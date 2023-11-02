Точно в цель. Эксперт рассказал, как ВС РФ стали первыми в рейтинге сильнейших армий мира - 02.11.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231102/1050687888.html
Точно в цель. Эксперт рассказал, как ВС РФ стали первыми в рейтинге сильнейших армий мира
Точно в цель. Эксперт рассказал, как ВС РФ стали первыми в рейтинге сильнейших армий мира - 02.11.2023 Украина.ру
Точно в цель. Эксперт рассказал, как ВС РФ стали первыми в рейтинге сильнейших армий мира
Перевод российской экономики на военные рельсы произошел безболезненно для всей страны. Частичная мобилизация смогла покрыть необходимые издержки, а сейчас Россия полностью покрывает потребности армии за счет контрактников. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук
2023-11-02T05:50
2023-11-02T05:50
новости
вс рф
армия
сво
мобилизация
снабжение
экономика
добровольцы
рейтинг
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/01/11/1042722718_0:179:3005:1869_1920x0_80_0_0_956dc809a780b3c028af3ef2a28fab8c.jpg
По версии американского издания U.S. News &amp; World Report, Россия заняла 1-е место в рейтинге стран с самыми сильными вооруженными силами. Второе место впервые заняли США. Третье место досталось Китаю. Украине американские журналисты отвели 6-е место.Первое место в рейтинге удалось завоевать с помощью комплексного подхода к оценке вооруженных сил. В первую очередь, это военно-техническое оснащение армии, способность экономики обеспечивать возрастающие потребности, рассказал эксперт.Перевод российской экономики на военные рельсы произошел безболезненно для всей страны. Мы ни на йоту не снизили потребление, ни на йоту не снизили благосостояние народа и обеспечили армию всем необходимым, добавил он.Все политическое руководство России работает на обеспечение потребностей вооруженных сил. Это дало возможность поставить нашу армию на первое место, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231101/1050684593.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/01/11/1042722718_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_572bbe452181e70c2782635af683cd7b.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, вс рф, армия, сво, мобилизация, снабжение, экономика, добровольцы, рейтинг, россия
Новости, ВС РФ, армия, СВО, мобилизация, снабжение, экономика, добровольцы, рейтинг, Россия

Точно в цель. Эксперт рассказал, как ВС РФ стали первыми в рейтинге сильнейших армий мира

05:50 02.11.2023
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкПодготовка бойцов добровольческого батальона имени Судоплатова на полигоне в Запорожской области
Подготовка бойцов добровольческого батальона имени Судоплатова на полигоне в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
Читать в
Перевод российской экономики на военные рельсы произошел безболезненно для всей страны. Частичная мобилизация смогла покрыть необходимые издержки, а сейчас Россия полностью покрывает потребности армии за счет контрактников. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук
По версии американского издания U.S. News & World Report, Россия заняла 1-е место в рейтинге стран с самыми сильными вооруженными силами. Второе место впервые заняли США. Третье место досталось Китаю. Украине американские журналисты отвели 6-е место.
Первое место в рейтинге удалось завоевать с помощью комплексного подхода к оценке вооруженных сил. В первую очередь, это военно-техническое оснащение армии, способность экономики обеспечивать возрастающие потребности, рассказал эксперт.
Перевод российской экономики на военные рельсы произошел безболезненно для всей страны. Мы ни на йоту не снизили потребление, ни на йоту не снизили благосостояние народа и обеспечили армию всем необходимым, добавил он.
"Второе — моральное состояние нашей армии таково, что мы до сих пор не объявляли полную мобилизацию, частичная мобилизация прошла, чтобы покрыть необходимые издержки. Но сейчас мы полностью покрываем потребности армии за счет контрактников, то есть добровольцев", - подчеркнул Матвийчук.
Все политическое руководство России работает на обеспечение потребностей вооруженных сил. Это дало возможность поставить нашу армию на первое место, заключил собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Сергей Марков интервью - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
Вчера, 18:30
Сергей Марков: США и ВСУ начали варить Белоруссию на медленном огне, чтобы Россия точно увязла в СВОНапрямую вторгаться на российскую территорию США сейчас точно не захотят, потому что Москва может применить ядерное оружие. Вашингтону выгодно варить эту ситуацию, как лягушку в кипятке, постепенно увеличивая эскалацию, но не провоцируя Россию на радикальные меры
 
НовостиВС РФармияСВОмобилизацияснабжениеэкономикадобровольцырейтингРоссия
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:54Авдеевский фронт: битва за "Чебурашку"
15:44Украина решила спрятать под землю объекты энергетики, а запчасти хранить у соседей
15:40"Это была моя ошибка". Эксперты об откровениях главкома ВСУ Залужного
14:58ВСУ атаковали центр Энергодара дронами-камикадзе – Рогов
14:34Что "синий трактор" делает под Авдеевкой и почему Зеленский не еврей, а японец - Мощанский
14:24"Когда увидим, что надо": в Белоруссии отложили воссоздание военных прокуратур
14:20Пустующие квартиры в ДНР разрешили вскрывать
14:17Депутат Госдумы Шеремет посоветовал Залужному подумать о выживании Украины
14:16Компанию Nestle внесли в украинский список "спонсоров войны"
14:16Солнце русской поэзии не погаснет. Кравцов обещал не исключать Пушкина из школьной программы
14:12"Ядерная ясность". Зачем Северную Корею обвиняют в поддержке ХАМАС
14:03Инструктор батальона БАРС-32: Оператору БПЛА нужна храбрость, а "Рэмбо" под огнем часто впадают в ступор
13:56"Царь-Номо, который объединит славянские народы". Украинскую секту обвинили в пророссийской пропаганде
13:55Дагестан дестабилизировали спецслужбы Украины при поддержке Запада – Захарова
13:50У группы компаний Коломойского* отняли 245 автозаправок
13:44Польские перевозчики перекроют три пункта пропуска на границе с Украиной
13:36Парламентарии США просят Байдена разместить на Украине ракеты большей дальности
13:23Уклонистов вывозили с Украины на каретах скорой помощи
13:21Главой парламента Черногории стал серб и русофил. Как это повлияет на политический курс страны
13:21ВСУ воюют "из-под ножа": Шурыгин объяснил слова Залужного о проклятии Первой мировой
Лента новостейМолния