"Когда закончится война на Украине?" Военно-политический эксперт назвал три реальных способа победить США - 06.05.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240506/1054872059.html
"Когда закончится война на Украине?" Военно-политический эксперт назвал три реальных способа победить США
"Когда закончится война на Украине?" Военно-политический эксперт назвал три реальных способа победить США - 06.05.2024 Украина.ру
"Когда закончится война на Украине?" Военно-политический эксперт назвал три реальных способа победить США
Россия воюет не с Украиной, на самом деле она воюет с Америкой. Эта война будет идти до конца: или мы их, или они нас. При этом победить США можно тремя способами. Об этом сообщил в интервью изданию Украина.ру военно-политический эксперт, офицер ВС США в отставке Станислав Крапивник
2024-05-06T05:00
2024-05-06T05:00
новости
сша
америка
украина
станислав крапивник
война
сво
югославия
элита
ядерная война
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103352/11/1033521110_0:154:3072:1882_1920x0_80_0_0_d8a598c1cacf7768417d0319a9ed0a24.jpg
Однажды я понял, что больше не могу оставаться в американской армии по этическим причинам. После этого в 2010 году я переехал в Россию на постоянное место жительства и с тех пор постоянно предупреждаю: война обязательно начнется, рассказал офицер.По мнению эксперта, победить США можно тремя способами. Первый способ: с помощью ядерного удара, но это будет означать уничтожение всего человечества. Второй способ: это может произойти в результате смены элит. Третий способ: развал Америки по югославскому сценарию путем "балканизации", указал он.Принято считать, что Америка – это одна большая страна. Но это совершенно не так, в ее устройстве много разрывов. При этом Юго-восток и Техас – самые слабые места США, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Станислав Крапивник: Россия должна разделить США как Югославию и устроить им новый Вьетнам в Мексике читайте на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240503/1054861036.html
сша
америка
украина
югославия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103352/11/1033521110_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ae8cac8507f7756c6045b7de37564227.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сша, америка, украина, станислав крапивник, война, сво, югославия, элита, ядерная война
Новости, США, Америка, Украина, Станислав Крапивник, война, СВО, Югославия, элита, ядерная война

"Когда закончится война на Украине?" Военно-политический эксперт назвал три реальных способа победить США

05:00 06.05.2024
 
© РИА Новости / Перейти в фотобанкКолонна российской военной техники на шоссе в окрестностях Херсона.
Колонна российской военной техники на шоссе в окрестностях Херсона. - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Читать в
Россия воюет не с Украиной, на самом деле она воюет с Америкой. Эта война будет идти до конца: или мы их, или они нас. При этом победить США можно тремя способами. Об этом сообщил в интервью изданию Украина.ру военно-политический эксперт, офицер ВС США в отставке Станислав Крапивник
Однажды я понял, что больше не могу оставаться в американской армии по этическим причинам. После этого в 2010 году я переехал в Россию на постоянное место жительства и с тех пор постоянно предупреждаю: война обязательно начнется, рассказал офицер.
"Знаете, некоторые люди до сих пор спрашивают меня: "Когда закончится война (спецоперация. - Ред.) на Украине". Мы же не с Украиной воюем. Мы воюем с Америкой. Эта война будет идти до конца: или мы их, или они нас", - отметил Крапивник.
По мнению эксперта, победить США можно тремя способами. Первый способ: с помощью ядерного удара, но это будет означать уничтожение всего человечества. Второй способ: это может произойти в результате смены элит. Третий способ: развал Америки по югославскому сценарию путем "балканизации", указал он.
Принято считать, что Америка – это одна большая страна. Но это совершенно не так, в ее устройстве много разрывов. При этом Юго-восток и Техас – самые слабые места США, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Станислав Крапивник: Россия должна разделить США как Югославию и устроить им новый Вьетнам в Мексике читайте на сайте Украина.ру
Дмитрий Евстафьев интервью - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
3 мая, 05:30
Дмитрий Евстафьев: Глубинное государство в США ушло в свой "домик" и не воспринимает реальностьНаивностью будет считать, что на этой фазе развития конфликта на Украине, можно ожидать миротворческих пассов со стороны американской элиты. В США возник бипартийный консенсус относительно того, что политический мейнстрим не может допустить крушения Украины до формальной даты выборов президента США
 
НовостиСШААмерикаУкраинаСтанислав КрапивниквойнаСВОЮгославияэлитаядерная война
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
05:11Самоорганизация молдавской оппозиции создает угрозу политическому режиму Майи Санду - эксперт
05:00"Когда закончится война на Украине?" Военно-политический эксперт назвал три реальных способа победить США
04:59Нереальные цели важнее жизни украинцев. Украинские эксперты трезво оценивают жестокие усилия власти
04:50Владимир Краснов о том, как продвигая через "петрушек" свою риторику, бизнес Европы подсчитывает барыши
04:39“Это неразумный поступок”: эксперт объяснил, какой шаг Запада разозлит Россию и разорит Америку
04:30"Наши дети уже горели в Крокус Сити": Станислав Крапивник раскрыл, как США ведут войну против России
04:22Он обладает авторитетом: эксперт назвал политика, который спасет США от раскола
04:12Чревато последствиями: Скориков заявил, что медиакиллеру Бутусову грозит опасность
04:05Позиции переходят из рук в руки: эксперт рассказал о боях в Работино и активизации в Казачьих Лагерях
04:00Гордый Техас и оскобленная Конфедерация: военно-политический эксперт назвал две точки раскола США
03:50Ищенко: Литва, Латвия и Эстония исчезнут вслед за Украиной
03:41"Оголтелый, охамевший, беспринципный и грабительский": ветеран раскрыл, что афганцы думают про СВО
03:32"Это война против нас и наших детей": эксперт о том, cмогут ли ракеты ATACMS достать до окраин Москвы
03:21Офицер ВС США: Америку нужно отправить в "воронку", где ее ждет "смесь Вьетнама и Афганистана"
03:11"По югославскому сценарию": эксперт назвал уязвимые трещины, которые могут привести к развалу США
03:00"Война обязательно начнется": американский офицер рассказал, почему оставил службу и переехал в Россию
19:47Запахло жаренным: Рогов объяснил, что значит объявление Зеленского в розыск
19:15США впервые с начала эскалации и на Ближнем Востоке приостановили поставки оружия Израилю – СМИ
18:54Немцы испытают артснаряды на украинцах
18:45Французские солдаты в Славянске, красные линии НАТО. Итоги 5 мая на Украине
Лента новостейМолния