ВСУ атаковали центр Энергодара дронами-камикадзе – Рогов - 02.11.2023 Украина.ру
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ВСУ атаковали центр Энергодара дронами-камикадзе – Рогов
ВСУ атаковали центр Энергодара дронами-камикадзе – Рогов - 02.11.2023 Украина.ру
ВСУ атаковали центр Энергодара дронами-камикадзе – Рогов
Украинские войска атаковали дронами-камикадзе центр Энергодара. Об этом сообщил 2 ноября глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов
2023-11-02T14:58
2023-11-02T14:58
владимир рогов
энергодар
новости
дроны
магатэ
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"Предварительно, к сожалению, есть попадание в жилой дом", - написал Рогов.Он добавил, что при этом никто не пострадал.По его словам, украинские войска организовали системную атаку, направив на город ударные дроны один за одним. Всего Рогов сообщил о 10 прилетах.Он уточнил, что ВСУ осуществляют запуски дронов из расположенного на правом берегу Днепра города Никополь.
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владимир рогов, энергодар, новости, дроны, магатэ
Владимир Рогов, Энергодар, Новости, дроны, МАГАТЭ

ВСУ атаковали центр Энергодара дронами-камикадзе – Рогов

14:58 02.11.2023
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкВладимир Рогов
Владимир Рогов - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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Украинские войска атаковали дронами-камикадзе центр Энергодара. Об этом сообщил 2 ноября глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов
"Предварительно, к сожалению, есть попадание в жилой дом", - написал Рогов.
Он добавил, что при этом никто не пострадал.
По его словам, украинские войска организовали системную атаку, направив на город ударные дроны один за одним. Всего Рогов сообщил о 10 прилетах.
Он уточнил, что ВСУ осуществляют запуски дронов из расположенного на правом берегу Днепра города Никополь.

"Это провокация и попытка сорвать ротацию наблюдателей миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС, которая проходит сегодня", - заверил Рогов.

Повседневная жизнь в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
28 августа, 12:03
Украинский дрон разнес клумбу на площади в ЭнергодареУкраинские дроны упали по двум адресам в Энергодаре Запорожской области. Об этом сообщила 28 августа в телеграм-канале администрация города
 
Владимир РоговЭнергодарНовостидроныМАГАТЭ
 
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