора Газа, который все время угрожает Израилю, повысит безопасность перевозок.«Канал "Бен-Гурион", который проложит новый маршрут в глобальной энергетике и торговле, имеет большое стратегическое значение. Израиль в рамках этого плана стремится стать глобальным центром торговой и энергетической логистики в обход Суэцкого канала, что загоняет Египет в угол. Эксперты полагают, что такое положение вещей может нанести удар по Ормузскому проливу, по которому передается 30% мировой энергии, пошатнуть китайский проект "Один пояс — один путь" и стратегические балансы в Средиземноморье. Даже есть вероятность, что будет спровоцирована Третья мировая война», — так описывает значение новой возможной стройки турецкое издание Haber7.По мнению турецких журналистов, Израиль одним махом сможет ударить по интересам всех стран Ближнего Востока, которые торгуют энергоносителями. В первую очередь по интересам Египта, который перевозит их по Суэцу, Ирана, который может контролировать Ормузский пролив и — это главное! — Китая, включившего это регион в свой проект «Один пояс — один путь» (ОПОП).Коснется новый канал и интересов международного транспортного коридора (МТК) «Север — Юг», связывающего торговлей Россию, Индию, Иран и еще восемь соседних стран (всего 11 стран). А также планов строительства экономического коридора Индия — Ближний Восток — Европа (India — Middle East — Europe Economic Corridor, IMEC), пролоббированного США в пику китайскому ОПОП на саммите «Большой двадцатки» (G20), который проходил 9-10 августа 2023 года в Нью-Дели.По замыслу США, IMEC должен был сделать главным перевалочным пунктом на Средиземном море для товаров из Индии и всего ближневосточного региона израильский порт Хайфу, на котором и планировалось замкнуть все товаро- и грузопотоки. Но создание нового канала, который перекроит и скорректирует по-новому все известные старые маршруты и поставит всех в зависимость от Израиля, а значит, и США, главного защитника и спонсора еврейского государства, вполне может стать главным приоритетом. Потому что и общий хаос на какое-то время усилит, и в зависимость от США и Израиля весь регион поставит.О том, что нужно создавать новый канал, более безопасный и технически современный, Израиль заговорил весной 2021 года, когда в марте того же года случилась полная закупорка Суэцкого канала японским контейнеровозом «Эвер Гивен». По данным Lloyd’s List, это обходилось мировой торговле в 400 миллионов долларов в час. 2 апреля 2021 года Израиль объявил, что работы на канале «Бен-Гурион» начнутся к июню 2021 года. Ничего, по-видимому, пока не начались, но идея, как видим, медленно, но уверенно переходит из планов на бумаге в практическую плоскость.Окончательно в необходимости и возможности строительства нового канала Израиль, похоже, убедился годом раньше, когда осенью 2020 года случились невиданные для региона политические подвижки. Бывшие враги — израильская государственная компания Europe Asia Pipeline Company (EAPC) и компания MED-RED Land Bridge, базирующаяся в ОАЭ, — подписали экономическое соглашение об использовании трубопровода Эйлат-Ашкелон для транспортировки нефти из Красного моря в Средиземное море. Это продолжение так называемых Авраамских соглашений, которые нормализовали отношения между Израилем и арабскими странами региона.Но вообще-то, идея строительства такого канала возникла еще в 1855 году, когда британский контр-адмирал Уильям Аллен предложил проект под названием «Мертвое море — новый путь в Индию». Ему казалось, что, если соединить три моря — Красное, Мертвое и Средиземное, это будет дешевле, чем строительство Суэцкого канала, тогда уже запланированного и запущенного в 1869 году.Потом идея горячо обсуждалась, когда в 1956 году президент Египта Гамаль Абдель Насер национализировал Суэцкий канал и лишил Запада супердоходов. В 1963 году Ливерморская национальная лаборатория имени Эрнеста Лоуренса рекомендовала администрации США прорыть канал-альтернативу Суэцкому.Этот эпический американский план стал достоянием гласности только через 31 год, в 1994-м. И из него стало известно, что предлагалось, по сути, варварство, которого мир тогда еще не знал. Вместо традиционных землекопательных методов пробить русло канала в горах и каменистой пустыне Негев предлагалось при помощи 520 ядерных взрывов малой мощности. Всем тогда казалось, что ядерное заражение местности будет не таким уж и страшным.Что такое канал «Бен-Гурион»? Назван он будет в честь Давида Бен-Гуриона, отца-основателя и первого премьер-министра Израиля. Он на 100 километров протяженнее, чем Суэцкий, — 293 км, планируется как две параллельные ветки. Чтобы обслуживать суда, идущие в обоих направлениях. Это ускорит прохождение судов.Оба параллельных канала будут глубиной около 50 метров и шириной около 200 метров, что на 10 метров глубже Суэцкого канала. А благодаря ширине по каналу сможет пройти судно длиной 300 метров и шириной 110 метров, что сопоставимо с размерами самых больших кораблей в мире.Кроме того, Суэцкий канал имеет песчаные берега, что требует больших затрат на его обслуживание и содержание. А израильский канал будет иметь скалистые стены, что означает, что он почти не потребует технического обслуживания.Вообще-то известно, что стоимость строительства канала оценивается от 16 до 55 миллиардов долларов Но Израиль прогнозирует доход от канала в размере около 6 миллиардов долларов в год или больше. Скорее всего, и будет больше. Для сравнения, например, Суэцкий канал за финансовый год, закончившийся 30 июня 2023 года, установил новый рекорд с годовым доходом в 9,4 миллиарда.