https://ukraina.ru/20231102/1050711939.html

"Когда увидим, что надо": в Белоруссии отложили воссоздание военных прокуратур

"Когда увидим, что надо": в Белоруссии отложили воссоздание военных прокуратур - 02.11.2023 Украина.ру

"Когда увидим, что надо": в Белоруссии отложили воссоздание военных прокуратур

В Белоруссии приняли решение не создавать систему военных прокуратур, сообщила 2 ноября пресс-служба президента Белоруссии

2023-11-02T14:24

2023-11-02T14:24

2023-11-02T14:24

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лукашенко

александр лукашенко

военная прокуратура

генералы

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Во Дворце Независимости подошло к концу совещание президента Белоруссии Александра Лукашенко с генералитетом страны. На повестке дня стоял вопрос возобновления работы военных прокуратур.Сейчас белорусский лидер важнейшей задачей назвал работу над повышением эффективности прокурорского надзора в целом и в Вооруженных силах в частности.Пресс-служба опубликовала итоги совещания.Президент Белоруссии поручил усовершенствовать и усилить работу в данном направлении в рамках самой прокуратуры.Помимо этого, Лукашенко поручил определиться и подготовить кадры, их функционал, выстроить систему межведомственного взаимодействия.Белорусский лидер напомнил, что в 2014 году было принято решение о ликвидации системы военных прокуратур. Полномочия по надзору за исполнением законодательства в Вооруженных Силах, других войсках и воинских формированиях Белоруссии передали гражданским органам прокуратуры, пояснил он.Утром 2 ноября пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что Александр Лукашенко вызвал более десятка генералов. "Во Дворце [Независимости] этим утром замечено более десятка генералов. Сергеенко, Вольфович, Швед, Рахманов, Павлюченко, Гора, Тертель, Кубраков, Хренин, Молостов, Карпенков. А еще - Председатель Верховного Суда Сукало", - говорится в сообщении.

https://ukraina.ru/20231102/1050701432.html

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новости, белоруссия, лукашенко, александр лукашенко, военная прокуратура, генералы