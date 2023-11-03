Посол России в Вене объяснил, что тормозит решение конфликта на Украине - 03.11.2023 Украина.ру
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Посол России в Вене объяснил, что тормозит решение конфликта на Украине
Посол России в Вене объяснил, что тормозит решение конфликта на Украине - 03.11.2023 Украина.ру
Посол России в Вене объяснил, что тормозит решение конфликта на Украине
Недостатка в мирных инициативах по решению конфликта Украине нет, но отсутствует политическая воля. Об этом заявил посол России в Вене Дмитрий Любинский в интервью австрийскому изданию OÖNachrichten
2023-11-03T09:43
2023-11-03T09:58
переговоры
новости
посол
зарубежье
вена
украина
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"Недостатка в мирных инициативах нет. Так называемая "формула Зеленского" - не одна из них. Есть подходы африканских государств, есть предложения Китая. Проблема не в отсутствии инициатив, а в отсутствии политической воли", - сказал дипломат.По словам Любинского, сегодняшнее положение определяется рядом факторов, в том числе и тем, что Владимир Зеленский своим указом запретил себе вести мирные переговоры с Россией. Также дипломат добавил, что в этот конфликт значительно втянуты США."И им не нужно никакого движения к миру, по крайней мере, в данный момент. Они играют на эскалацию, увеличивая поставки оружия, отыгрываются на Европе, которая будет нести основное экономическое бремя", - пояснил посол. Он добавил, что еще одним фактором нынешнего положения является утрата доверия, расширение НАТО на восток и ложная позиция Запада в отношении Минских соглашений. "Потребуется новое регулирование гарантий безопасности в Европе", - заключил дипломат.Москва ранее неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Президент РФ Владимир Путин заявил позже, что если на Украине хотят переговорного процесса, то театральные жесты не нужны, надо отменить декрет, запрещающий вести переговоры с Россией.
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переговоры, новости, посол, зарубежье, вена, украина
переговоры, Новости, посол, Зарубежье, Вена, Украина

Посол России в Вене объяснил, что тормозит решение конфликта на Украине

09:43 03.11.2023 (обновлено: 09:58 03.11.2023)
 
© Фото : president.gov.uaУкраина украинский флаг
Украина украинский флаг - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
© Фото : president.gov.ua
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Недостатка в мирных инициативах по решению конфликта Украине нет, но отсутствует политическая воля. Об этом заявил посол России в Вене Дмитрий Любинский в интервью австрийскому изданию OÖNachrichten
"Недостатка в мирных инициативах нет. Так называемая "формула Зеленского" - не одна из них. Есть подходы африканских государств, есть предложения Китая. Проблема не в отсутствии инициатив, а в отсутствии политической воли", - сказал дипломат.
По словам Любинского, сегодняшнее положение определяется рядом факторов, в том числе и тем, что Владимир Зеленский своим указом запретил себе вести мирные переговоры с Россией.
Также дипломат добавил, что в этот конфликт значительно втянуты США.
"И им не нужно никакого движения к миру, по крайней мере, в данный момент. Они играют на эскалацию, увеличивая поставки оружия, отыгрываются на Европе, которая будет нести основное экономическое бремя", - пояснил посол.
Он добавил, что еще одним фактором нынешнего положения является утрата доверия, расширение НАТО на восток и ложная позиция Запада в отношении Минских соглашений.
"Потребуется новое регулирование гарантий безопасности в Европе", - заключил дипломат.
Москва ранее неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Президент РФ Владимир Путин заявил позже, что если на Украине хотят переговорного процесса, то театральные жесты не нужны, надо отменить декрет, запрещающий вести переговоры с Россией.
Алексей Данилов - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
1 ноября, 23:43
Данилов считает, что РФ стремится к переговорам из-за несокрушимости УкраиныРоссия осознала, что военным путём Украину не победить, именно поэтому РФ часто заявляет об открытости к переговорам. Такое мнение в эфире телемарафона выразил секретарь Совета безопасности и обороны Украины Алексей Данилов
 
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