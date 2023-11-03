Военный политолог о том, как Россия выжигает хранилища ГСМ в Одессе, но Украина знает где взять солярку - 03.11.2023 Украина.ру
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Военный политолог о том, как Россия выжигает хранилища ГСМ в Одессе, но Украина знает где взять солярку
Военный политолог о том, как Россия выжигает хранилища ГСМ в Одессе, но Украина знает где взять солярку - 03.11.2023 Украина.ру
Военный политолог о том, как Россия выжигает хранилища ГСМ в Одессе, но Украина знает где взять солярку
Российская армия наносит удары по крупным логистическим центрам топлива на Украине. Но киевские власти завозят горючее для ВСУ через границу с Польшей, Молдавией и Румынией. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов
2023-11-03T04:50
2023-11-03T04:50
новости
украина
одесса
нпз
нефть
логистика
нефтебазы
удары
всу
снабжение
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ВС РФ просчитывают варианты решения задачи, чтобы оставить ВСУ без горючего. Потому что везти его из Европы киевскому режиму будет долго и дорого, рассказал военный политолог.Украинская энергетика сейчас работает на два станка. От нее зависит существование обычных граждан и существование военных. Поэтому топливные хранилища в крупных логистических центрах вроде Одесского порта нужно поражать в первую очередь, добавил он.Проблема в том, что у Украины очень протяжённая граница с Румынией, Молдавией и Польшей. Также через черноморские порты противник может затаскивать достаточно ГСМ. России нужно уничтожать эту логистику, которая оказалась достаточно живучей, резюмировал собеседник издания Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь*Внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов.
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новости, украина, одесса, нпз, нефть, логистика, нефтебазы, удары, всу, снабжение, топливо, граница, польша, молдавия, румыния
Новости, Украина, Одесса, НПЗ, нефть, логистика, нефтебазы, удары, ВСУ, снабжение, топливо, граница, Польша, Молдавия, Румыния

Военный политолог о том, как Россия выжигает хранилища ГСМ в Одессе, но Украина знает где взять солярку

04:50 03.11.2023
 
© РИА Новости . Алексей Вовк / Перейти в фотобанкПожар на нефтебазе в Киевской области
Пожар на нефтебазе в Киевской области - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
© РИА Новости . Алексей Вовк
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Российская армия наносит удары по крупным логистическим центрам топлива на Украине. Но киевские власти завозят горючее для ВСУ через границу с Польшей, Молдавией и Румынией. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов
ВС РФ просчитывают варианты решения задачи, чтобы оставить ВСУ без горючего. Потому что везти его из Европы киевскому режиму будет долго и дорого, рассказал военный политолог.
Украинская энергетика сейчас работает на два станка. От нее зависит существование обычных граждан и существование военных. Поэтому топливные хранилища в крупных логистических центрах вроде Одесского порта нужно поражать в первую очередь, добавил он.

"Еще есть два завода на западной Украине (Дрогобычский во Львовской области и Надворнянский под Ивано-Франковском), которые тоже принадлежали [олигарху Игорю] Коломойскому*. <...> Все эти предприятия могут стать законной целью для российских военных", - подчеркнул Самойлов.

Проблема в том, что у Украины очень протяжённая граница с Румынией, Молдавией и Польшей. Также через черноморские порты противник может затаскивать достаточно ГСМ. России нужно уничтожать эту логистику, которая оказалась достаточно живучей, резюмировал собеседник издания Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
*Внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов.
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