Пушилин призвал журналистов не публиковать сразу последствия обстрелов - 02.11.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231102/1050698689.html
Пушилин призвал журналистов не публиковать сразу последствия обстрелов
Пушилин призвал журналистов не публиковать сразу последствия обстрелов - 02.11.2023 Украина.ру
Пушилин призвал журналистов не публиковать сразу последствия обстрелов
Глава ДНР призвал журналистов и админов соцсетей не спешить публиковать кадры последствий обстрелов. Об этом утром 2 ноября он написал в своем Телеграм-канале
2023-11-02T10:26
2023-11-02T10:26
новости
днр
донецкая народная республика
денис пушилин
обстрелы
журналисты
пауза
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0c/09/1041652039_0:14:1080:622_1920x0_80_0_0_6afdd167903e1ea2607b3c9dc9c2b3e3.jpg
Денис Пушилин согласен с призывом Совместного центра по контролю и координации в Донбассе (СЦКК) соблюдать информационную паузу, пока спасатели, медики и другие службы делают свою работу. С таким заявлением Центр обратился накануне к журналистам, блогерам и очевидцам.Глава региона напомнил, что 31 октября в результате первого удара со стороны ВФУ в инфраструктурный объект в Буденновском районе Донецка никто не пострадал, но возник пожар. В пабликах появились фото и видео, после чего противник повторно нанес еще несколько ударов по той же локации, вследствие чего погибли два человека, включая сотрудника МЧС, а также ранены 15 человек, в том числе спасатели и журналисты.СЦКК в своем Телеграм-канале более жестко раскритиковал участников гонки на оперативность: "Через несколько минут [после обстрела] началась информационная истерия: сообщалось уже якобы о нескольких очагах возгорания в разных районах города, "открылись соревнования" в версиях "что же именно горит", отчитались о прибытии МЧС для тушения пожара… Через час, противник, зная, что на месте работают огнеборцы и журналисты, намеренно наносит повторный удар по той же локации – реактивными ракетами кассетного типа, неизбирательного действия. В результате которого и становятся жертвами 17 человек. На их спасение приезжают 8 бригад скорой помощи. И снова наши вовлеченные граждане отчитываются в эфире об их прибытии. И снова противник намеренно наносит третий удар – желая очередных жертв. Слава Богу, в этот раз обходится без них. Какую цену все готовы платить за оперативный эфир о последствиях обстрела, если о самом факте обстрела уже сообщили/предупредили все, кто мог и хотел? Простите, но мы выскажем свою, жесткую, позицию: считаем, что эти 17 жертв на совести тех, кто вчера соревновался в оперативности заполнения эфира.
https://ukraina.ru/20231101/1050667557.html
донецкая народная республика
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0c/09/1041652039_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_273d2139b558c0a02e018b1123f76f0b.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, днр, донецкая народная республика, денис пушилин, обстрелы, журналисты, пауза
Новости, ДНР, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, обстрелы, журналисты, пауза

