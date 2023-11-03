https://ukraina.ru/20231103/1050731904.html

Поведение американских СМИ раскрывает реальные дела США на Украине - Трамп

Поведение американских СМИ раскрывает реальные дела США на Украине - Трамп - 03.11.2023 Украина.ру

Поведение американских СМИ раскрывает реальные дела США на Украине - Трамп

Замалчивание американскими СМИ украинской темы прямо указывает на то, что дела США на Украине идут плохо. Об этом бывший президент Дональд Трамп 2 ноября заявил на митинге своих сторонников в Техасе

2023-11-03T03:33

2023-11-03T03:33

2023-11-03T03:37

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"Значит, дела идут плохо, потому что они больше не говорят об Украине", - цитирует Трампа РИА Новости.Экс-президент США отметил, что замалчивающие реальную информацию или распространяющие ложную информацию СМИ также не говорили о выводе американских войск из Афганистана.Напомним, что администрация президента США Джо Байдена, несмотря на ситуацию в Ближнем Востоке и коррупционный скандал, рассчитывает продолжить финансирование киевского режима для продолжения войны на Украине.

https://ukraina.ru/20231102/1050718736.html

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2023

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новости, сша, дональд трамп, сми, украина