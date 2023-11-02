https://ukraina.ru/20231102/1050706215.html

ВСУ воюют "из-под ножа": Шурыгин объяснил слова Залужного о проклятии Первой мировой

ВСУ воюют "из-под ножа": Шурыгин объяснил слова Залужного о проклятии Первой мировой - 02.11.2023 Украина.ру

ВСУ воюют "из-под ножа": Шурыгин объяснил слова Залужного о проклятии Первой мировой

За рассуждениями главкома ВСУ Валерия Залужного о позиционном тупике, в котором оказались обе враждующие стороны, кроется желание прикрыть огромные проблемы, которые в итоге вскрылись системно. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал военный эксперт Владислав Шурыгин

2023-11-02T13:21

2023-11-02T13:21

2023-11-02T13:21

новости

владислав шурыгин

всу

валерий залужный

первая мировая война

владимир зеленский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/1e/1047715596_0:105:653:472_1920x0_80_0_0_fb4bfe4fa999803e58559ec52a2cab83.jpg

В статье для журнала The Economist главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что обе стороны достигли такого уровня развития технологий, который завел их в тупик, подобный позиционному кризису Первой мировой войны.Надо понимать, что каждая из сторон к нынешней ситуации пришла разными путями, считает Шурыгин.Возможности ограничены полным отсутствием нормального отечественного оборонного промышленного комплекса и несопоставимыми с Россией экономическими возможностями.Признавать все это Залужный не может, поскольку сейчас начинает презентовать себя как политик и всерьез рассматривается на Западе как альтернатива Зеленскому. Поэтому рождается такая словесная казуистика о проклятии Первой мировой, уверен собеседник издания.Накануне министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в октябре российские средства ПВО уничтожили более 1,4 тысячи средств воздушного нападения ВСУ. В том числе 37 самолетов, что почти в два раза больше обещанных Западом Украине F-16. На уничтожение такого числа западных истребителей глава оборонного ведомства России отвел 20 дней.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, владислав шурыгин, всу, валерий залужный, первая мировая война, владимир зеленский