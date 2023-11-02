Точно в цель. Эксперт рассказал, как ВС РФ стали первыми в рейтинге сильнейших армий мира
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкПодготовка бойцов добровольческого батальона имени Судоплатова на полигоне в Запорожской области
Перевод российской экономики на военные рельсы произошел безболезненно для всей страны. Частичная мобилизация смогла покрыть необходимые издержки, а сейчас Россия полностью покрывает потребности армии за счет контрактников. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук
По версии американского издания U.S. News & World Report, Россия заняла 1-е место в рейтинге стран с самыми сильными вооруженными силами. Второе место впервые заняли США. Третье место досталось Китаю. Украине американские журналисты отвели 6-е место.
Первое место в рейтинге удалось завоевать с помощью комплексного подхода к оценке вооруженных сил. В первую очередь, это военно-техническое оснащение армии, способность экономики обеспечивать возрастающие потребности, рассказал эксперт.
Перевод российской экономики на военные рельсы произошел безболезненно для всей страны. Мы ни на йоту не снизили потребление, ни на йоту не снизили благосостояние народа и обеспечили армию всем необходимым, добавил он.
"Второе — моральное состояние нашей армии таково, что мы до сих пор не объявляли полную мобилизацию, частичная мобилизация прошла, чтобы покрыть необходимые издержки. Но сейчас мы полностью покрываем потребности армии за счет контрактников, то есть добровольцев", - подчеркнул Матвийчук.
Все политическое руководство России работает на обеспечение потребностей вооруженных сил. Это дало возможность поставить нашу армию на первое место, заключил собеседник Украина.ру.
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