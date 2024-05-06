"Когда закончится война на Украине?" Военно-политический эксперт назвал три реальных способа победить США
© РИА Новости / Перейти в фотобанкКолонна российской военной техники на шоссе в окрестностях Херсона.
Россия воюет не с Украиной, на самом деле она воюет с Америкой. Эта война будет идти до конца: или мы их, или они нас. При этом победить США можно тремя способами. Об этом сообщил в интервью изданию Украина.ру военно-политический эксперт, офицер ВС США в отставке Станислав Крапивник
Однажды я понял, что больше не могу оставаться в американской армии по этическим причинам. После этого в 2010 году я переехал в Россию на постоянное место жительства и с тех пор постоянно предупреждаю: война обязательно начнется, рассказал офицер.
"Знаете, некоторые люди до сих пор спрашивают меня: "Когда закончится война (спецоперация. - Ред.) на Украине". Мы же не с Украиной воюем. Мы воюем с Америкой. Эта война будет идти до конца: или мы их, или они нас", - отметил Крапивник.
По мнению эксперта, победить США можно тремя способами. Первый способ: с помощью ядерного удара, но это будет означать уничтожение всего человечества. Второй способ: это может произойти в результате смены элит. Третий способ: развал Америки по югославскому сценарию путем "балканизации", указал он.
Принято считать, что Америка – это одна большая страна. Но это совершенно не так, в ее устройстве много разрывов. При этом Юго-восток и Техас – самые слабые места США, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Станислав Крапивник: Россия должна разделить США как Югославию и устроить им новый Вьетнам в Мексике читайте на сайте Украина.ру
3 мая, 05:30Дмитрий Евстафьев: Глубинное государство в США ушло в свой "домик" и не воспринимает реальностьНаивностью будет считать, что на этой фазе развития конфликта на Украине, можно ожидать миротворческих пассов со стороны американской элиты. В США возник бипартийный консенсус относительно того, что политический мейнстрим не может допустить крушения Украины до формальной даты выборов президента США