В Косово албанская полиция задержала серба из-за футболки с буквой Z - 02.11.2023 Украина.ру
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В Косово албанская полиция задержала серба из-за футболки с буквой Z
В Косово албанская полиция задержала серба из-за футболки с буквой Z - 02.11.2023 Украина.ру
В Косово албанская полиция задержала серба из-за футболки с буквой Z
Косовские сепаратисты сочли, что таким образом серб разжигает межнациональную рознь
2023-11-02T17:41
2023-11-02T17:41
новости
сербия
косово
арест
z
футболка
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Полиция сепаратистского Косово в городе Лепосавич на севере края задержала двух сербов – один из них носил футболку с буквой Z на груди и названием "Вагнер" на спине. Об этом говорится в сообщении косовской полиции, опубликованном 2 ноября.В сообщении подчеркивается, что таким образом задержанный серб "разжигал межнациональную рознь".В автомобиле, в котором находились сербы, были обнаружены металлическая коробка, два шеврона Армии Сербии и бейсбольная бита.С задержанными была проведена беседа, после этого они были освобождены, теперь их случай расследует прокуратура.В этот же день президент Сербии Александр Вучич на встрече с послом России Александром Боцан-Харченко оповестил его о тяжёлой ситуации в Косово и ежедневных гонениях сербского населения, особенно на севере края, где сербы проживают в большинстве.
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новости, сербия, косово, арест, z, футболка
Новости, Сербия, Косово, арест, Z, футболка

В Косово албанская полиция задержала серба из-за футболки с буквой Z

17:41 02.11.2023
 
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© РИА Новости . Евгений Одиноков
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Косовские сепаратисты сочли, что таким образом серб разжигает межнациональную рознь
Полиция сепаратистского Косово в городе Лепосавич на севере края задержала двух сербов – один из них носил футболку с буквой Z на груди и названием "Вагнер" на спине. Об этом говорится в сообщении косовской полиции, опубликованном 2 ноября.
В сообщении подчеркивается, что таким образом задержанный серб "разжигал межнациональную рознь".
В автомобиле, в котором находились сербы, были обнаружены металлическая коробка, два шеврона Армии Сербии и бейсбольная бита.
С задержанными была проведена беседа, после этого они были освобождены, теперь их случай расследует прокуратура.
В этот же день президент Сербии Александр Вучич на встрече с послом России Александром Боцан-Харченко оповестил его о тяжёлой ситуации в Косово и ежедневных гонениях сербского населения, особенно на севере края, где сербы проживают в большинстве.
Посольство Республики Сербия в РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
13 октября, 07:21
Сепаратизм в Сербии: Косово не единственная проблемаОбстановка в сербском южном крае Косово и Метохия остаётся крайне напряжённой. Албанские сепаратисты продолжают оказывать на косовских сербов непрерывное давление, сообщения о новых арестах и нападениях на представителей сербского населения поступают с угрожающим постоянством
 
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