Это помимо того, что Израиль будет владеть крупнейшей транспортной артерией, соединяющей Средиземное с Красным морем. Вдоль канала Израиль планирует построить небольшие города, отели, рестораны и ночные клубы. Чтобы еще и от туризма что-то получить.По планам зодчих, строительство канала может занять 5 с лишним лет. В работах будут заняты до 300 тысяч человек, которые будут набраны со всего мира — эдакая ударная капиталистическая стройка.В пользу канала «Бен-Гурион» говорит, конечно же, очевидная прямая экономическая и торговая выгода, полученная человечеством от улучшения планетарной логистики. Специалисты давно говорят, что войны будущего (если они будут, конечно) будут вестись не так за территории или даже не за ресурсы, как за транспортные пути доставки всего необходимого — за маршруты логистики, которые будут требовать меньше времени и топлива для доставки грузов.Вот после такого скандального транспортного коллапса в Суэцком канале в марте 2021 года, мир опять затрясло от поиска альтернативных маршрутов доставки грузов из Азии в Европу и наоборот, между Атлантическим и Тихим океанами.Например, кроме Суэцкого и Панамского каналов, Северного морского пути и южного маршрута в обход Африки, после решения турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана рыть новый канал «Стамбул» — как альтернативу проливам Босфор и Дарданеллы — в мире началась настоящая лихорадка каналов. Многие страны мира буквально предлагают свою территорию для транзита.Одни хотят рыть параллельный Панамский канал. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил, что его страна работает над новым проектом соединения Средиземного и Красного морей через сеть портов и железных дорог. Параллельно рассматривается возможность расширения Суэцкого канала.И теперь вот канал «Бен-Гурион», который в случае строительства может подтвердить логистическую истину: чем больше маршрутов, тем меньше вероятность кризисов в мировой торговле. Любых, вызванных нехваткой торговых путей, политическими распрями и войнами между государствами, международным террором и т. д. и т. п.Например, только на Суэцком канале указывают кризисы, когда он не мог нормально работать и обслуживать всех, как то предусматривает Константинопольская конвенция 1888 года, в которой прямо говорилось, что канал должен быть открыт для судов всех наций как в мирное, так и в военное время.И хотя военные действия на берегах канала как бы запрещены, а проход разрешен всем, в проходе по Суэцкому каналу отказывалось военным судам, в том числе кораблям Испании во время испано-американской войны 1898 года, России во время русско-японской войны 1904–1905 годов и Италии во время итальянского вторжения в Эфиопию в 1935–1936 годах.Известны и инциденты последних десятилетий: израильская блокада Суэцкого канала и Тиранского пролива с 1949 года, закрытие Суэцкого канала в 1956–1957 и в 1967–1975 годах, обструкция Суэцкого канала в 2021 году. Израилю было отказано в использовании канала после перемирия между Израилем и его арабскими противниками в 1949 году. Только в 1979 году был подписан мирный договор между Египтом и Израилем, в результате чего все суда, в том числе израильские, получили доступ к каналу. Сам канал был полем битвы во время Суэцкого кризиса 1956–1957 годов и арабо-израильской войны в июне 1967 года.Против строительства «Бен-Гуриона» может играть тот факт, что оно, по оценкам экспертов, способно спровоцировать начало Третьей мировой войны. Потому что, как уже было сказано выше, затронет коренные интересы слишком многих стран — и в регионе, и по всему миру.Турецкий эксперт по энергетике и геополитике Мехмет Огютчу в комментарии изданию Haber7 обрисовал общую ситуацию с каналом «Бен-Гурион»: «Китай получает энергоресурсы из Ирана, Саудовской Аравии и Катара. Альтернативный маршрут Мумбаи — Пирей или канал "Бен-Гурион", о котором Израиль грезит много лет, сами по себе, возможно, не станут теми факторами, что втянут Китай в боевые действия. Однако напряженность в Ормузском проливе, по которому проходит 30% мировой энергии, определенно станет красной линией для Пекина. Если конфликт распространится из сектора Газа в Ливан, Иран или Сирию, это приведет к появлению новых игроков на поле боя. Любое событие, представляющее угрозу для Ормузского или Малаккского пролива, будет иметь жизненно важное значение для Китая. Вместе с тем трудности у Турции, которая является критически важной страной в европейской логистике Китая, также станут поводом для беспокойства Пекина. Если кризис выйдет за пределы Газы, Ормузский пролив, безусловно, пострадает. Наряду с Ираном, Иорданией, Ираком, Сирией и Египтом Турция тоже может быть затронута этими событиями. В список также следует добавить Катар, Саудовскую Аравию, ОАЭ и другие страны Персидского залива. Война глубоко потрясет мировую торговлю, поставит под угрозу энергетические маршруты. На данном этапе важную роль в напряженности играет и богатый углеводородный потенциал Средиземноморья, который пытаются скрыть».Все, конец цитаты. Фактически на Ближнем Востоке фактически рушится вся архитектура безопасности, с таким трудом создаваемая все эти годы. И в воронку конфликта между Израилем и движением ХАМАС в секторе Газа вольно или невольно втягиваются все новые игроки по всей планете. И видно это уже невооруженным взглядом — было бы желание видеть.

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