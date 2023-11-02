https://ukraina.ru/20231102/1050688658.html

"Взялись даже за детей": Эксперт рассказал, когда на Украине будут призывать на войну подростков

"Взялись даже за детей": Эксперт рассказал, когда на Украине будут призывать на войну подростков - 02.11.2023 Украина.ру

"Взялись даже за детей": Эксперт рассказал, когда на Украине будут призывать на войну подростков

В украинской армии стремительно растет ненависть к главе киевского режима и его команде. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал первый заместитель председателя комитета Госдумы России по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям Виктор Водолацкий

2023-11-02T04:50

2023-11-02T04:50

2023-11-02T04:50

новости

владимир зеленский

украина

мобилизация

армия

всу

подростки

народ

украинцы

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На Восточной Украине (Харьковская, Днепропетровская, Полтавская, Черкасская, Одесская области) уже полностью призвано все мужское население. Теперь власти взялись за Западную Украину, рассказал эксперт.Украинские власти взялись даже за детей 16 лет — их будут призывать на службу, вручать оружие, чтобы они защищали интересы Запада, добавил он.Таким образом Зеленский повторяет схему Гитлерюгенда [молодёжная организация Национал-социалистической немецкой рабочей партии, 1926–1945]. Поэтому в украинской армии стремительно растет ненависть к президенту Украины и его команде, резюмировал собеседник издания Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231101/1050684593.html

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2023

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, владимир зеленский, украина, мобилизация, армия, всу, подростки, народ, украинцы