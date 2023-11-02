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Лукашенко предложил обсудить воссоздание военных прокуратур в Белоруссии
Лукашенко предложил обсудить воссоздание военных прокуратур в Белоруссии - 02.11.2023 Украина.ру
Лукашенко предложил обсудить воссоздание военных прокуратур в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко собрал во Дворце Независимости генералов для обсуждение вопроса воссоздания военной прокуратуры, сообщила 2 ноября пресс-служба белорусского лидера
2023-11-02T12:23
2023-11-02T12:23
2023-11-02T12:23
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белоруссия
лукашенко
александр лукашенко
генерал
военная прокуратура
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Белорусский лидер напомнил, что в 2014 году было принято решение о ликвидации системы военных прокуратур. Полномочия по надзору за исполнением законодательства в Вооруженных Силах, других войсках и воинских формированиях Белоруссии передали гражданским органам прокуратуры, пояснил он.В пресс-службе подчеркнули, что прямо сейчас за закрытыми дверями обсуждается целесообразность создания системы военных прокуратур.Вопрос встал сейчас из-за растущих вызовов и угроз."Встает закономерный вопрос: а сейчас обстановка в этих областях изменилась? Наверное. Встает вопрос: настолько изменилась, что нам надо создавать военные прокуратуры? - спросил Лукашенко. - Вопрос главный сегодня: надо или не надо воссоздавать систему прокурорского надзора, которая была до 2014 года".Утром 2 ноября пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что Александр Лукашенко вызвал более десятка генералов. "Во Дворце [Независимости] этим утром замечено более десятка генералов. Сергеенко, Вольфович, Швед, Рахманов, Павлюченко, Гора, Тертель, Кубраков, Хренин, Молостов, Карпенков. А еще - Председатель Верховного Суда Сукало", - говорится в сообщении.
https://ukraina.ru/20231102/1050699969.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, белоруссия, лукашенко, александр лукашенко, генерал, военная прокуратура
Лукашенко предложил обсудить воссоздание военных прокуратур в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко собрал во Дворце Независимости генералов для обсуждение вопроса воссоздания военной прокуратуры, сообщила 2 ноября пресс-служба белорусского лидера
"Тема сегодняшнего мероприятия - военная прокуратура. Не буду характеризовать обстановку в мире: вы прекрасно ее знаете", - заявил Лукашенко.
Белорусский лидер напомнил, что в 2014 году было принято решение о ликвидации системы военных прокуратур. Полномочия по надзору за исполнением законодательства в Вооруженных Силах, других войсках и воинских формированиях Белоруссии передали гражданским органам прокуратуры, пояснил он.
В пресс-службе подчеркнули, что прямо сейчас за закрытыми дверями обсуждается целесообразность создания системы военных прокуратур.
Вопрос встал сейчас из-за растущих вызовов и угроз.
"Встает закономерный вопрос: а сейчас обстановка в этих областях изменилась? Наверное. Встает вопрос: настолько изменилась, что нам надо создавать военные прокуратуры? - спросил Лукашенко. - Вопрос главный сегодня: надо или не надо воссоздавать систему прокурорского надзора, которая была до 2014 года".
Утром 2 ноября пресс-служба президента Белоруссии сообщила
, что Александр Лукашенко вызвал более десятка генералов. "Во Дворце [Независимости] этим утром замечено более десятка генералов. Сергеенко, Вольфович, Швед, Рахманов, Павлюченко, Гора, Тертель, Кубраков, Хренин, Молостов, Карпенков. А еще - Председатель Верховного Суда Сукало", - говорится
в сообщении.