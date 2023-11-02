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США воспользуются эскалацией на Ближнем Востоке – Совбез РФ
США воспользуются эскалацией на Ближнем Востоке – Совбез РФ - 02.11.2023 Украина.ру
США воспользуются эскалацией на Ближнем Востоке – Совбез РФ
Опыт Украины показывает, что США не преминут воспользоваться дальнейшей эскалацией на Ближнем Востоке. Таким мнением поделился замсекретаря Совета Безопасности РФ Александр Венедиктов, передает 2 ноября РИА Новости
2023-11-02T07:29
2023-11-02T07:29
2023-11-02T07:51
сша
израиль
конфликт
ближний восток
новости
зарубежье
совбез
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"Все мы знаем о многолетней работе американцев по подрыву глобальных миротворческих усилий и противодействию сближению позиций сторон в палестино-израильском противостоянии. Как показывает опыт, как и в случае с Украиной, американцы не преминут воспользоваться дальнейшей эскалацией на Ближнем Востоке", - сказал Венедиктов.Он вспомнил так называемую "рейгановскую ближневосточную инициативу" в ходе первой ливанской войны.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
сша, израиль, конфликт, ближний восток, новости, зарубежье, совбез
США, Израиль, конфликт, Ближний Восток, Новости, Зарубежье, Совбез
США воспользуются эскалацией на Ближнем Востоке – Совбез РФ
07:29 02.11.2023 (обновлено: 07:51 02.11.2023)
Опыт Украины показывает, что США не преминут воспользоваться дальнейшей эскалацией на Ближнем Востоке. Таким мнением поделился замсекретаря Совета Безопасности РФ Александр Венедиктов, передает 2 ноября РИА Новости
"Все мы знаем о многолетней работе американцев по подрыву глобальных миротворческих усилий и противодействию сближению позиций сторон в палестино-израильском противостоянии. Как показывает опыт, как и в случае с Украиной, американцы не преминут воспользоваться дальнейшей эскалацией на Ближнем Востоке", - сказал Венедиктов.
Он вспомнил так называемую "рейгановскую ближневосточную инициативу" в ходе первой ливанской войны.
"Тогда американцы не нашли ничего лучше, чем направить в регион свои войска. На деле это вылилось в открытое вмешательство во внутренние дела не только Ливана, но и ряда других ближневосточных государств. Надеюсь, что наши друзья в регионе помнят об уроках истории и не допустят повторения такого сценария", - добавил он.