"Намечается серьёзный разговор". Лукашенко собрал более десятка генералов - 02.11.2023 Украина.ру
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"Намечается серьёзный разговор". Лукашенко собрал более десятка генералов
"Намечается серьёзный разговор". Лукашенко собрал более десятка генералов - 02.11.2023 Украина.ру
"Намечается серьёзный разговор". Лукашенко собрал более десятка генералов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко вызвал более десятка генералов, сообщила 2 ноября пресс-служба белорусского президента
2023-11-02T11:32
2023-11-02T11:32
новости
белоруссия
лукашенко
александр лукашенко
генерал
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В пресс-службе подчеркнули, что "намечается серьёзный разговор".Подробности не сообщаются.
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новости, белоруссия, лукашенко, александр лукашенко, генерал
Новости, Белоруссия, Лукашенко, Александр Лукашенко, генерал

"Намечается серьёзный разговор". Лукашенко собрал более десятка генералов

11:32 02.11.2023
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкПодготовка Минска к Всебелорусскому собранию
Подготовка Минска к Всебелорусскому собранию
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко вызвал более десятка генералов, сообщила 2 ноября пресс-служба белорусского президента

"Во Дворце [Независимости] этим утром замечено более десятка генералов. Сергеенко, Вольфович, Швед, Рахманов, Павлюченко, Гора, Тертель, Кубраков, Хренин, Молостов, Карпенков.

А еще - Председатель Верховного Суда Сукало", - говорится в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что "намечается серьёзный разговор".
Подробности не сообщаются.
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