Пушилин призвал журналистов не публиковать сразу последствия обстрелов

10:26 02.11.2023
 
© vk.com / Денис ПушилинДенис Пушилин
Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
© vk.com / Денис Пушилин
Читать в
Глава ДНР призвал журналистов и админов соцсетей не спешить публиковать кадры последствий обстрелов. Об этом утром 2 ноября он написал в своем Телеграм-канале
Денис Пушилин согласен с призывом Совместного центра по контролю и координации в Донбассе (СЦКК) соблюдать информационную паузу, пока спасатели, медики и другие службы делают свою работу. С таким заявлением Центр обратился накануне к журналистам, блогерам и очевидцам.
"Не нужно оперативно выкладывать видео и текстовые сообщения, из которых понятно, куда попали вражеские снаряды. Информационная пауза для сообщений с мест разрушений после обстрелов противника жизненно необходима! Прошу всех помнить, что, не выкладывая видео и фото, а также сведения, раскрывающие адреса попаданий вражеских снарядов, вы сохраняете жизни тех, кто спешит на помощь", – сказал Пушилин.
Глава региона напомнил, что 31 октября в результате первого удара со стороны ВФУ в инфраструктурный объект в Буденновском районе Донецка никто не пострадал, но возник пожар. В пабликах появились фото и видео, после чего противник повторно нанес еще несколько ударов по той же локации, вследствие чего погибли два человека, включая сотрудника МЧС, а также ранены 15 человек, в том числе спасатели и журналисты.
СЦКК в своем Телеграм-канале более жестко раскритиковал участников гонки на оперативность:
"Через несколько минут [после обстрела] началась информационная истерия: сообщалось уже якобы о нескольких очагах возгорания в разных районах города, "открылись соревнования" в версиях "что же именно горит", отчитались о прибытии МЧС для тушения пожара… Через час, противник, зная, что на месте работают огнеборцы и журналисты, намеренно наносит повторный удар по той же локации – реактивными ракетами кассетного типа, неизбирательного действия. В результате которого и становятся жертвами 17 человек. На их спасение приезжают 8 бригад скорой помощи. И снова наши вовлеченные граждане отчитываются в эфире об их прибытии. И снова противник намеренно наносит третий удар – желая очередных жертв. Слава Богу, в этот раз обходится без них. Какую цену все готовы платить за оперативный эфир о последствиях обстрела, если о самом факте обстрела уже сообщили/предупредили все, кто мог и хотел? Простите, но мы выскажем свою, жесткую, позицию: считаем, что эти 17 жертв на совести тех, кто вчера соревновался в оперативности заполнения эфира.
Форум Какая Украина нам нужна? - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
Вчера, 09:21
Сотрудник МЧС погиб в результате обстрелов Донецка - ПушилинДва человека, среди которых сотрудник МЧС, погибли в результате обстрелов Буденновского района Донецка. Об этом 1 ноября сообщил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в своем телеграм-канале
 
НовостиДНРДонецкая Народная РеспубликаДенис Пушилинобстрелыжурналистыпауза
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:54Авдеевский фронт: битва за "Чебурашку"
15:44Украина решила спрятать под землю объекты энергетики, а запчасти хранить у соседей
15:40"Это была моя ошибка". Эксперты об откровениях главкома ВСУ Залужного
14:58ВСУ атаковали центр Энергодара дронами-камикадзе – Рогов
14:34Что "синий трактор" делает под Авдеевкой и почему Зеленский не еврей, а японец - Мощанский
14:24"Когда увидим, что надо": в Белоруссии отложили воссоздание военных прокуратур
14:20Пустующие квартиры в ДНР разрешили вскрывать
14:17Депутат Госдумы Шеремет посоветовал Залужному подумать о выживании Украины
14:16Компанию Nestle внесли в украинский список "спонсоров войны"
14:16Солнце русской поэзии не погаснет. Кравцов обещал не исключать Пушкина из школьной программы
14:12"Ядерная ясность". Зачем Северную Корею обвиняют в поддержке ХАМАС
14:03Инструктор батальона БАРС-32: Оператору БПЛА нужна храбрость, а "Рэмбо" под огнем часто впадают в ступор
13:56"Царь-Номо, который объединит славянские народы". Украинскую секту обвинили в пророссийской пропаганде
13:55Дагестан дестабилизировали спецслужбы Украины при поддержке Запада – Захарова
13:50У группы компаний Коломойского* отняли 245 автозаправок
13:44Польские перевозчики перекроют три пункта пропуска на границе с Украиной
13:36Парламентарии США просят Байдена разместить на Украине ракеты большей дальности
13:23Уклонистов вывозили с Украины на каретах скорой помощи
13:21Главой парламента Черногории стал серб и русофил. Как это повлияет на политический курс страны
13:21ВСУ воюют "из-под ножа": Шурыгин объяснил слова Залужного о проклятии Первой мировой
Лента новостейМолния