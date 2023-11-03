https://ukraina.ru/20231103/1050730959.html
Бригаду теробороны в Сумской области укомплектуют подростками – СМИ
Бригаду теробороны в Сумской области укомплектуют подростками – СМИ - 03.11.2023 Украина.ру
Бригаду теробороны в Сумской области укомплектуют подростками – СМИ
В городе Шостка Сумской области в территориальный центр комплектации (ТЦК) вызвали юношей возрастом от 14 до 16 лет. Оттуда их отправят на некие "специальные военизированные курсы", сообщает телеграм-канал "Укропский фреш"
2023-11-03T00:41
2023-11-03T00:41
2023-11-03T00:41
новости
украина
несовершеннолетние
сво
спецоперация
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Уточняется, что одновременно с вызовом детей в ТЦК, в городе сформировали штаб новой 153-й бригады территориальной обороны (ТРО). Учитывая, что Сумской области уже есть одна бригада ТРО, а в формировании пары таких группировок нуждаются только большие регионы страны, источник утверждает, что сформированная бригада будет комплектоваться за счёт детей. Впрочем, киевский режим не впервые привлекает несовершеннолетних к делам фронта. Так, сопредседатель парламентской комиссии по расследованию преступлений Киева против детей, вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова в конце лета заявляла, что Украина занимается вербовкой подростков для атак по российским позициям и мирным жителям. До этого вопросом привлечения националистическими формированиями Украины детей к боевым действиям занимались в Следственном Комитете России. Тогда в ведомстве напоминали, что использование несовершеннолетних противоречит нормам международного права, запрещающим вовлечение детей в вооруженные конфликты.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, несовершеннолетние, сво, спецоперация
Новости, Украина, несовершеннолетние, СВО, Спецоперация
Бригаду теробороны в Сумской области укомплектуют подростками – СМИ
В городе Шостка Сумской области в территориальный центр комплектации (ТЦК) вызвали юношей возрастом от 14 до 16 лет. Оттуда их отправят на некие "специальные военизированные курсы", сообщает телеграм-канал "Укропский фреш"
Уточняется, что одновременно с вызовом детей в ТЦК, в городе сформировали штаб новой 153-й бригады территориальной обороны (ТРО). Учитывая, что Сумской области уже есть одна бригада ТРО, а в формировании пары таких группировок нуждаются только большие регионы страны, источник утверждает, что сформированная бригада будет комплектоваться за счёт детей.
Впрочем, киевский режим не впервые привлекает несовершеннолетних к делам фронта. Так, сопредседатель парламентской комиссии по расследованию преступлений Киева против детей, вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова в конце лета заявляла, что Украина занимается вербовкой подростков для атак по российским позициям и мирным жителям.
До этого вопросом привлечения националистическими формированиями Украины детей к боевым действиям занимались в Следственном Комитете России. Тогда в ведомстве напоминали, что использование несовершеннолетних противоречит нормам международного права, запрещающим вовлечение детей в вооруженные конфликты.