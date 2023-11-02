Спецназ ЦВО использует в зоне спецоперации бесшумный миномет "Галл" – МО РФ - 02.11.2023 Украина.ру
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Спецназ ЦВО использует в зоне спецоперации бесшумный миномет "Галл" – МО РФ
Спецназ ЦВО использует в зоне спецоперации бесшумный миномет "Галл" – МО РФ - 02.11.2023 Украина.ру
Спецназ ЦВО использует в зоне спецоперации бесшумный миномет "Галл" – МО РФ
Спецназ Центрального военного округа ВС РФ, действующий в зоне СВО на Краснолиманском направлении, использует бесшумный носимый миномёт "Галл". Об этом со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ 2 октября сообщает РИА Новости
2023-11-02T07:07
2023-11-02T07:08
новости
россия
вс рф
спецназ
миномет
краснолиманское направление
сво
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"Миномётчики подразделения спецназа ЦВО используют бесшумный миномёт "Галл", отрабатывая по пулемётным гнёздам, снайперским лёжкам и подготовленным площадкам взлёта различных беспилотников, оставаясь незамеченными для противника. Корректировку огня и объективный контроль огневого поражения проводят беспилотные летательные аппараты, курсирующие в районе боевых действий", - сообщили в пресс-службе оборонного ведомства.По словам бойца спецназа с позывным "Наколка", миномёт, дальность стрельбы которого превышает километр, показывает эффективность в работе непосредственно на линии соприкосновения с противником."У врага была ротация, ну, и нам поступил приказ. Мы отработали по ротации, там 8-10 человек. Враг понёс потери", - рассказал военнослужащий.Российский бесшумный носимый 82-миллиметровый миномёт 2Б25 "Галл" разработан для подразделений специального назначения и предназначен для уничтожения живой силы противника. Вес миномёта в боевом положении не превышает 13 килограммов, его расчёт состоит из двух человек. "Галл" практически бесшумно стреляет осколочными минами, его звук похож на выстрел из автомата Калашникова с глушителем.
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новости, россия, вс рф, спецназ, миномет, краснолиманское направление, сво
Новости, Россия, ВС РФ, спецназ, миномет, Краснолиманское направление, СВО

Спецназ ЦВО использует в зоне спецоперации бесшумный миномет "Галл" – МО РФ

07:07 02.11.2023 (обновлено: 07:08 02.11.2023)
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкРабота морской пехоты в зоне СВО
Работа морской пехоты в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
© РИА Новости . Алексей Майшев
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Спецназ Центрального военного округа ВС РФ, действующий в зоне СВО на Краснолиманском направлении, использует бесшумный носимый миномёт "Галл". Об этом со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ 2 октября сообщает РИА Новости
"Миномётчики подразделения спецназа ЦВО используют бесшумный миномёт "Галл", отрабатывая по пулемётным гнёздам, снайперским лёжкам и подготовленным площадкам взлёта различных беспилотников, оставаясь незамеченными для противника. Корректировку огня и объективный контроль огневого поражения проводят беспилотные летательные аппараты, курсирующие в районе боевых действий", - сообщили в пресс-службе оборонного ведомства.
По словам бойца спецназа с позывным "Наколка", миномёт, дальность стрельбы которого превышает километр, показывает эффективность в работе непосредственно на линии соприкосновения с противником.
"У врага была ротация, ну, и нам поступил приказ. Мы отработали по ротации, там 8-10 человек. Враг понёс потери", - рассказал военнослужащий.
Российский бесшумный носимый 82-миллиметровый миномёт 2Б25 "Галл" разработан для подразделений специального назначения и предназначен для уничтожения живой силы противника. Вес миномёта в боевом положении не превышает 13 килограммов, его расчёт состоит из двух человек. "Галл" практически бесшумно стреляет осколочными минами, его звук похож на выстрел из автомата Калашникова с глушителем.
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