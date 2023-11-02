https://ukraina.ru/20231102/1050713253.html

ВСУ атаковали центр Энергодара дронами-камикадзе – Рогов

ВСУ атаковали центр Энергодара дронами-камикадзе – Рогов - 02.11.2023 Украина.ру

ВСУ атаковали центр Энергодара дронами-камикадзе – Рогов

Украинские войска атаковали дронами-камикадзе центр Энергодара. Об этом сообщил 2 ноября глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов

2023-11-02T14:58

2023-11-02T14:58

2023-11-02T14:58

владимир рогов

энергодар

новости

дроны

магатэ

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"Предварительно, к сожалению, есть попадание в жилой дом", - написал Рогов.Он добавил, что при этом никто не пострадал.По его словам, украинские войска организовали системную атаку, направив на город ударные дроны один за одним. Всего Рогов сообщил о 10 прилетах.Он уточнил, что ВСУ осуществляют запуски дронов из расположенного на правом берегу Днепра города Никополь.

https://ukraina.ru/20230828/1048975663.html

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2023

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

владимир рогов, энергодар, новости, дроны, магатэ