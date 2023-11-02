"Перемелем всю эту заразу": эксперт о том, как ВС РФ изматывают ВСУ и проводят денацификацию Украины
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота экипажа самоходного миномёта 2с4 "Тюльпан" ЦВО на Краснолиманском направлении
Российские силы изматывают группировки ВСУ, которые безуспешно пытаются идти в контрнаступ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал первый заместитель председателя комитета Госдумы России по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям Виктор Водолацкий
России пока не нужна новая мобилизация, сотни добровольцев приходят на пункты временной дислокации и заключают контракты. Они не желают, чтобы зараза с соседней территории перекинулась на нашу землю, рассказал эксперт.
"Что касается нашего наступления — оно должно быть обдуманным, а не бездумным. Поэтому Минобороны России, Генштаб, командиры, командующие направлениями, готовят для этого почву — такую, чтобы идти вперёд, не неся больших потерь", - подчеркнул Водолацкий.
Российские силы изматывают неприятеля и группировки ВСУ, которые безуспешно пытаются показать своим западными хозяевам так называемый контрнаступ. Огромное количество граждан Украины и Европы еженедельно гибнет на фронте, - добавил он.
Такой изматывающий метод даёт положительный эффект. Когда ВС РФ до конца уничтожат всю эту заразу, тогда можно идти дальше и выполнять распоряжение Верховного главнокомандующего по денацификации и демилитаризации всей Украины, резюмировал собеседник издания Украина.ру.
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