У группы компаний Коломойского* отняли 245 автозаправок - 02.11.2023 Украина.ру
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У группы компаний Коломойского* отняли 245 автозаправок
У группы компаний Коломойского* отняли 245 автозаправок - 02.11.2023 Украина.ру
У группы компаний Коломойского* отняли 245 автозаправок
В соответствии с решением апелляционного хозяйственного суда, заправками будет распоряжаться ранее национализированный ПриватБанк
2023-11-02T13:50
2023-11-02T13:50
новости
игорь коломойский
приватбанк
украина
азс
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Украинский ПриватБанк вернул контроль за 245 автозаправками, которыми на условиях лизинга владели компании из группы "Приват" украинского предпринимателя Игоря Коломойского*. Соответствующее решение принял 1 ноября Центральный апелляционный хозяйственный суд, сообщает пресс-служба ПриватБанка.В течение почти трех лет банк не смог распоряжаться 245 автозаправками, которые на его балансе находились еще до национализации.Заправки, полученные банком в залог по требованию Национального банка Украины накануне национализации, были переданы в лизинг группе "Приват" в 2016 году на 10 лет. Первые четыре месяца после национализации ПриватБанк получал платежи по лизинговым договорам. Потом заемщики перестали платить."Все это время суды запрещали государственному банку получить контроль над своим имуществом. Посторонние продолжали пользоваться АЗС и получать доходы", – процитировало издание Forbes Ukraine комментарий адвоката ПриватБанка.По его словам, ПриватБанк недополучил от лизингополучателей более 10 млрд грн (275 млн долларов), добавил адвокат.Как сообщало издание Украина.ру, Шевченковский районный суд Киева 27 октября продлил срок пребывания под стражей олигарха Игоря Коломойского ещё на месяц до 2 декабря включительно.В начале сентября Служба безопасности Украины предъявила Коломойскому обвинение в мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем. В тот же день суд в Киеве арестовал его на два месяца с возможностью внесения залога в размере 3,891 миллиарда гривен (около 105 миллионов долларов).По данным украинского Бюро экономической безопасности, Коломойский подозревается в организации подделки документов на перевод средств, организации завладения чужим имуществом организованной группой в особо крупных размерах, а также в приобретении и распоряжении имуществом, "полученным преступным путем".* Внесен в российский реестр террористов и экстремистов.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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Новости
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Украина.ру
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новости, игорь коломойский, приватбанк, украина, азс
Новости, Игорь Коломойский, ПриватБанк, Украина, АЗС

У группы компаний Коломойского* отняли 245 автозаправок

13:50 02.11.2023
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкСитуация в Донецке
Ситуация в Донецке - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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В соответствии с решением апелляционного хозяйственного суда, заправками будет распоряжаться ранее национализированный ПриватБанк
Украинский ПриватБанк вернул контроль за 245 автозаправками, которыми на условиях лизинга владели компании из группы "Приват" украинского предпринимателя Игоря Коломойского*. Соответствующее решение принял 1 ноября Центральный апелляционный хозяйственный суд, сообщает пресс-служба ПриватБанка.
В течение почти трех лет банк не смог распоряжаться 245 автозаправками, которые на его балансе находились еще до национализации.
Заправки, полученные банком в залог по требованию Национального банка Украины накануне национализации, были переданы в лизинг группе "Приват" в 2016 году на 10 лет. Первые четыре месяца после национализации ПриватБанк получал платежи по лизинговым договорам. Потом заемщики перестали платить.
"Все это время суды запрещали государственному банку получить контроль над своим имуществом. Посторонние продолжали пользоваться АЗС и получать доходы", – процитировало издание Forbes Ukraine комментарий адвоката ПриватБанка.
По его словам, ПриватБанк недополучил от лизингополучателей более 10 млрд грн (275 млн долларов), добавил адвокат.
Как сообщало издание Украина.ру, Шевченковский районный суд Киева 27 октября продлил срок пребывания под стражей олигарха Игоря Коломойского ещё на месяц до 2 декабря включительно.
В начале сентября Служба безопасности Украины предъявила Коломойскому обвинение в мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем. В тот же день суд в Киеве арестовал его на два месяца с возможностью внесения залога в размере 3,891 миллиарда гривен (около 105 миллионов долларов).
По данным украинского Бюро экономической безопасности, Коломойский подозревается в организации подделки документов на перевод средств, организации завладения чужим имуществом организованной группой в особо крупных размерах, а также в приобретении и распоряжении имуществом, "полученным преступным путем".
* Внесен в российский реестр террористов и экстремистов.
Игорь Коломойский
23 октября, 11:46
Коломойский* попытался оспорить арест в Верховном суде — СМИУкраинский бизнесмен Игорь Коломойский*, подозреваемый на Украине в мошенничестве и легализации имущества, пытался оспорить свой арест в Верховном суде. Об этом сообщило издание "Украинские новости" со ссылкой на судебные материалы
 
НовостиИгорь КоломойскийПриватБанкУкраинаАЗС
 
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