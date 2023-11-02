https://ukraina.ru/20231102/1050710771.html

Депутат Госдумы Шеремет посоветовал Залужному подумать о выживании Украины

Депутат Госдумы Шеремет посоветовал Залужному подумать о выживании Украины - 02.11.2023 Украина.ру

Депутат Госдумы Шеремет посоветовал Залужному подумать о выживании Украины

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет посоветовал главнокомандующему украинскими войсками Валерию Залужному думать не о прорыве ВСУ, передает 2 ноября РИА Новости

2023-11-02T14:17

2023-11-02T14:17

2023-11-02T14:17

валерий залужный

госдума

депутат

новости

всу

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"Риторика Залужного за последнее время кардинально изменилась, и сегодня ему стоит думать не о прорывах украинских боевиков, а о выживании Украины как государства", - сказал Шеремет.По его словам, тактика и стратегия ВСУ, разработанная натовскими специалистами, не оправдалась, российская армия сдержала наступление противника и уничтожила его основные боеспособные силы.По его словам, киевские власти показали свое "гнилое нутро", бросив на верную смерть на поле боя тысячи солдат, при этом заранее сомневаясь в успехах наступательной операции.Ранее Залужный признал тупиковую ситуацию в конфликте и заявил, что не надеется на прорыв, хотя по "учебникам НАТО" ВСУ должны были уже "повоевать" в Крыму.

https://ukraina.ru/20231102/1050703125.html

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валерий залужный, госдума, депутат, новости, всу