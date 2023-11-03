https://ukraina.ru/20231103/1050711539.html
Военный политолог о том, как Россия выжигает хранилища ГСМ в Одессе, но Украина знает где взять солярку
Военный политолог о том, как Россия выжигает хранилища ГСМ в Одессе, но Украина знает где взять солярку - 03.11.2023 Украина.ру
Военный политолог о том, как Россия выжигает хранилища ГСМ в Одессе, но Украина знает где взять солярку
Российская армия наносит удары по крупным логистическим центрам топлива на Украине. Но киевские власти завозят горючее для ВСУ через границу с Польшей, Молдавией и Румынией. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов
2023-11-03T04:50
2023-11-03T04:50
2023-11-03T04:50
новости
украина
одесса
нпз
нефть
логистика
нефтебазы
удары
всу
снабжение
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101335/18/1013351885_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_538b77319323ac38dfca3dd22e843099.jpg
ВС РФ просчитывают варианты решения задачи, чтобы оставить ВСУ без горючего. Потому что везти его из Европы киевскому режиму будет долго и дорого, рассказал военный политолог.Украинская энергетика сейчас работает на два станка. От нее зависит существование обычных граждан и существование военных. Поэтому топливные хранилища в крупных логистических центрах вроде Одесского порта нужно поражать в первую очередь, добавил он.Проблема в том, что у Украины очень протяжённая граница с Румынией, Молдавией и Польшей. Также через черноморские порты противник может затаскивать достаточно ГСМ. России нужно уничтожать эту логистику, которая оказалась достаточно живучей, резюмировал собеседник издания Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь*Внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов.
https://ukraina.ru/20231102/1050685970.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101335/18/1013351885_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_9a218d893656961ddcb72d67061ea25d.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, одесса, нпз, нефть, логистика, нефтебазы, удары, всу, снабжение, топливо, граница, польша, молдавия, румыния
Новости, Украина, Одесса, НПЗ, нефть, логистика, нефтебазы, удары, ВСУ, снабжение, топливо, граница, Польша, Молдавия, Румыния
Военный политолог о том, как Россия выжигает хранилища ГСМ в Одессе, но Украина знает где взять солярку
Российская армия наносит удары по крупным логистическим центрам топлива на Украине. Но киевские власти завозят горючее для ВСУ через границу с Польшей, Молдавией и Румынией. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов