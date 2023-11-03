Поведение американских СМИ раскрывает реальные дела США на Украине - Трамп
03:33 03.11.2023 (обновлено: 03:37 03.11.2023)
© AP / Evan Vucci
© AP / Evan Vucci
Замалчивание американскими СМИ украинской темы прямо указывает на то, что дела США на Украине идут плохо. Об этом бывший президент Дональд Трамп 2 ноября заявил на митинге своих сторонников в Техасе
"Значит, дела идут плохо, потому что они больше не говорят об Украине", - цитирует Трампа РИА Новости.
Экс-президент США отметил, что замалчивающие реальную информацию или распространяющие ложную информацию СМИ также не говорили о выводе американских войск из Афганистана.
"Никто не говорит об Афганистане. Вы заметили, про Украину тоже уже не говорят? Потому что дела не идут хорошо, а они не говорят о тех вещах, которые не идут хорошо", - подчеркнул Трамп.
Напомним, что администрация президента США Джо Байдена, несмотря на ситуацию в Ближнем Востоке и коррупционный скандал, рассчитывает продолжить финансирование киевского режима для продолжения войны на Украине.
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