Главой парламента Черногории стал серб и русофил. Как это повлияет на политический курс страны
13:21 02.11.2023 (обновлено: 15:02 02.11.2023)
В Черногории, которая уже много месяцев пребывает в политическом кризисе, связанном с безуспешными попытками сформировать правительство, спикером парламента был назначен сторонник сближения с Сербией и Россией
Это один из бывших лидеров «Демократического фронта» Андрия Мандич. Ранее Запад прямо требовал от черногорских властей, которые находятся по отношению к нему в состоянии полной зависимости, не допускать пророссийских политиков в новые органы власти.
Будет ли назначение Мандича иметь какое-либо долгосрочное стратегическое влияние на ситуацию в стране?
Черногория — бывшая югославская республика, которая обязана своему нынешнему состоянию одному из многочисленных экспериментов в области национальной политики, которые проводило руководство СФРЮ во главе с Иосипом Броз Тито.
Суть этого эксперимента заключалась в создании отдельной нации «черногорцев», которую предполагалось сформировать из местных сербов, веками проживавших на этой территории.
Исторически черногорцы были наиболее воинственной частью сербского народа. Среди них была распространена кровная месть, с побеждёнными врагами они расправлялись без малейшего намёка на снисхождение.
Во время османской оккупации сербских земель они смогли сохранить фактическую независимость части своей территории благодаря её труднодоступности — само название «Черногория» говорит само за себя.
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Тем не менее османское влияние в регионе носило определяющий характер и черногорцы платили султану дань. Однако такое положение дел их не устраивало — на черногорской территории регулярно вспыхивали восстания, регулярно случались вооружённые столкновения с турецкими отрядами.
С конца XVIII века Черногория де-факто являлась независимым политическим образованием. К тому времени уникальность её государственности состояла в том, что она представляла собой настоящую православную теократию.
Черногорией управляли митрополиты из династии Негошей, одновременно выполнявшие функции и духовных, и светских владык. Власть наследовалась по линии племянников, так как митрополит, будучи монашествующим, не мог заводить детей.
Центр политической жизни Черногории располагался в Цетиньском монастыре, который неоднократно разрушался во время восстаний против османов и каждый раз перестраивался.
Черногорские правители поддерживали тесные связи с Российской империей. Ещё до её провозглашения черногорцы подняли восстание против османов во время Прутского похода Петра I, и в дальнейшем владыки Черногории сохраняли тесные контакты с домом Романовых.
Они всегда рассматривали Россию как центр православного мира. И, разумеется, у них и мысли не было о том, что они могут быть не сербами, а каким-то другим, отдельным от них народом.
По итогам Первой мировой войны и распада Османской и Австро-Венгерской империй разрозненные сербские территории начали, наконец, объединяться. Новое государство получило название Королевство сербов, хорватов и словенцев.
Подавляющее большинство черногорцев приветствовало его создание, однако некоторая часть черногорского общества хотела сохранить независимость и даже решилась на вооружённое сопротивление. Но значительных масштабов движение за черногорскую «самостийность» не достигло.
Черногорцы по-прежнему не видели себя вне сербскости.
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Ситуация начала меняться после Второй мировой войны, когда к власти в Югославии пришли коммунисты. Тито и его приближённые, являвшиеся приверженцами формулы «сильная Югославия — слабая Сербия», начали предпринимать усилия по превращению черногорцев в отдельную нацию.
Впрочем, к моменту распада СФРЮ процесс ещё был далёк от завершения: на момент начала американских бомбардировок Черногория была единственной из всех республик, которая осталась в союзе с Сербией.
Руководил ей Мило Джуканович — сподвижник Слободана Милошевича.
Однако Джуканович решил, что куда резоннее быть на стороне победителя, нежели поддерживать сербское дело. Сначала он пошёл на сепаратные переговоры с США и их союзниками, а затем начал добиваться для Черногории независимости, что и произошло в 2006 году.
В целом с его именем связан почти весь период постъюгославской истории Черногории: он в разных ипостасях управлял ей до самого недавнего времени.
За это время Джуканович успел сделать внешнеполитический курс официальной Подгорицы выраженно антироссийским, апогеем чего стало обвинение в адрес Москвы в подготовке госпереворовота (это случилось в 2016 году) и принять целый ряд мер по насаждению черногорской национальной идентичности, делая это в лучших украинских традициях.
При этом он допустил одну серьёзную ошибку, начав наступление на права господствующей в Черногории Сербской православной церкви.
Это привело к массовым акциям протеста, что положило начало закату эры Джукановича. В 2020 году возглавляемая им Демократическая партия социалистов не смогла сохранить контроль над парламентом. А весной нынешнего года Джуканович проиграл президентские выборы Якову Милатовичу.
При этом в Черногории только сейчас было сформировано правительство. Многие политические объединения носят временный характер, в них входят силы с очень разными политическими платформами.
Весной распалось крупнейшее сербское объединение «Демократический фронт», части которой влились в пёструю коалицию «За будущее Черногории». Доля сербских и просербских сил в черногорской политике велика, однако реального политического влияния на общую ситуацию в стране они фактически не оказывают — из-за того, что Черногория находится под сильнейшим влиянием Запада, за которым и остаётся последнее слово при принятии ключевых решений.
Вот и сейчас официальные представители США и Евросоюза уже на протяжении нескольких месяцев раз за разом без стеснения заявляют, что новое правительство должно состоять из министров исключительно правильной политической ориентации, и сторонникам сближения с Россией и Сербией в нём места нет.
Поэтому победившее на парламентских выборах объединение «Европа сейчас» не хотело с ними блокироваться. Однако, как оказалось, правящую коалицию без участия сербских объединений сформировать не получается.
В итоге Андрия Мандич согласился проголосовать за проевропейский кабинет Милойко Спайича в обмен на должность главы парламента. Кроме того, объединение «За будущее Черногории», которое он представляет, в перспективе должно получить ещё четыре министерства.
При этом все члены нового правительства взяли на себя обязательство сохранить основные направления нынешнего внешнеполитического курса страны.
Черногорские политики, выступающие за сближение с Сербией и Россией, изначально декларировали три главные политические цели:
1) выход Черногории из НАТО;
2) отмена признания Косово;
3) отмена санкций против РФ.
Однако в последнее время в своих заявлениях они вспоминают об этих целях всё реже. Более того, фактически они вынуждены поддерживать прозападные силы.
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В целом они приняли местные правила игры, в рамках которых общую политическую конфигурацию в Черногории определяют не местные чиновники, а западные дипломаты.
Несмотря на то, что новый спикер парламента серб и убеждённый русофил, это, скорее всего, не окажет влияния на стратегический курс Подгорицы, направленный на скорейшее вступление в ЕС.
Ключевые министерства «врагам евроинтеграции» тоже никто не отдаст ни при каких обстоятельствах. Предпосылок к изменению нынешней ситуации в обозримом будущем не видно.