https://ukraina.ru/20231102/1050687888.html

Точно в цель. Эксперт рассказал, как ВС РФ стали первыми в рейтинге сильнейших армий мира

Точно в цель. Эксперт рассказал, как ВС РФ стали первыми в рейтинге сильнейших армий мира - 02.11.2023 Украина.ру

Точно в цель. Эксперт рассказал, как ВС РФ стали первыми в рейтинге сильнейших армий мира

Перевод российской экономики на военные рельсы произошел безболезненно для всей страны. Частичная мобилизация смогла покрыть необходимые издержки, а сейчас Россия полностью покрывает потребности армии за счет контрактников. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук

2023-11-02T05:50

2023-11-02T05:50

2023-11-02T05:50

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По версии американского издания U.S. News & World Report, Россия заняла 1-е место в рейтинге стран с самыми сильными вооруженными силами. Второе место впервые заняли США. Третье место досталось Китаю. Украине американские журналисты отвели 6-е место.Первое место в рейтинге удалось завоевать с помощью комплексного подхода к оценке вооруженных сил. В первую очередь, это военно-техническое оснащение армии, способность экономики обеспечивать возрастающие потребности, рассказал эксперт.Перевод российской экономики на военные рельсы произошел безболезненно для всей страны. Мы ни на йоту не снизили потребление, ни на йоту не снизили благосостояние народа и обеспечили армию всем необходимым, добавил он.Все политическое руководство России работает на обеспечение потребностей вооруженных сил. Это дало возможность поставить нашу армию на первое место, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231101/1050684593.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, вс рф, армия, сво, мобилизация, снабжение, экономика, добровольцы, рейтинг, россия