"Намечается серьёзный разговор". Лукашенко собрал более десятка генералов

Циничный спектакль, но Украину еще можно спасти. Небензя в ООН вывел Киев и Запад на чистую воду

31 октября по запросу Франции и Эквадора состоялось очередное заседание Совета Безопасности ООН, посвящённое гуманитарной ситуации на Украине