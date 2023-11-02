"Взялись даже за детей": Эксперт рассказал, когда на Украине будут призывать на войну подростков
В украинской армии стремительно растет ненависть к главе киевского режима и его команде. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал первый заместитель председателя комитета Госдумы России по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям Виктор Водолацкий
На Восточной Украине (Харьковская, Днепропетровская, Полтавская, Черкасская, Одесская области) уже полностью призвано все мужское население. Теперь власти взялись за Западную Украину, рассказал эксперт.
Украинские власти взялись даже за детей 16 лет — их будут призывать на службу, вручать оружие, чтобы они защищали интересы Запада, добавил он.
"У меня ощущение, что [президент Украины Владимир] Зеленский поклялся или присягнул кому-то уничтожить украинский народ. Украинцы гибнут, не понимая за что, а Зеленский с каждой смертью становится богаче на несколько сот миллионов долларов", - подчеркнул Водолацкий.
Таким образом Зеленский повторяет схему Гитлерюгенда [молодёжная организация Национал-социалистической немецкой рабочей партии, 1926–1945]. Поэтому в украинской армии стремительно растет ненависть к президенту Украины и его команде, резюмировал собеседник издания Украина.ру.
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