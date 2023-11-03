https://ukraina.ru/20231103/1050711539.html

Военный политолог о том, как Россия выжигает хранилища ГСМ в Одессе, но Украина знает где взять солярку

Военный политолог о том, как Россия выжигает хранилища ГСМ в Одессе, но Украина знает где взять солярку - 03.11.2023 Украина.ру

Военный политолог о том, как Россия выжигает хранилища ГСМ в Одессе, но Украина знает где взять солярку

Российская армия наносит удары по крупным логистическим центрам топлива на Украине. Но киевские власти завозят горючее для ВСУ через границу с Польшей, Молдавией и Румынией. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов

2023-11-03T04:50

2023-11-03T04:50

2023-11-03T04:50

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ВС РФ просчитывают варианты решения задачи, чтобы оставить ВСУ без горючего. Потому что везти его из Европы киевскому режиму будет долго и дорого, рассказал военный политолог.Украинская энергетика сейчас работает на два станка. От нее зависит существование обычных граждан и существование военных. Поэтому топливные хранилища в крупных логистических центрах вроде Одесского порта нужно поражать в первую очередь, добавил он.Проблема в том, что у Украины очень протяжённая граница с Румынией, Молдавией и Польшей. Также через черноморские порты противник может затаскивать достаточно ГСМ. России нужно уничтожать эту логистику, которая оказалась достаточно живучей, резюмировал собеседник издания Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь*Внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов.

https://ukraina.ru/20231102/1050685970.html

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новости, украина, одесса, нпз, нефть, логистика, нефтебазы, удары, всу, снабжение, топливо, граница, польша, молдавия, румыния