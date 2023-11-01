https://ukraina.ru/20231101/1050674530.html

Почему Польша не вводит войска на Украину: Ищенко о бомбардировках польских городов и обвале фронта

Почему Польша не вводит войска на Украину: Ищенко о бомбардировках польских городов и обвале фронта - 01.11.2023 Украина.ру

Почему Польша не вводит войска на Украину: Ищенко о бомбардировках польских городов и обвале фронта

Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире ответил на вопросы зрителей: 00:10 - ситуация с палестинскими беженцами и реакция Египта на палестино-израильский... Украина.ру, 01.11.2023

2023-11-01T13:07

2023-11-01T13:07

2023-11-01T13:09

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ближний восток

палестино-израильский конфликт

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Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире ответил на вопросы зрителей: 00:10 - ситуация с палестинскими беженцами и реакция Египта на палестино-израильский конфликт 02:50 – выведет ли Россия войска из Сирии? 04:30 – расширение арабо-израильского конфликта: возможно ли мирное урегулирование? 06:22 – что можно ожидать от Турции и Северной Кореи в контексте происходящего на Ближнем Востоке? 07:44 – почему украинские власти и Вашингтон отвергают возможность поражения Украины? 13:03 – готовится ли Польша вводить войска на Украину? 14:25 – действительно ли Запад устал от Украины и готовится "сливать" киевский режим?16:23 – обвалится ли украинский фронт из-за нехватки натовских боеприпасов? 17:01 – когда спецоперация РФ на Украине завершится мирным договором? 21:10 – Европа не желает воевать с Россией: смогут ли США её заставить? 24:02 – почему России не придется отражать удар Киева по Приднестровью? 27:22 – "железный занавес" после окончания Второй Мировой: выиграл или проиграл СССР из-за блокады Запада? ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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