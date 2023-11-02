https://ukraina.ru/20231102/1050698689.html

Пушилин призвал журналистов не публиковать сразу последствия обстрелов

Пушилин призвал журналистов не публиковать сразу последствия обстрелов - 02.11.2023 Украина.ру

Пушилин призвал журналистов не публиковать сразу последствия обстрелов

Глава ДНР призвал журналистов и админов соцсетей не спешить публиковать кадры последствий обстрелов. Об этом утром 2 ноября он написал в своем Телеграм-канале

2023-11-02T10:26

2023-11-02T10:26

2023-11-02T10:26

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Денис Пушилин согласен с призывом Совместного центра по контролю и координации в Донбассе (СЦКК) соблюдать информационную паузу, пока спасатели, медики и другие службы делают свою работу. С таким заявлением Центр обратился накануне к журналистам, блогерам и очевидцам.Глава региона напомнил, что 31 октября в результате первого удара со стороны ВФУ в инфраструктурный объект в Буденновском районе Донецка никто не пострадал, но возник пожар. В пабликах появились фото и видео, после чего противник повторно нанес еще несколько ударов по той же локации, вследствие чего погибли два человека, включая сотрудника МЧС, а также ранены 15 человек, в том числе спасатели и журналисты.СЦКК в своем Телеграм-канале более жестко раскритиковал участников гонки на оперативность: "Через несколько минут [после обстрела] началась информационная истерия: сообщалось уже якобы о нескольких очагах возгорания в разных районах города, "открылись соревнования" в версиях "что же именно горит", отчитались о прибытии МЧС для тушения пожара… Через час, противник, зная, что на месте работают огнеборцы и журналисты, намеренно наносит повторный удар по той же локации – реактивными ракетами кассетного типа, неизбирательного действия. В результате которого и становятся жертвами 17 человек. На их спасение приезжают 8 бригад скорой помощи. И снова наши вовлеченные граждане отчитываются в эфире об их прибытии. И снова противник намеренно наносит третий удар – желая очередных жертв. Слава Богу, в этот раз обходится без них. Какую цену все готовы платить за оперативный эфир о последствиях обстрела, если о самом факте обстрела уже сообщили/предупредили все, кто мог и хотел? Простите, но мы выскажем свою, жесткую, позицию: считаем, что эти 17 жертв на совести тех, кто вчера соревновался в оперативности заполнения эфира.

https://ukraina.ru/20231101/1050667557.html

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новости, днр, донецкая народная республика, денис пушилин, обстрелы, журналисты, пауза