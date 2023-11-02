https://ukraina.ru/20231102/1050689636.html

"Перемелем всю эту заразу": эксперт о том, как ВС РФ изматывают ВСУ и проводят денацификацию Украины

"Перемелем всю эту заразу": эксперт о том, как ВС РФ изматывают ВСУ и проводят денацификацию Украины - 02.11.2023 Украина.ру

"Перемелем всю эту заразу": эксперт о том, как ВС РФ изматывают ВСУ и проводят денацификацию Украины

Российские силы изматывают группировки ВСУ, которые безуспешно пытаются идти в контрнаступ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал первый заместитель председателя комитета Госдумы России по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям Виктор Водолацкий

2023-11-02T06:10

2023-11-02T06:10

2023-11-02T06:10

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России пока не нужна новая мобилизация, сотни добровольцев приходят на пункты временной дислокации и заключают контракты. Они не желают, чтобы зараза с соседней территории перекинулась на нашу землю, рассказал эксперт.Российские силы изматывают неприятеля и группировки ВСУ, которые безуспешно пытаются показать своим западными хозяевам так называемый контрнаступ. Огромное количество граждан Украины и Европы еженедельно гибнет на фронте, - добавил он.Такой изматывающий метод даёт положительный эффект. Когда ВС РФ до конца уничтожат всю эту заразу, тогда можно идти дальше и выполнять распоряжение Верховного главнокомандующего по денацификации и демилитаризации всей Украины, резюмировал собеседник издания Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231101/1050684593.html

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2023

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новости, вс рф, наступление, оборона, мобилизация, минобороны рф, генштаб, денацификация, демилитаризация, россия, сво