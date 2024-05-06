https://ukraina.ru/20240506/1054872059.html

"Когда закончится война на Украине?" Военно-политический эксперт назвал три реальных способа победить США

"Когда закончится война на Украине?" Военно-политический эксперт назвал три реальных способа победить США - 06.05.2024 Украина.ру

"Когда закончится война на Украине?" Военно-политический эксперт назвал три реальных способа победить США

Россия воюет не с Украиной, на самом деле она воюет с Америкой. Эта война будет идти до конца: или мы их, или они нас. При этом победить США можно тремя способами. Об этом сообщил в интервью изданию Украина.ру военно-политический эксперт, офицер ВС США в отставке Станислав Крапивник

2024-05-06T05:00

2024-05-06T05:00

2024-05-06T05:00

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сша

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украина

станислав крапивник

война

сво

югославия

элита

ядерная война

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Однажды я понял, что больше не могу оставаться в американской армии по этическим причинам. После этого в 2010 году я переехал в Россию на постоянное место жительства и с тех пор постоянно предупреждаю: война обязательно начнется, рассказал офицер.По мнению эксперта, победить США можно тремя способами. Первый способ: с помощью ядерного удара, но это будет означать уничтожение всего человечества. Второй способ: это может произойти в результате смены элит. Третий способ: развал Америки по югославскому сценарию путем "балканизации", указал он.Принято считать, что Америка – это одна большая страна. Но это совершенно не так, в ее устройстве много разрывов. При этом Юго-восток и Техас – самые слабые места США, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Станислав Крапивник: Россия должна разделить США как Югославию и устроить им новый Вьетнам в Мексике читайте на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240503/1054861036.html

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новости, сша, америка, украина, станислав крапивник, война, сво, югославия, элита, ядерная война