https://ukraina.ru/20231102/1050722115.html
В Косово албанская полиция задержала серба из-за футболки с буквой Z
В Косово албанская полиция задержала серба из-за футболки с буквой Z - 02.11.2023 Украина.ру
В Косово албанская полиция задержала серба из-за футболки с буквой Z
Косовские сепаратисты сочли, что таким образом серб разжигает межнациональную рознь
2023-11-02T17:41
2023-11-02T17:41
2023-11-02T17:41
новости
сербия
косово
арест
z
футболка
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Полиция сепаратистского Косово в городе Лепосавич на севере края задержала двух сербов – один из них носил футболку с буквой Z на груди и названием "Вагнер" на спине. Об этом говорится в сообщении косовской полиции, опубликованном 2 ноября.В сообщении подчеркивается, что таким образом задержанный серб "разжигал межнациональную рознь".В автомобиле, в котором находились сербы, были обнаружены металлическая коробка, два шеврона Армии Сербии и бейсбольная бита.С задержанными была проведена беседа, после этого они были освобождены, теперь их случай расследует прокуратура.В этот же день президент Сербии Александр Вучич на встрече с послом России Александром Боцан-Харченко оповестил его о тяжёлой ситуации в Косово и ежедневных гонениях сербского населения, особенно на севере края, где сербы проживают в большинстве.
https://ukraina.ru/20231013/1050137100.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сербия, косово, арест, z, футболка
Новости, Сербия, Косово, арест, Z, футболка
В Косово албанская полиция задержала серба из-за футболки с буквой Z
Косовские сепаратисты сочли, что таким образом серб разжигает межнациональную рознь
Полиция сепаратистского Косово в городе Лепосавич на севере края задержала двух сербов – один из них носил футболку с буквой Z на груди и названием "Вагнер" на спине. Об этом говорится в сообщении косовской полиции, опубликованном 2 ноября.
В сообщении подчеркивается, что таким образом задержанный серб "разжигал межнациональную рознь".
В автомобиле, в котором находились сербы, были обнаружены металлическая коробка, два шеврона Армии Сербии и бейсбольная бита.
С задержанными была проведена беседа, после этого они были освобождены, теперь их случай расследует прокуратура.
В этот же день президент Сербии Александр Вучич на встрече с послом России Александром Боцан-Харченко оповестил его о тяжёлой ситуации в Косово и ежедневных гонениях сербского населения, особенно на севере края, где сербы проживают в большинстве.