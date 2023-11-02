Россия призывает противоборствующие стороны в Израиле и Газе остановить кровопролитие - Небензя - 02.11.2023 Украина.ру
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Россия призывает противоборствующие стороны в Израиле и Газе остановить кровопролитие - Небензя
Россия призывает противоборствующие стороны в Израиле и Газе остановить кровопролитие - Небензя - 02.11.2023 Украина.ру
Россия призывает противоборствующие стороны в Израиле и Газе остановить кровопролитие - Небензя
Россия призывает противоборствующие стороны в Израиле и секторе Газа прекратить кровопролитие и дать возможность посредникам поработать над дипломатическим решением. Об этом заявил на 10-й чрезвычайной спецсессии ГА ООН постпред РФ при организации Василий Небензя
2023-11-02T08:13
2023-11-02T08:13
израиль
сектор газа
новости
зарубежье
небензя
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"Рано или поздно по этому пути придется пойти. Вопрос только - сколько невинных людей погибнет за это время", - сказал Небензя.В октябре Израиль подвергся масштабной ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.Число жертв в секторе Газа превысило 8,7 тысячи человек, свыше 22 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек.Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
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израиль, сектор газа, новости, зарубежье, небензя
Израиль, сектор Газа, Новости, Зарубежье, Небензя

Россия призывает противоборствующие стороны в Израиле и Газе остановить кровопролитие - Небензя

08:13 02.11.2023
 
© AP / Seth Wenig Василий Небензя
 Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
© AP / Seth Wenig
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Россия призывает противоборствующие стороны в Израиле и секторе Газа прекратить кровопролитие и дать возможность посредникам поработать над дипломатическим решением. Об этом заявил на 10-й чрезвычайной спецсессии ГА ООН постпред РФ при организации Василий Небензя
"Рано или поздно по этому пути придется пойти. Вопрос только - сколько невинных людей погибнет за это время", - сказал Небензя.
В октябре Израиль подвергся масштабной ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.
Число жертв в секторе Газа превысило 8,7 тысячи человек, свыше 22 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек.
Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
- РИА Новости, 1920, 01.11.2023
Вчера, 04:10
Путь подавления. Ростислав Ищенко объяснил, как арабы ведут эффективную прокси-войну с Израилем Поскольку руководство Израиля не собирается идти по пути договоренностей, а продолжает пытаться добиваться своих целей путем подавления, то очевидно, что кризис на Ближнем Востоке будет все больше разгораться. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Ростислав Ищенко
 
Израильсектор ГазаНовостиЗарубежьеНебензя
 
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