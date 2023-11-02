https://ukraina.ru/20231102/1050722115.html

В Косово албанская полиция задержала серба из-за футболки с буквой Z

В Косово албанская полиция задержала серба из-за футболки с буквой Z - 02.11.2023 Украина.ру

В Косово албанская полиция задержала серба из-за футболки с буквой Z

Косовские сепаратисты сочли, что таким образом серб разжигает межнациональную рознь

2023-11-02T17:41

2023-11-02T17:41

2023-11-02T17:41

новости

сербия

косово

арест

z

футболка

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/02/1050721937_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_23e03f4760dd27608dba999ec7b1cc52.jpg

Полиция сепаратистского Косово в городе Лепосавич на севере края задержала двух сербов – один из них носил футболку с буквой Z на груди и названием "Вагнер" на спине. Об этом говорится в сообщении косовской полиции, опубликованном 2 ноября.В сообщении подчеркивается, что таким образом задержанный серб "разжигал межнациональную рознь".В автомобиле, в котором находились сербы, были обнаружены металлическая коробка, два шеврона Армии Сербии и бейсбольная бита.С задержанными была проведена беседа, после этого они были освобождены, теперь их случай расследует прокуратура.В этот же день президент Сербии Александр Вучич на встрече с послом России Александром Боцан-Харченко оповестил его о тяжёлой ситуации в Косово и ежедневных гонениях сербского населения, особенно на севере края, где сербы проживают в большинстве.

https://ukraina.ru/20231013/1050137100.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сербия, косово, арест, z, футболка