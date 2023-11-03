https://ukraina.ru/20231103/1050735457.html

F-16 на Украине, реакция на статью Залужного. Главное на Украине на утро 3 ноября

F-16 на Украине, реакция на статью Залужного. Главное на Украине на утро 3 ноября - 03.11.2023 Украина.ру

F-16 на Украине, реакция на статью Залужного. Главное на Украине на утро 3 ноября

СМИ сообщили о прибытии F-16 на Украину. В США и России отреагировали на статью главкома ВСУ Валерия Залужного, власти Украины — проигнорировали

2023-11-03T09:40

2023-11-03T09:40

2023-11-03T11:33

эксклюзив

хроники

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О том, что на Украину прибыли американские истребители F-16 сообщило несколько СМИ.«Этой ночью из Польши на Украину въехало два грузовика, в которых находилось два разобранных американских истребителя F-16. По состоянию на 2 ноября на территорию Украины уже перевезено пять самолетов этого типа», — сообщил 2 ноября проект «Рыбарь».Авторы проекта напомнили, что поставки американских истребителей ожидались уже давно.«О согласовании передачи F-16 говорили ещё летом. Но, с другой стороны, страны Запада снабжали ВСУ необходимым в тех размерах, которые позволяли поддерживать конфликт. Их появление сейчас косвенно указывает на растущие проблемы украинских военно-воздушных сил в обеспечении безопасности воздушного пространства. Авиации противника становится всё меньше, а восполнять её больше неоткуда. И чтобы ВСУ совсем не остались без самолётов благодаря работе ВКС, ПВО и ЧФ, начались поставки F-16. А их первоочередной целью станет охота на наиболее опасные для них цели — МиГ-31 и А-50», — отмечалось в публикации.Проект отмечает, что американские истребители могут быть оснащены различными видами ракет «воздух-воздух» серии AIM. В самой последней версии AIM-120D дальность пуска составляет 180 км.«Однако несмотря на более современное оборудование и вооружение, чем на старых советских моделях, это обычная техника (из которой не нужно делать какую-то вундервафлю). Тем более что излучение, исходящее от F-16, гораздо мощнее. И это упрощает как поиск самолётов за счёт применения самолёта ДРЛО А-50, так и их последующее огневое поражение», — резюмировали авторы публикации.Телеграм-канал «Милитарист», сославшись на турецкие источники, указал, что на Украину доставили по меньшей мере 12 самолётов F-16.«Из них два самолёта были отправлены на Украину грузовиками и два самолета по железной дороге. Уточняется, что груз, отправленный фурами, отправляется на авиабазу Староконстантинов, а груз, отправленный железнодорожным транспортом, — на восток Днепра, на авиабазу Миргород или международный аэропорт Киев. Самолёты, доставленные с техническим персоналом НАТО, также были переброшены в различные гражданские районы и на склады вблизи баз. Также были привезены различные ранее не использовавшиеся на Украине ракеты "воздух-воздух" большой дальности и высокоточные ракеты», — указывалось в сообщении.Авторы канала отмечали: от американских истребителей ожидают, что они станут решением проблемы растущего превосходства России в воздухе и обеспечат поддержку атак ракет ATACMS, Storm Shadow и SCALP.«На его (F-16. — Ред.) первое использование ожидаются разрешения непосредственно из штаб-квартиры НАТО в Брюсселе», — резюмировали авторы.Военный лётчик, автор популярного телеграм-канала Fighterbomber предположил, как Воздушные силы ВСУ будут использовать американские истребители."Вообще, на фоне заявлений МО о трех десятках сбитый литаков за месяц, парочка F-16 по слухам привезенная в самосвалах хохлам должна выбрать тактику "Пингвин". То есть доезжать на колёсах до рубежа атаки, там заезжать на какую нибудь горку, расстреливать все что есть с кабрирования и так же уезжать, шифруясь под синий трактор. Ибо в воздухе шансов , как я понимаю, судя по новостям и слайдам у них нема. А вот катающийся (кочующий) самолёт ещё ни один не убили", - отметил он.