https://ukraina.ru/20231103/1050707196.html

Командир группы БПЛА бригады "Эспаньола": ВСУшники идут к нам умирать

Командир группы БПЛА бригады "Эспаньола": ВСУшники идут к нам умирать - 03.11.2023 Украина.ру

Командир группы БПЛА бригады "Эспаньола": ВСУшники идут к нам умирать

О том, как журналист стал оператором БПЛА, а также о службе в подразделении "Эспаньола", применении коммерческих беспилотников в военных целях, ситуации под Андреевкой и многом другом корреспонденту издания "Украина.ру" рассказал командир группы БПЛА 88-й Отдельной бригады "Эспаньола" Сергей Загатин

2023-11-03T14:02

2023-11-03T14:02

2023-11-03T18:09

интервью

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авдеевка

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Также Загатин известен под позывным "Петрович".– Сергей, как из журналистики вы попали на войну?– Я сменил много профессий, а с журналистикой и медийкой в целом столкнулся в мрачные для России 90-е годы. А поскольку занимался патриотической журналистикой, совершенно очевидно, что в момент, когда майдан вызрел до желания и возможности убивать, я занял очень конкретную позицию.Мы же не будем скрывать, что никакой журналистики, как искусства ради искусства, больше не существует, правда? Никто больше не стоит над схваткой. С 2013 года я работал в медиа-холдинге, создание которого приписывают Евгению Пригожину.Когда начались события 2014 года, я приехал в Донецк в качестве военкора и гуманитарщика. Привез сюда одного из самых крутых и недооцененных, как мне видится, военкоров – Кирилла Романовского. Это мой друг и однокашник по литературному институту.Тогда я и подумать не мог, что однажды возьмусь за оружие и буду воевать. Во-первых, я уже тогда был отнюдь не в юношеском возрасте. Во-вторых, у меня есть определенные проблемы с опорно-двигательным аппаратом.По большому счету, для меня эта война началась не в 2022 и даже не в 2014, а в 1989 году, когда я категорически отказался признать Ельцина и ругался со всей своей группой в ВУЗе, доказывая, что от осины не родятся апельсины. Что все это обман и дело кончится очень плохо.– Есть параллели между украинским майданом и приходом Ельцина к власти?– Конечно. Это звенья одной цепи.– Почему же многие россияне этой связи не видят?– Потому, что людям свойственно забывать плохое. В этом году исполнилось тридцать лет со дня расстрела парламента. Я участвовал в тех событиях на стороне парламента и против ельцинского переворота. А сегодня это уже предания седой старины. Сопоставить, проанализировать, сделать выводы, что в 91 году твою Родину развалили либералы, а начиная с 2004 года эти же либералы перешли к стравливанию двух славянских народов, – непростая задачка для среднего обывателя. По моим ощущениям, порог восприятия у него – три-четыре месяца. Дальше он просто забывает.– Благодаря этой забывчивости люди, которые долгое время были частью проблемы, легко переходят в лагерь патриотов и садятся на бюджеты…– На протяжении многих лет вся пропаганда у нас носила однобокий либеральный характер, а сегодня мы пожинаем горькие плоды. Тем не менее, основная проблема Запада и либералов заключается в том, что им так и не удалось перепрограммировать душу народа. Почему такой всплеск был в 2022 году? Тридцать лет люди чувствовали, что происходит что-то неправильное, что-то корявое. Вот это недовольство выходило наружу, например, в виде фильмов "Брат" и "Брат-2", а порой даже принимало такие уродливые формы, как группировки молодых ультраправых, которые ради величия России резали дворников-инородцев. А сейчас это коллективное бессознательное или душа народа приходит в равновесие, поскольку огромный пласт людей живет в соответствии с тем, что чувствует.Не удалось разорвать связь поколений. Конечно, сейчас хватает причин для недовольства. Ну, знаешь, тиграм в зоопарке не докладывают мяса. Одним танков мало, другим – еще чего-то. Тем не менее, маятник качнулся в правильную сторону.– Вернемся к началу. Как вышло, что журналист взял оружие в руки?– Технический прогресс! Я всегда был техно-гиком и внимательно следил за новинками мобильной, компьютерной техники. В свое время даже в компьютерных журналах печатался. И даже "Йотафоны" у меня были. До сих пор считаю второй "Йотафон" одним из лучших смартфонов для своего времени.Соответственно, дроны тоже мимо меня не прошли, а потому к началу нашей Самурайской Военной Операции я уже имел определенный опыт в этом смысле. А поскольку именно коммерческие дроны очень-очень сильно зарулили на этой войне, то я сперва втянулся как волонтер-инструктор, а после событий августа-сентября – как доброволец. Триггером стала мобилизация.