Поведение американских СМИ раскрывает реальные дела США на Украине - Трамп - 03.11.2023 Украина.ру
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Поведение американских СМИ раскрывает реальные дела США на Украине - Трамп
Поведение американских СМИ раскрывает реальные дела США на Украине - Трамп - 03.11.2023 Украина.ру
Поведение американских СМИ раскрывает реальные дела США на Украине - Трамп
Замалчивание американскими СМИ украинской темы прямо указывает на то, что дела США на Украине идут плохо. Об этом бывший президент Дональд Трамп 2 ноября заявил на митинге своих сторонников в Техасе
2023-11-03T03:33
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новости
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"Значит, дела идут плохо, потому что они больше не говорят об Украине", - цитирует Трампа РИА Новости.Экс-президент США отметил, что замалчивающие реальную информацию или распространяющие ложную информацию СМИ также не говорили о выводе американских войск из Афганистана.Напомним, что администрация президента США Джо Байдена, несмотря на ситуацию в Ближнем Востоке и коррупционный скандал, рассчитывает продолжить финансирование киевского режима для продолжения войны на Украине.
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Новости, США, Дональд Трамп, СМИ, Украина

Поведение американских СМИ раскрывает реальные дела США на Украине - Трамп

03:33 03.11.2023 (обновлено: 03:37 03.11.2023)
 
© AP / Evan Vucci
- РИА Новости, 1920, 03.11.2023
© AP / Evan Vucci
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Замалчивание американскими СМИ украинской темы прямо указывает на то, что дела США на Украине идут плохо. Об этом бывший президент Дональд Трамп 2 ноября заявил на митинге своих сторонников в Техасе
"Значит, дела идут плохо, потому что они больше не говорят об Украине", - цитирует Трампа РИА Новости.
Экс-президент США отметил, что замалчивающие реальную информацию или распространяющие ложную информацию СМИ также не говорили о выводе американских войск из Афганистана.
"Никто не говорит об Афганистане. Вы заметили, про Украину тоже уже не говорят? Потому что дела не идут хорошо, а они не говорят о тех вещах, которые не идут хорошо", - подчеркнул Трамп.
Напомним, что администрация президента США Джо Байдена, несмотря на ситуацию в Ближнем Востоке и коррупционный скандал, рассчитывает продолжить финансирование киевского режима для продолжения войны на Украине.
Константин Блохин интервью
Вчера, 17:11
Константин Блохин: Республиканцев идеализируют, но письмо "ястребов" Байдену отрезвит нашу интеллигенциюТолько Горбачев легко отказывался от территорий. У Запада же совершенно другая логика, поэтому от Украины, которая по площади сравнима с Францией и Германией, так просто не откажутся, считает политолог-американист, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности Российский академии наук Константин Блохин
 
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