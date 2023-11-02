https://ukraina.ru/20231102/1050701432.html

Лукашенко предложил обсудить воссоздание военных прокуратур в Белоруссии

Лукашенко предложил обсудить воссоздание военных прокуратур в Белоруссии - 02.11.2023 Украина.ру

Лукашенко предложил обсудить воссоздание военных прокуратур в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко собрал во Дворце Независимости генералов для обсуждение вопроса воссоздания военной прокуратуры, сообщила 2 ноября пресс-служба белорусского лидера

2023-11-02T12:23

2023-11-02T12:23

2023-11-02T12:23

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белоруссия

лукашенко

александр лукашенко

генерал

военная прокуратура

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Белорусский лидер напомнил, что в 2014 году было принято решение о ликвидации системы военных прокуратур. Полномочия по надзору за исполнением законодательства в Вооруженных Силах, других войсках и воинских формированиях Белоруссии передали гражданским органам прокуратуры, пояснил он.В пресс-службе подчеркнули, что прямо сейчас за закрытыми дверями обсуждается целесообразность создания системы военных прокуратур.Вопрос встал сейчас из-за растущих вызовов и угроз."Встает закономерный вопрос: а сейчас обстановка в этих областях изменилась? Наверное. Встает вопрос: настолько изменилась, что нам надо создавать военные прокуратуры? - спросил Лукашенко. - Вопрос главный сегодня: надо или не надо воссоздавать систему прокурорского надзора, которая была до 2014 года".Утром 2 ноября пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что Александр Лукашенко вызвал более десятка генералов. "Во Дворце [Независимости] этим утром замечено более десятка генералов. Сергеенко, Вольфович, Швед, Рахманов, Павлюченко, Гора, Тертель, Кубраков, Хренин, Молостов, Карпенков. А еще - Председатель Верховного Суда Сукало", - говорится в сообщении.

https://ukraina.ru/20231102/1050699969.html

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новости, белоруссия, лукашенко, александр лукашенко, генерал, военная прокуратура