– Почему?– Мне показалось неправильным, что не вовлеченные люди пошли воевать, а я, как человек вовлеченный в ситуацию с 2014 года, остался дома. Если в 2014 возможности не было, поскольку и снайпер, и штурмовик из меня никакой, то сегодня она есть. Я без ложной скромности хороший аэроразведчик, отличный пилот и по отзывам – неплохой инструктор.- Вы сменили несколько подразделений и остановились на "Эспаньоле". Почему?- Потому, что "Эспаньола" действительно впитывает самый передовой опыт.- Мы сейчас говорим о беспилотниках или о чем-то еще?– Не только, а в принципе. Вспомним, к примеру, как "Эспаньола" этим летом вышла на линию боевого соприкосновения. Это было южное направление: Бахмут, Андреевка, Клещеевка и так далее. "Эспаньола" сумела наладить горизонтальные связи со смежниками. А ситуация была сложной – шел действительно серьезный накат.Причем были там наши заклятые враги из 3-ей ОШБр, которая до разгрома в Мариуполе называлась "Азовом"*. Это те же люди: Билецкий**, Малюта, который "Боцман". Они переправлялись через канал. В начале августа по десять единиц техники переправляли. А мы, к счастью, не страдаем чисто армейскими предрассудками. Нет у нас этой неповоротливости, характерной для военной машины, нет чинопочитания.Мы быстро наладили горизонтальные связи, и в какой-то момент "Эспаньола" дирижировала практически все артиллерией, имевшейся на данном участке фронта. Вот поэтому я выбрал "Эспаньолу".- Что за история с противостоянием "Эспаньолы", сформированной на базе футбольных фанов, и "Азовом"*, который тоже из них состоит?- После того, как они легли под СБУ, я не стал бы называть "Азов" футбольными фанатами. Не знаю даже, как их назвать после этого. Но там их действительно много: "Динамо", "Черноморец" и даже "Шахтер", вроде значительная часть из бывшего украинского околофутбольного движа. И есть мнение, что лоб в лоб с ними мы не случайно столкнулись.Если же говорить о боевых действиях, то мы возвращаемся к дронам. На данный момент у нас есть все новшества, имеющиеся в действующих частях. Включая и магическую 1001-ю прошивку. А еще у нас есть ночные дроны, которые в последнее время появляются в больших количествах и неизвестно откуда. Ведь не может же быть так, чтобы МО внезапно дроны раздавало? Не может! Мы же читаем военкоров.- Я бы сказал, что такого до сих пор не было. С техникой – понятно. А как развивались события?– Обстановка была сложной, поскольку украинцы неплохо подготовились. Многие их дроны летали на измененных частотах, а потому наш РЭБ их сперва не брал. К тому же у них было действительно мощное ФПВ-шное подразделение. Плюс – противник работал на участке, который хорошо знал. У них были мотивированные штурмы, и много техники.Все это хорошо, но против артиллерии не вытягивает, понимаешь? Если посмотреть их записи, то уже четыре месяца они все наступают и наступают, и наступают, освобождая посадку за посадкой. Но продвинулись они на три километра – до Андреевки. Вот и все.Сейчас они ходят туда умирать, поскольку идти нужно через посадки, которых давно уже нет. Идут средь бела дня под огнем нашей артиллерии. Ночью им тоже нет покоя, потому что мы корректируем свои минометы и минометы смежников, и артиллерию смежников. Кроме нас там еще команда "Тренера" из 57-й, которая сидит в Курдюмовке и терроризирует неприятеля сбросами, есть полк 1428, есть бригада Святого Георгия — это те, с кем налажено взаимодействие. А так на этом направлении есть и "Ахмат", и "Волки", и 83-я, но это уже севернее – в Клещеевке. Там, кстати, "Ахмат-Север", у которого очень сильное БПЛА-крыло. Им командовал легендарный "Карлсон", который недавно погиб.- "Идут через посадки, которых нет", - сказали вы. От ребят, которые стоят на этом направлении, часто слышу, что противник ведет себя странно. Какова вероятность того, что и впрямь подавляют страх веществами?- Я был убежден в этом еще в период зимнего сидения под Авдеевкой. В ходе штурмов своими глазами наблюдал всушников, творивших что-то невообразимое. Когда в шести метрах от тебя рвется 152-й снаряд, хочешь ты того или нет, а пригнешься. Потому что это крайне неприятно. А там украинец даже глазом не повел. Он продолжил менять пулеметный короб, не реагируя на прилеты. А когда "каскадовцы" дважды сбросили на него по два ВОГа, он, хромая, ушел в блиндаж.Для этого нужно быть либо терминатором, либо наркоманом, поскольку стоковый человек на такое не способен. Никаких морально-волевых качеств не хватит, чтобы вот так игнорировать окружающую обстановку и так переносить боль.