https://ukraina.ru/20231102/1050710771.html
Депутат Госдумы Шеремет посоветовал Залужному подумать о выживании Украины
Депутат Госдумы Шеремет посоветовал Залужному подумать о выживании Украины - 02.11.2023 Украина.ру
Депутат Госдумы Шеремет посоветовал Залужному подумать о выживании Украины
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет посоветовал главнокомандующему украинскими войсками Валерию Залужному думать не о прорыве ВСУ, передает 2 ноября РИА Новости
2023-11-02T14:17
2023-11-02T14:17
2023-11-02T14:17
валерий залужный
госдума
депутат
новости
всу
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"Риторика Залужного за последнее время кардинально изменилась, и сегодня ему стоит думать не о прорывах украинских боевиков, а о выживании Украины как государства", - сказал Шеремет.По его словам, тактика и стратегия ВСУ, разработанная натовскими специалистами, не оправдалась, российская армия сдержала наступление противника и уничтожила его основные боеспособные силы.По его словам, киевские власти показали свое "гнилое нутро", бросив на верную смерть на поле боя тысячи солдат, при этом заранее сомневаясь в успехах наступательной операции.Ранее Залужный признал тупиковую ситуацию в конфликте и заявил, что не надеется на прорыв, хотя по "учебникам НАТО" ВСУ должны были уже "повоевать" в Крыму.
https://ukraina.ru/20231102/1050703125.html
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Украина.ру
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Украина.ру
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валерий залужный, госдума, депутат, новости, всу
Валерий Залужный, Госдума, депутат, Новости, ВСУ
Депутат Госдумы Шеремет посоветовал Залужному подумать о выживании Украины
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет посоветовал главнокомандующему украинскими войсками Валерию Залужному думать не о прорыве ВСУ, передает 2 ноября РИА Новости
"Риторика Залужного за последнее время кардинально изменилась, и сегодня ему стоит думать не о прорывах украинских боевиков, а о выживании Украины как государства", - сказал Шеремет.
По его словам, тактика и стратегия ВСУ, разработанная натовскими специалистами, не оправдалась, российская армия сдержала наступление противника и уничтожила его основные боеспособные силы.
"Горе-воины, которые занимались и воспитывались по натовским калькам, пришли к бесславному окончанию своей наступательной эпопеи, как и натовские танки и прочие оружие, которое поставлялось на Украину, а затем горело и взрывалось", - подчеркнул депутат.
По его словам, киевские власти показали свое "гнилое нутро", бросив на верную смерть на поле боя тысячи солдат, при этом заранее сомневаясь в успехах наступательной операции.
Ранее Залужный признал тупиковую ситуацию в конфликте и заявил, что не надеется на прорыв, хотя по "учебникам НАТО" ВСУ должны были уже "повоевать" в Крыму.