Развожаев призвал жителей Севастополя оставаться в укрытиях - 01.11.2023 Украина.ру
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Развожаев призвал жителей Севастополя оставаться в укрытиях
Развожаев призвал жителей Севастополя оставаться в укрытиях - 01.11.2023 Украина.ру
Развожаев призвал жителей Севастополя оставаться в укрытиях
Губернатор Севастополя предупредил, что в случае работы ПВО главную опасность представляют осколки
2023-11-01T13:40
2023-11-01T13:40
новости
севастополь
михаил развожаев
жители
пво
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В связи с операцией по уничтожению большого количества воздушных целей над Крымским полуостровом губернатор Севастополя Михаил Развожаев призвал жителей оставаться в укрытиях. Об этом Развожаев написал 1 ноября в своем телеграм-канале."Прошу сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться во временных укрытиях или безопасных местах. Главное — не находиться на открытом пространстве. В случае работы ПВО основную опасность представляют осколки", - порекомендовал губернатор жителям города.При этом он уточнил, что военные ведут работу по уничтожению большого количества разнообразных воздушных целей в различных зонах всего полуострова.Этим утром в Севастополе была объявлена воздушная тревога. Губернатор Михаил Развожаев в своем телеграм-канале разместил ролик, рассказывающий о том, как обезопасить себя дома, если по какой-либо причине нет возможности укрыться в ближайшем убежище.Над Крымом 30 октября было сбито восемь ракет Storm Shadow. В результате падения обломков в частном секторе рядом с железной дорогой в районе Мекензиевых гор пострадал мужчина 57 лет.
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новости, севастополь, михаил развожаев, жители, пво
Новости, Севастополь, Михаил Развожаев, жители, ПВО

Развожаев призвал жителей Севастополя оставаться в укрытиях

13:40 01.11.2023
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСевастополь
Севастополь - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Губернатор Севастополя предупредил, что в случае работы ПВО главную опасность представляют осколки
В связи с операцией по уничтожению большого количества воздушных целей над Крымским полуостровом губернатор Севастополя Михаил Развожаев призвал жителей оставаться в укрытиях. Об этом Развожаев написал 1 ноября в своем телеграм-канале.
"Прошу сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться во временных укрытиях или безопасных местах. Главное — не находиться на открытом пространстве. В случае работы ПВО основную опасность представляют осколки", - порекомендовал губернатор жителям города.
При этом он уточнил, что военные ведут работу по уничтожению большого количества разнообразных воздушных целей в различных зонах всего полуострова.
Этим утром в Севастополе была объявлена воздушная тревога. Губернатор Михаил Развожаев в своем телеграм-канале разместил ролик, рассказывающий о том, как обезопасить себя дома, если по какой-либо причине нет возможности укрыться в ближайшем убежище.
Над Крымом 30 октября было сбито восемь ракет Storm Shadow. В результате падения обломков в частном секторе рядом с железной дорогой в районе Мекензиевых гор пострадал мужчина 57 лет.
Представление врио губернатора Севастополя М. Развожаева - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
30 октября, 15:18
Осколками Storm Shadow ранило мужчину - губернатор СевастополяВ результате атаки ракетами Storm Shadow по Севастополю пострадал человек, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своём телеграм-канале
 
НовостиСевастопольМихаил РазвожаевжителиПВО
 
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