https://ukraina.ru/20231102/1050706215.html
ВСУ воюют "из-под ножа": Шурыгин объяснил слова Залужного о проклятии Первой мировой
ВСУ воюют "из-под ножа": Шурыгин объяснил слова Залужного о проклятии Первой мировой - 02.11.2023 Украина.ру
ВСУ воюют "из-под ножа": Шурыгин объяснил слова Залужного о проклятии Первой мировой
За рассуждениями главкома ВСУ Валерия Залужного о позиционном тупике, в котором оказались обе враждующие стороны, кроется желание прикрыть огромные проблемы, которые в итоге вскрылись системно. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал военный эксперт Владислав Шурыгин
2023-11-02T13:21
2023-11-02T13:21
2023-11-02T13:21
новости
владислав шурыгин
всу
валерий залужный
первая мировая война
владимир зеленский
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В статье для журнала The Economist главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что обе стороны достигли такого уровня развития технологий, который завел их в тупик, подобный позиционному кризису Первой мировой войны.Надо понимать, что каждая из сторон к нынешней ситуации пришла разными путями, считает Шурыгин.Возможности ограничены полным отсутствием нормального отечественного оборонного промышленного комплекса и несопоставимыми с Россией экономическими возможностями.Признавать все это Залужный не может, поскольку сейчас начинает презентовать себя как политик и всерьез рассматривается на Западе как альтернатива Зеленскому. Поэтому рождается такая словесная казуистика о проклятии Первой мировой, уверен собеседник издания.Накануне министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в октябре российские средства ПВО уничтожили более 1,4 тысячи средств воздушного нападения ВСУ. В том числе 37 самолетов, что почти в два раза больше обещанных Западом Украине F-16. На уничтожение такого числа западных истребителей глава оборонного ведомства России отвел 20 дней.
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, владислав шурыгин, всу, валерий залужный, первая мировая война, владимир зеленский
Новости, Владислав Шурыгин, ВСУ, Валерий Залужный, Первая мировая война, Владимир Зеленский
ВСУ воюют "из-под ножа": Шурыгин объяснил слова Залужного о проклятии Первой мировой
За рассуждениями главкома ВСУ Валерия Залужного о позиционном тупике, в котором оказались обе враждующие стороны, кроется желание прикрыть огромные проблемы, которые в итоге вскрылись системно. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал военный эксперт Владислав Шурыгин
В статье для журнала The Economist главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что обе стороны достигли такого уровня развития технологий, который завел их в тупик, подобный позиционному кризису Первой мировой войны.
Надо понимать, что каждая из сторон к нынешней ситуации пришла разными путями, считает Шурыгин.
"Мы за счет того, что недооценили в начале боевых действий возможности противника и готовность коллективного Запада вмешаться в эту войну. От регионального конфликта малой интенсивности мы пришли к большой европейской войне на территории Украины. Все это время мы занимались тем, что наращивали вооруженные силы до уровня, который соответствует этой войне. Украина же пришла к этой войне как государство, полностью подконтрольное Западу и воюющее, как готовят в плохих ресторанах из-под ножа. Что дают, тем и воюет", - сказал эксперт.
Возможности ограничены полным отсутствием нормального отечественного оборонного промышленного комплекса и несопоставимыми с Россией экономическими возможностями.
Признавать все это Залужный не может, поскольку сейчас начинает презентовать себя как политик и всерьез рассматривается на Западе как альтернатива Зеленскому. Поэтому рождается такая словесная казуистика о проклятии Первой мировой, уверен собеседник издания.
Накануне министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в октябре российские средства ПВО уничтожили более 1,4 тысячи средств воздушного нападения ВСУ. В том числе 37 самолетов, что почти в два раза больше обещанных Западом Украине F-16. На уничтожение такого числа западных истребителей глава оборонного ведомства России отвел 20 дней.