Развожаев призвал жителей Севастополя оставаться в укрытиях
Губернатор Севастополя предупредил, что в случае работы ПВО главную опасность представляют осколки
В связи с операцией по уничтожению большого количества воздушных целей над Крымским полуостровом губернатор Севастополя Михаил Развожаев призвал жителей оставаться в укрытиях. Об этом Развожаев написал 1 ноября в своем телеграм-канале.
"Прошу сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться во временных укрытиях или безопасных местах. Главное — не находиться на открытом пространстве. В случае работы ПВО основную опасность представляют осколки", - порекомендовал губернатор жителям города.
При этом он уточнил, что военные ведут работу по уничтожению большого количества разнообразных воздушных целей в различных зонах всего полуострова.
Этим утром в Севастополе была объявлена воздушная тревога. Губернатор Михаил Развожаев в своем телеграм-канале разместил ролик, рассказывающий о том, как обезопасить себя дома, если по какой-либо причине нет возможности укрыться в ближайшем убежище.
Над Крымом 30 октября было сбито восемь ракет Storm Shadow. В результате падения обломков в частном секторе рядом с железной дорогой в районе Мекензиевых гор пострадал мужчина 57 лет.