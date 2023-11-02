https://ukraina.ru/20231102/1050694516.html

Россия призывает противоборствующие стороны в Израиле и Газе остановить кровопролитие - Небензя

Россия призывает противоборствующие стороны в Израиле и Газе остановить кровопролитие - Небензя - 02.11.2023 Украина.ру

Россия призывает противоборствующие стороны в Израиле и Газе остановить кровопролитие - Небензя

Россия призывает противоборствующие стороны в Израиле и секторе Газа прекратить кровопролитие и дать возможность посредникам поработать над дипломатическим решением. Об этом заявил на 10-й чрезвычайной спецсессии ГА ООН постпред РФ при организации Василий Небензя

2023-11-02T08:13

2023-11-02T08:13

2023-11-02T08:13

израиль

сектор газа

новости

зарубежье

небензя

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103370/13/1033701317_0:313:6000:3688_1920x0_80_0_0_88c9962796affd00d43e4697b7b7f3f4.jpg

"Рано или поздно по этому пути придется пойти. Вопрос только - сколько невинных людей погибнет за это время", - сказал Небензя.В октябре Израиль подвергся масштабной ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.Число жертв в секторе Газа превысило 8,7 тысячи человек, свыше 22 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек.Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ukraina.ru/20231101/1050635402.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

израиль, сектор газа, новости, зарубежье, небензя