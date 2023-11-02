https://ukraina.ru/20231102/1050711939.html
"Когда увидим, что надо": в Белоруссии отложили воссоздание военных прокуратур
"Когда увидим, что надо": в Белоруссии отложили воссоздание военных прокуратур - 02.11.2023 Украина.ру
"Когда увидим, что надо": в Белоруссии отложили воссоздание военных прокуратур
В Белоруссии приняли решение не создавать систему военных прокуратур, сообщила 2 ноября пресс-служба президента Белоруссии
2023-11-02T14:24
2023-11-02T14:24
2023-11-02T14:24
новости
белоруссия
лукашенко
александр лукашенко
военная прокуратура
генералы
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Во Дворце Независимости подошло к концу совещание президента Белоруссии Александра Лукашенко с генералитетом страны. На повестке дня стоял вопрос возобновления работы военных прокуратур.Сейчас белорусский лидер важнейшей задачей назвал работу над повышением эффективности прокурорского надзора в целом и в Вооруженных силах в частности.Пресс-служба опубликовала итоги совещания.Президент Белоруссии поручил усовершенствовать и усилить работу в данном направлении в рамках самой прокуратуры.Помимо этого, Лукашенко поручил определиться и подготовить кадры, их функционал, выстроить систему межведомственного взаимодействия.Белорусский лидер напомнил, что в 2014 году было принято решение о ликвидации системы военных прокуратур. Полномочия по надзору за исполнением законодательства в Вооруженных Силах, других войсках и воинских формированиях Белоруссии передали гражданским органам прокуратуры, пояснил он.Утром 2 ноября пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что Александр Лукашенко вызвал более десятка генералов. "Во Дворце [Независимости] этим утром замечено более десятка генералов. Сергеенко, Вольфович, Швед, Рахманов, Павлюченко, Гора, Тертель, Кубраков, Хренин, Молостов, Карпенков. А еще - Председатель Верховного Суда Сукало", - говорится в сообщении.
https://ukraina.ru/20231102/1050701432.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, белоруссия, лукашенко, александр лукашенко, военная прокуратура, генералы
"Когда увидим, что надо": в Белоруссии отложили воссоздание военных прокуратур
В Белоруссии приняли решение не создавать систему военных прокуратур, сообщила 2 ноября пресс-служба президента Белоруссии
Во Дворце Независимости подошло к концу совещание президента Белоруссии Александра Лукашенко с генералитетом страны. На повестке дня стоял вопрос возобновления работы военных прокуратур.
"Когда подойдем к этому вопросу, созреем, а главное, увидим, что это надо, тогда за сутки сможем создать систему", - заявил Лукашенко.
Сейчас белорусский лидер важнейшей задачей назвал работу над повышением эффективности прокурорского надзора в целом и в Вооруженных силах в частности.
Пресс-служба опубликовала итоги совещания.
Президент Белоруссии поручил усовершенствовать и усилить работу в данном направлении в рамках самой прокуратуры.
Помимо этого, Лукашенко поручил определиться и подготовить кадры, их функционал, выстроить систему межведомственного взаимодействия.
Белорусский лидер напомнил, что в 2014 году было принято решение о ликвидации системы военных прокуратур. Полномочия по надзору за исполнением законодательства в Вооруженных Силах, других войсках и воинских формированиях Белоруссии передали гражданским органам прокуратуры, пояснил он.
Утром 2 ноября пресс-служба президента Белоруссии сообщила
, что Александр Лукашенко вызвал более десятка генералов. "Во Дворце [Независимости] этим утром замечено более десятка генералов. Сергеенко, Вольфович, Швед, Рахманов, Павлюченко, Гора, Тертель, Кубраков, Хренин, Молостов, Карпенков. А еще - Председатель Верховного Суда Сукало", - говорится
в сообщении.