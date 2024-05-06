https://ukraina.ru/20240506/1054877350.html

Ветеран рассказал, как сложилась судьба советских солдат, оставшихся в Афганистане

Ветеран рассказал, как сложилась судьба советских солдат, оставшихся в Афганистане - 06.05.2024 Украина.ру

Ветеран рассказал, как сложилась судьба советских солдат, оставшихся в Афганистане

Часть советских солдат осталась в Афганистане после того, как войска СССР покинули страну в 1989 году. Многие из них хотели бы встретиться с родными из России, но "непреодолимым барьером встает бюрократизм и судорожная боязнь ответственности"

2024-05-06T05:40

2024-05-06T05:40

2024-05-06T05:40

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ветераны

афганистан

судьба

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ссср

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Такое заявление в интервью изданию Украина.ру сделал ветеран афганских событий, член правления Делового совета по развитию экономического сотрудничества с Афганистаном при Торгово-промышленной палате России Вячеслав Некрасов."Кто-то попал в плен по ранению, кто-то по глупости. Некоторые военные, в силу разных обстоятельств, ушли к моджахедам добровольно. Большинство наших бойцов вели себя достойно. 26 апреля мы отметили 39-ю годовщину героического восстания наших пленных в пакистанском Бадабере. К сожалению, все они погибли в тяжелом неравном бою против моджахедов и подразделений пакистанской армии. Вечная им память", - сказал ветеран.Однако, отметил он, несколько бывших советских солдат осели в Афганистане, завели там семьи, построили дома, но их судьбу трудно назвать счастливой. Некрасов пояснил, что этим людям уже под 60 лет, и их всё чаще посещают мысли о необходимости на закате жизни встретиться с родными, но "непреодолимым барьером встает бюрократизм и судорожная боязнь ответственности".Ветеран уточнил, что яркий пример - судьба уроженца Кургана Сергея (Нурмохаммада) Красноперова, который в 1983 году он был призван в ряды Советской Армии, а после службы в Афганистане, остался там и обзавелся семьей.Известно, что Красноперов работает инженером, а в 2021 году отправил свою дочь Махман-Гул Нури учиться в Россию.В апреле 1978 года к власти в Афганистане пришла социалистическая Народно-демократическая партия. Новое правительство заключило с Советским Союзом Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве, вместе с тем в стране начали нарастать внутренние противоречия — росло недовольство населения, не согласного с политикой режима Нура Мохаммада Тараки.В итоге вооруженные столкновения с исламской оппозицией переросли в полномасштабную гражданскую войну, и в 1979-м в результате государственного переворота главой государства стал Хафизулла Амин, однако политический кризис продолжил усиливаться.В декабре 1979 года, после неоднократных обращений правительства Афганистана, просившего оказать военную помощь, генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев и специальная комиссия ЦК КПСС решили ввести в Афганистан советские войска "в целях оказания интернациональной помощи дружественному афганскому народу, а также создания благоприятных условий для воспрещения возможности антиафганских акций со стороны сопредельных государств".В 1989 году, после почти 10-летнего участия в вооруженном конфликте, Афганистан покинул ограниченный контингент советских войск.ИНТЕРВЬЮ ВЯЧЕСЛАВ НЕКРАСОВ: Пока Зеленский просит Кабул о помощи, народ Афганистана готов выйти за РФ на Украине

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новости, ветераны, афганистан, судьба, солдаты, ссср