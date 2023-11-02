ВСУ воюют "из-под ножа": Шурыгин объяснил слова Залужного о проклятии Первой мировой - 02.11.2023 Украина.ру
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ВСУ воюют "из-под ножа": Шурыгин объяснил слова Залужного о проклятии Первой мировой
ВСУ воюют "из-под ножа": Шурыгин объяснил слова Залужного о проклятии Первой мировой - 02.11.2023 Украина.ру
ВСУ воюют "из-под ножа": Шурыгин объяснил слова Залужного о проклятии Первой мировой
За рассуждениями главкома ВСУ Валерия Залужного о позиционном тупике, в котором оказались обе враждующие стороны, кроется желание прикрыть огромные проблемы, которые в итоге вскрылись системно. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал военный эксперт Владислав Шурыгин
2023-11-02T13:21
2023-11-02T13:21
новости
владислав шурыгин
всу
валерий залужный
первая мировая война
владимир зеленский
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В статье для журнала The Economist главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что обе стороны достигли такого уровня развития технологий, который завел их в тупик, подобный позиционному кризису Первой мировой войны.Надо понимать, что каждая из сторон к нынешней ситуации пришла разными путями, считает Шурыгин.Возможности ограничены полным отсутствием нормального отечественного оборонного промышленного комплекса и несопоставимыми с Россией экономическими возможностями.Признавать все это Залужный не может, поскольку сейчас начинает презентовать себя как политик и всерьез рассматривается на Западе как альтернатива Зеленскому. Поэтому рождается такая словесная казуистика о проклятии Первой мировой, уверен собеседник издания.Накануне министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в октябре российские средства ПВО уничтожили более 1,4 тысячи средств воздушного нападения ВСУ. В том числе 37 самолетов, что почти в два раза больше обещанных Западом Украине F-16. На уничтожение такого числа западных истребителей глава оборонного ведомства России отвел 20 дней.
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новости, владислав шурыгин, всу, валерий залужный, первая мировая война, владимир зеленский
Новости, Владислав Шурыгин, ВСУ, Валерий Залужный, Первая мировая война, Владимир Зеленский

ВСУ воюют "из-под ножа": Шурыгин объяснил слова Залужного о проклятии Первой мировой

13:21 02.11.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / скришот видео Генштаба ВСУВалерий Залужный
Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / скришот видео Генштаба ВСУ
Читать в
За рассуждениями главкома ВСУ Валерия Залужного о позиционном тупике, в котором оказались обе враждующие стороны, кроется желание прикрыть огромные проблемы, которые в итоге вскрылись системно. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал военный эксперт Владислав Шурыгин
В статье для журнала The Economist главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что обе стороны достигли такого уровня развития технологий, который завел их в тупик, подобный позиционному кризису Первой мировой войны.
Надо понимать, что каждая из сторон к нынешней ситуации пришла разными путями, считает Шурыгин.

"Мы за счет того, что недооценили в начале боевых действий возможности противника и готовность коллективного Запада вмешаться в эту войну. От регионального конфликта малой интенсивности мы пришли к большой европейской войне на территории Украины. Все это время мы занимались тем, что наращивали вооруженные силы до уровня, который соответствует этой войне. Украина же пришла к этой войне как государство, полностью подконтрольное Западу и воюющее, как готовят в плохих ресторанах из-под ножа. Что дают, тем и воюет", - сказал эксперт.

Возможности ограничены полным отсутствием нормального отечественного оборонного промышленного комплекса и несопоставимыми с Россией экономическими возможностями.
Признавать все это Залужный не может, поскольку сейчас начинает презентовать себя как политик и всерьез рассматривается на Западе как альтернатива Зеленскому. Поэтому рождается такая словесная казуистика о проклятии Первой мировой, уверен собеседник издания.
Накануне министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в октябре российские средства ПВО уничтожили более 1,4 тысячи средств воздушного нападения ВСУ. В том числе 37 самолетов, что почти в два раза больше обещанных Западом Украине F-16. На уничтожение такого числа западных истребителей глава оборонного ведомства России отвел 20 дней.
 
НовостиВладислав ШурыгинВСУВалерий ЗалужныйПервая мировая войнаВладимир Зеленский
 
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