Кроме того, мы наблюдаем пост-феодальную картину современного украинского общества, когда заградотряды из нациков загоняют мобилизованных.- Вы сказали, что неприятель продвинулся на три километра. "Но ведь продвинулись же! А вы говорите, что все хорошо!" - скажет обыватель. Какова же ситуация на самом деле?- Есть такое понятие, как соразмерность усилий и результата. А еще есть такой ироничный термин, как "бабка-село". Многие из тех, кто занимается сегодня военблогерством, просто ловят на этом нездоровый хайп. Но если разбираться в происходящем, то выходит, что ту же Андреевку украинцы героически штурмуют четвертый месяц. Точно так же, как и Работино.Тем не менее, обязательно найдется шизофреник, который напишет, что противник взял Работино и все пропало, а следующим постом у него будет реклама финок ЛГБТ. Мы подобное наблюдали не раз. К сожалению, люди с очень серьезным количеством подписчиков не гнушаются подобной фигней.Если же забыть о наших "всепропальщиках" и вот этих циничных пожирателях хайпа, то ситуация выглядит нормально. Нигде им не удалось прорвать линию обороны и выйти на оперативный простор. Андреевка – не исключение.Они влезли на этот неудобный и пристрелянный участок между каналом и железной дорогой. Там даже какой-то идеальной корректировки не нужно. Там и площадной огонь тех же 152-миллиметровок, и "Тюльпаны" по ночам работают по посадкам, по которым ВСУшники идут. Это я видел своими глазами из Курдюмовки.Военного смысла в этом нет никакого. Когда они бодрились в конце июля – начале августа, когда реально переправляли до десяти единиц техники за раз, пытались наводить переправы, тогда можно было говорить о реальной опасности прорыва.Но мы с этим справились. Имею в виду не только "Эспаньолу", но все части, которые действовали на этом направлении. Это и 72-я, и 57-я, и подошедший 1428 полк, и "Ахмат", и добровольческая бригада Святого Георгия.Лично у меня складывается впечатление, что по сравнению с июлем-августом у украинцев наблюдается дефицит боеприпасов. Вот они стреляют и либо это кассеты, либо то, что просто втыкается в землю.- Кассеты – это не очень приятно.- Кассеты – это ведро ВОГов, которое рассыпали вокруг тебя. На хорошо оборудованной позиции пехоте довольно трудно нанести поражение кассетами. Кассеты хороши против колонн, против небронированной техники, против медицинских "буханок".Чтобы выковыривать противника из окопов, они не годятся. Так вот! По сравнению с тем, как стреляли в начале августа, сейчас конкретно в Андреевке-Курдюмовке украинцы ощутимо просели. Наши стреляют больше и далеко не кассетами.- В ответ многие заметят, что дефицит снарядов не мешает ВСУ обстреливать населенные пункты ДНР…– Наши дорогие партнеры выдали им целый ряд артиллерийских систем, способных стрелять на 40–50 километров. Эти системы используются для террора против Донецка или того же Светлодарска, который находится у нас в оперативном тылу.- "Зачем тратить боеприпасы на гражданских, если их мало?" - спросит записной либерал.- Затем, что идея нацистов – террор, который якобы может произвести на кого-то впечатление. Зачем немцы в лагерях расстреливали пленных уже в апреле 1945 года? Логического объяснения этому нет. То был террор ради террора. Вот и здесь мы наблюдаем террор ради террора.- Хитом текущего военного сезона стали FPV-дроны, которые заметно изменили картину боя. Чего ожидать в будущем?- Есть одна проблема, но есть она не у нас. Вот мы видим в украинском сегменте интернета Притулу, видим дешевого хвастуна "Мадяра", видим их армию дронов, третье-четвертое, да? Но в этом нет главного – тотального подхода.Так, например, у нас были разные варианты прошивок тех же "мавиков", платы смещения координат и так далее. У украинцев были свои приколы. Но затем мы получили тотальное преимущество с прошивкой 1001. Все, вопрос закрыт.Это уже тотальное преимущество и повторить его невозможно физически. Они на это не способны, поскольку Украина пережила деиндустриализацию. Нет у них для этого ни вычислительных, ни интеллектуальных мощностей. Лично я думаю, что ПО для создания этой прошивки ломали с помощью суперкомпьютера.- Ракет они тоже не строят, но используют чужие. Западный ВПК на них довольно активно работает.- Не думай, что их ВПК – это что-то магическое. У нас Кали-юга и во всем мире Кали-юга. Наблюдаем упадок во всех сферах, который связан с победой Запада в Холодной войне. Они ведь тоже отравились собственной победой, расслабились, начали заниматься не войной, но однополой любовью. В итоге упустили момент.