Официального подтверждения прибытия на Украину F-16 пока нет. Примечательно, что в своей статье в The Economist главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявлял, что Украине для получения преимущества над ВС РФ нужна современная авиация.Киевский "игнор"Президент Украины Владимир Зеленский в своём вечернем обращении проигнорировал статью главкома ВСУ Валерия Залужного в The Economist, в котором он заявил о тупике, сложившемся на фронтах. Не было и другой официальной реакции.В то же время, на заявления Залужного обратили внимание в других государствах."Я думаю, что это (публикация Залужного — Ред.) подчеркивает, насколько важно, чтобы мы продолжали поддерживать Украину. Мы развиваемся и уже эволюционировали в контексте того, чем мы обеспечиваем Украину, так же, как развивалась и сама война. И я подозреваю, что этот процесс будет продолжаться", - заявил на брифинге координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.Кирби также отметил, что в процессе конфликта меняются потребности сторон, в том числе относительно систем вооружений.При этом он подчеркнул, что удовлетворять актуальные потребности было бы чрезвычайно легче, если бы Конгресс принял запрос президента Байдена с дополнительным финансированием, в том числе с поддержкой Украины. Кирби также отметил, что этот пакет предусматривает не только новое оружиедля Украины, но также пополнение средств самих СоединённыхШтатов.Ранее статью Залужного прокомментировали и в Москве."Нет, он не зашел в тупик (Залужный писал, что боевые действия, конфликт зашёл в тупик — Ред.). Россия последовательно продолжает проведение специальной военной операции. Все цели, которые стоят, должны быть выполнены", — заявил 2 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Он отметил, что чем раньше Киев поймет, что шансов добиться успехов на поле боя нет, "тем скорее откроются какие-то перспективы" разрешения ситуации."Киевскому режиму, собственно, уже давно нужно было понять, что даже говорить о каких-то перспективах победы киевского режима на поле боя — это абсурдно. Чем раньше киевский режим для себя это уяснит, тем скорее откроются какие-то перспективы", — указал Песков.Утром 3 ноября публикацию Залужного у себя в телеграм-канале прокомментировал и основатель батальона "Восток" Александр Ходаковский."Свет увидела статья за авторством Залужного - его сейчас прочат в оппозиционеры Зеленскому. Тональность статьи - мы просчитались, учебники НАТО не актуальны, пора переходить к позиционной войне. Как указывает Залужный, наступление на южном направлении предполагало до тридцати километров в день, а в итоге за четыре месяца продвинулись только на семнадцать. Отказ от наступления - это политическая смерть для Зеленского и переход к такой фазе войны, когда внутренние процессы станут важнее фронтовых. Залужному, коль скоро он засобирался в политику, позиционное стояние выгодно - можно смело бросаться в драку за свой кусок пирога, тем более, что давно поговаривают про лоббирование его персоны со стороны ряда западных интересантов", - отметил Ходаковский.По его словам, подобного рода статьи "стоит расценивать одновременно и как предупреждение Западу, и как подготовку общественного мнения"."Чтобы снять ответственность с себя, как с главнокомандующего, Залужный маневрирует и выводит себя из-под удара, перекладывая вину на запад, который должен, но не может обеспечить Украину всем необходимым. Залужный пускается в анализ возможностей России и дает высокую оценку её потенциалу, снова сетуя на просчёты в первоначальных ожиданиях. Что же, нам следует обстоятельно обдумать свое положение с учётом возможных перспектив, и понять, какую стратегию избрать относительно Украины: позиционная война - меч обоюдоострый", - резюмировал Ходаковский.Тем временем на фронтах идут ожесточённые бои.

https://ukraina.ru/20231102/1050722815.html

https://ukraina.ru/20231102/1050704481.html

https://ukraina.ru/20231102/1050696161.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Егор Леев

эксклюзив, хроники