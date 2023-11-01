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Развожаев призвал жителей Севастополя оставаться в укрытиях

Развожаев призвал жителей Севастополя оставаться в укрытиях - 01.11.2023 Украина.ру

Развожаев призвал жителей Севастополя оставаться в укрытиях

Губернатор Севастополя предупредил, что в случае работы ПВО главную опасность представляют осколки

2023-11-01T13:40

2023-11-01T13:40

2023-11-01T13:40

новости

севастополь

михаил развожаев

жители

пво

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В связи с операцией по уничтожению большого количества воздушных целей над Крымским полуостровом губернатор Севастополя Михаил Развожаев призвал жителей оставаться в укрытиях. Об этом Развожаев написал 1 ноября в своем телеграм-канале."Прошу сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться во временных укрытиях или безопасных местах. Главное — не находиться на открытом пространстве. В случае работы ПВО основную опасность представляют осколки", - порекомендовал губернатор жителям города.При этом он уточнил, что военные ведут работу по уничтожению большого количества разнообразных воздушных целей в различных зонах всего полуострова.Этим утром в Севастополе была объявлена воздушная тревога. Губернатор Михаил Развожаев в своем телеграм-канале разместил ролик, рассказывающий о том, как обезопасить себя дома, если по какой-либо причине нет возможности укрыться в ближайшем убежище.Над Крымом 30 октября было сбито восемь ракет Storm Shadow. В результате падения обломков в частном секторе рядом с железной дорогой в районе Мекензиевых гор пострадал мужчина 57 лет.

https://ukraina.ru/20231030/1050610392.html

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новости, севастополь, михаил развожаев, жители, пво