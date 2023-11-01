Почему Польша не вводит войска на Украину: Ищенко о бомбардировках польских городов и обвале фронта - 01.11.2023 Украина.ру
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Почему Польша не вводит войска на Украину: Ищенко о бомбардировках польских городов и обвале фронта
Почему Польша не вводит войска на Украину: Ищенко о бомбардировках польских городов и обвале фронта - 01.11.2023 Украина.ру
Почему Польша не вводит войска на Украину: Ищенко о бомбардировках польских городов и обвале фронта
Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире ответил на вопросы зрителей: 00:10 - ситуация с палестинскими беженцами и реакция Египта на палестино-израильский... Украина.ру, 01.11.2023
2023-11-01T13:07
2023-11-01T13:09
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россия
украина
запад
сша
геополитика
палестина
израиль
ближний восток
палестино-израильский конфликт
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Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире ответил на вопросы зрителей: 00:10 - ситуация с палестинскими беженцами и реакция Египта на палестино-израильский конфликт 02:50 – выведет ли Россия войска из Сирии? 04:30 – расширение арабо-израильского конфликта: возможно ли мирное урегулирование? 06:22 – что можно ожидать от Турции и Северной Кореи в контексте происходящего на Ближнем Востоке? 07:44 – почему украинские власти и Вашингтон отвергают возможность поражения Украины? 13:03 – готовится ли Польша вводить войска на Украину? 14:25 – действительно ли Запад устал от Украины и готовится "сливать" киевский режим?16:23 – обвалится ли украинский фронт из-за нехватки натовских боеприпасов? 17:01 – когда спецоперация РФ на Украине завершится мирным договором? 21:10 – Европа не желает воевать с Россией: смогут ли США её заставить? 24:02 – почему России не придется отражать удар Киева по Приднестровью? 27:22 – "железный занавес" после окончания Второй Мировой: выиграл или проиграл СССР из-за блокады Запада? ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko
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видео, россия, украина, запад, сша, геополитика, палестина, израиль, ближний восток, палестино-израильский конфликт, корея, турция, ядерная война, европа, ес, спецоперация, хуситы, йемен, сво, приднестровье, саудовская аравия, сирия, египет, вов, внешняя политика, международные отношения, дипломатия, видео, кндр, ссср
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Почему Польша не вводит войска на Украину: Ищенко о бомбардировках польских городов и обвале фронта

13:07 01.11.2023 (обновлено: 13:09 01.11.2023)
 
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Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире ответил на вопросы зрителей: 00:10 - ситуация с палестинскими беженцами и реакция Египта на палестино-израильский конфликт 02:50 – выведет ли Россия войска из Сирии?
04:30 – расширение арабо-израильского конфликта: возможно ли мирное урегулирование?
06:22 – что можно ожидать от Турции и Северной Кореи в контексте происходящего на Ближнем Востоке?
07:44 – почему украинские власти и Вашингтон отвергают возможность поражения Украины?
13:03 – готовится ли Польша вводить войска на Украину?
14:25 – действительно ли Запад устал от Украины и готовится "сливать" киевский режим?
16:23 – обвалится ли украинский фронт из-за нехватки натовских боеприпасов?
17:01 – когда спецоперация РФ на Украине завершится мирным договором?
21:10 – Европа не желает воевать с Россией: смогут ли США её заставить?
24:02 – почему России не придется отражать удар Киева по Приднестровью?
27:22 – "железный занавес" после окончания Второй Мировой: выиграл или проиграл СССР из-за блокады Запада?
ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko
 
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