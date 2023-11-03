https://ukraina.ru/20231103/1050730959.html

Бригаду теробороны в Сумской области укомплектуют подростками – СМИ

Бригаду теробороны в Сумской области укомплектуют подростками – СМИ - 03.11.2023 Украина.ру

Бригаду теробороны в Сумской области укомплектуют подростками – СМИ

В городе Шостка Сумской области в территориальный центр комплектации (ТЦК) вызвали юношей возрастом от 14 до 16 лет. Оттуда их отправят на некие "специальные военизированные курсы", сообщает телеграм-канал "Укропский фреш"

2023-11-03T00:41

2023-11-03T00:41

2023-11-03T00:41

новости

украина

несовершеннолетние

сво

спецоперация

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102962/53/1029625318_0:160:2897:1790_1920x0_80_0_0_85d82455128e447b95a3e4beacc20ff8.jpg

Уточняется, что одновременно с вызовом детей в ТЦК, в городе сформировали штаб новой 153-й бригады территориальной обороны (ТРО). Учитывая, что Сумской области уже есть одна бригада ТРО, а в формировании пары таких группировок нуждаются только большие регионы страны, источник утверждает, что сформированная бригада будет комплектоваться за счёт детей. Впрочем, киевский режим не впервые привлекает несовершеннолетних к делам фронта. Так, сопредседатель парламентской комиссии по расследованию преступлений Киева против детей, вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова в конце лета заявляла, что Украина занимается вербовкой подростков для атак по российским позициям и мирным жителям. До этого вопросом привлечения националистическими формированиями Украины детей к боевым действиям занимались в Следственном Комитете России. Тогда в ведомстве напоминали, что использование несовершеннолетних противоречит нормам международного права, запрещающим вовлечение детей в вооруженные конфликты.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, несовершеннолетние, сво, спецоперация