На данный момент мы мобилизовались лучше, чем все они. Главное – наши решения тотальны и всеобъемлющи, как вот эта 1001-я прошивка для "мавиков", как те дроны, которых нет, и которые не от МО, которых много и станет еще больше, и которые мы умеем правильно употреблять.Есть вопросы, как их правильно шить, как использовать. Есть нюансы применения, но "Эспаньола" — это не только боевое подразделение. У нас есть тыловые службы, занятые всеми этими техническими новинками. Стараемся держаться на острие.- Где же предел?– Если говорить о частных группах, пусть даже объединенных в боевое подразделение, то думаю, что верхний предел для энтузиастов – создание дрона, который сможет нести 55 килограммов на 1200 километров. Почему? Это вес спецбоеприпаса 152 калибра – 53 килограмма. А 1200 километров – это Киев и дамба над ним.- Что дает нам эта 1001-я прошивка? Почему она так важна?– Поскольку коммерческие дроны здорово выстрелили на этой войне, к ним был применен этот самый тотальный подход. Больше не нужно мучиться с массой прошивок, какими-то приборами, подменяющими координаты, чтобы обманывать вражескую артиллерию. Главное – есть куча центров, которые поддерживают обновление вот этой прошивкой.Это масштабная интеллектуальная работа и мы смогли ее сделать. Мы смогли, а противник – нет. Притом, что им помогает коллективный Запад, а мы воем на свои.Надо понимать, что мы набрали обороты и если даже какая-нибудь американская бригада заедет под Кременную на своих "страйкерах" и "абрамсах", то там она и останется, поскольку все их управление завязано на том, что GPS работает. Выйдут они такие красивые – и сожгут их к чертовой матери, поскольку у нас есть подготовленные ФПВ-расчеты, а они даже не понимают, как с этим бороться. Со связью, конечно, у них получше, но впереди у нас еще один качественный скачок.- Предлагаю вернуться к "Эспаньоле". "Сейчас вы научите футбольных хулиганов воевать, а потом мы все горя хапнем", - пророчат либералы. Что за люди воюют в этом подразделении?- Очень разные люди. В основном, конечно, воюет молодежь. Ты же понимаешь, что добровольцы – это совсем другая мотивация. Есть люди, которые хотят проверить себя, есть люди, которые крайне патриотично настроены, есть и те, кто ищет приключений, но бывает, что первое, второе и третье.Так или иначе, это очень сплоченный организм и определенная корпоративная культура, определенная этика. Это, к примеру, тотальный отказ от алкоголя.- Ваш канал называется "Оператор шагающей мясорубки". Почему? БПЛА ведь не шагает.- Одним из проектов памятника "невинным жертвам сталинских репрессий", который хотели поставить на проспекте Сахарова, была огромная мясорубка, из которой торчало бы много-много разноцветных ленточек.Меня здорово впечатлил этот концепт. Понял, что хотел бы работать на чем-то эдаком. (смеётся).Замечу, что в нашей ситуации очень важным качеством вождя и военного лидера считаю категорическое неприятие им тотальных репрессий.- Важным или хорошим?– Нет, это хорошо. Мы сейчас, по сути дела, ведем войну за американское наследство. Для нас это война за независимость, за освобождение от ига "атлантистов". Итогом ее станет расширение сфер влияния. Ну, знаешь, как в "Цивилизации" – "вы вступили в Золотой Век".Но есть в этом кое-что потрясающее для стихийного политолога. Понимаю, что тебе, как уроженцу Донбасса, это может быть неприятно, но по факту мы ведем мировую войну с НАТО в формате локального конфликта. То есть большая Россия этой войны не замечает, и тяготы на нее не ложатся. При этом мы отодвигаем перспективу ядерной войны.- А мы отодвигаем?- Конечно! Какие-нибудь ядерные "томагавки" под Харьковом – вариант абсолютно неприемлемый. Мы раздвигаем границы русского мира, мы отодвигаем опасность от своих берегов, мы ликвидируем последствия преступления ельцинского режима, уничтожая запасы советского вооружения, которые были переданы Незалежной.Я напомню, что в руки людей, которые уже в 1991 году позиционировали себя как националисты, попало колоссальное количество оружия и боеприпасов, поскольку Киевский военных округ был одним из самых больших.Вообще, это конфликт, из которого нет выхода в заморозку. Тут либо мы, либо нас. Думаю, что никакой третий "Минск" уже не прокатит, а надежды Киева на то, что "злой царь помрет и придет царь добрый", не имеют под собой оснований. Уверен, что все будет иначе.* Запрещенная в России террористическая организация.** Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

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2023

Игорь Гомольский

Игорь Гомольский

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Игорь Гомольский

интервью, бпла, всу, россия, украина, сво, журналист, авдеевка