ВСУ атаковали центр Энергодара дронами-камикадзе – Рогов
Украинские войска атаковали дронами-камикадзе центр Энергодара. Об этом сообщил 2 ноября глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов
"Предварительно, к сожалению, есть попадание в жилой дом", - написал Рогов.
Он добавил, что при этом никто не пострадал.
По его словам, украинские войска организовали системную атаку, направив на город ударные дроны один за одним. Всего Рогов сообщил о 10 прилетах.
Он уточнил, что ВСУ осуществляют запуски дронов из расположенного на правом берегу Днепра города Никополь.
"Это провокация и попытка сорвать ротацию наблюдателей миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС, которая проходит сегодня", - заверил Рогов.