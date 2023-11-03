Бригаду теробороны в Сумской области укомплектуют подростками – СМИ - 03.11.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231103/1050730959.html
Бригаду теробороны в Сумской области укомплектуют подростками – СМИ
Бригаду теробороны в Сумской области укомплектуют подростками – СМИ - 03.11.2023 Украина.ру
Бригаду теробороны в Сумской области укомплектуют подростками – СМИ
В городе Шостка Сумской области в территориальный центр комплектации (ТЦК) вызвали юношей возрастом от 14 до 16 лет. Оттуда их отправят на некие "специальные военизированные курсы", сообщает телеграм-канал "Укропский фреш"
2023-11-03T00:41
2023-11-03T00:41
новости
украина
несовершеннолетние
сво
спецоперация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102962/53/1029625318_0:160:2897:1790_1920x0_80_0_0_85d82455128e447b95a3e4beacc20ff8.jpg
Уточняется, что одновременно с вызовом детей в ТЦК, в городе сформировали штаб новой 153-й бригады территориальной обороны (ТРО). Учитывая, что Сумской области уже есть одна бригада ТРО, а в формировании пары таких группировок нуждаются только большие регионы страны, источник утверждает, что сформированная бригада будет комплектоваться за счёт детей. Впрочем, киевский режим не впервые привлекает несовершеннолетних к делам фронта. Так, сопредседатель парламентской комиссии по расследованию преступлений Киева против детей, вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова в конце лета заявляла, что Украина занимается вербовкой подростков для атак по российским позициям и мирным жителям. До этого вопросом привлечения националистическими формированиями Украины детей к боевым действиям занимались в Следственном Комитете России. Тогда в ведомстве напоминали, что использование несовершеннолетних противоречит нормам международного права, запрещающим вовлечение детей в вооруженные конфликты.
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102962/53/1029625318_166:0:2897:2048_1920x0_80_0_0_523af89ccaed1f403b63d90ac0ed31f5.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, несовершеннолетние, сво, спецоперация
Новости, Украина, несовершеннолетние, СВО, Спецоперация

Бригаду теробороны в Сумской области укомплектуют подростками – СМИ

00:41 03.11.2023
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкПразднование Дня независимости Украины
Празднование Дня независимости Украины - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать в
В городе Шостка Сумской области в территориальный центр комплектации (ТЦК) вызвали юношей возрастом от 14 до 16 лет. Оттуда их отправят на некие "специальные военизированные курсы", сообщает телеграм-канал "Укропский фреш"
Уточняется, что одновременно с вызовом детей в ТЦК, в городе сформировали штаб новой 153-й бригады территориальной обороны (ТРО). Учитывая, что Сумской области уже есть одна бригада ТРО, а в формировании пары таких группировок нуждаются только большие регионы страны, источник утверждает, что сформированная бригада будет комплектоваться за счёт детей.
Впрочем, киевский режим не впервые привлекает несовершеннолетних к делам фронта. Так, сопредседатель парламентской комиссии по расследованию преступлений Киева против детей, вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова в конце лета заявляла, что Украина занимается вербовкой подростков для атак по российским позициям и мирным жителям.
До этого вопросом привлечения националистическими формированиями Украины детей к боевым действиям занимались в Следственном Комитете России. Тогда в ведомстве напоминали, что использование несовершеннолетних противоречит нормам международного права, запрещающим вовлечение детей в вооруженные конфликты.
 
НовостиУкраинанесовершеннолетниеСВОСпецоперация
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:18С чем Си Цзиньпин приедет в США и как Китай относится к России - Санакоев
10:44В Белоруссии приравняют СМС-сообщения к повестке, но только в военное время
10:44"С НАТО покончено": французский политик сделал предупреждение Зеленскому
10:30Американские наёмники и немецкие танки: в США оценили потери "иностранцев" на Украине
10:20Большинство россиян доверяют Путину — опрос
10:04Воевать в составе ВСУ придется каждому украинцу — Данилов
09:46Украина и коронавирус обрекли Европу на новое бедствие – Interia
09:43Посол России в Вене объяснил, что тормозит решение конфликта на Украине
09:40F-16 на Украине, реакция на статью Залужного. Главное на Украине на утро 3 ноября
09:19Маск поговорил с Сунаком о перспективах ИИ и коммунизма - Telegraph
09:00Россия открыта для работы с заинтересованными партнерами - Путин
08:42Средства ПВО уничтожили украинский БПЛА над Белгородской областью - МО
08:32Грустно присутствовать при закате великой цивилизации Европы - вице-премьер РФ
08:20Удары российской авиации заставили ВСУ снизить активность на Краснолиманском направлении - Марочко
08:15"Мосты не сжигаем": посол о возможности диалога России и Украины
08:01Потери ВСУ на Купянском направлении превышают пополнение - Марочко
07:55Посол Антонов дал США совет насчет ДСНВ
07:43Российские Су-25СМ уничтожили на Краснолиманском направлении опорный пункт ВСУ - МО
07:32"Не объяснить здравым смыслом": посол Антонов раскритиковал антироссийские санкции США
07:18Антонов: РФ выступает за укрепление контроля над ядерным оружием
Лента новостейМолния