https://ukraina.ru/20231101/1050674530.html
Почему Польша не вводит войска на Украину: Ищенко о бомбардировках польских городов и обвале фронта
Почему Польша не вводит войска на Украину: Ищенко о бомбардировках польских городов и обвале фронта - 01.11.2023 Украина.ру
Почему Польша не вводит войска на Украину: Ищенко о бомбардировках польских городов и обвале фронта
Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире ответил на вопросы зрителей: 00:10 - ситуация с палестинскими беженцами и реакция Египта на палестино-израильский... Украина.ру, 01.11.2023
2023-11-01T13:07
2023-11-01T13:07
2023-11-01T13:09
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израиль
ближний восток
палестино-израильский конфликт
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Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире ответил на вопросы зрителей: 00:10 - ситуация с палестинскими беженцами и реакция Египта на палестино-израильский конфликт 02:50 – выведет ли Россия войска из Сирии? 04:30 – расширение арабо-израильского конфликта: возможно ли мирное урегулирование? 06:22 – что можно ожидать от Турции и Северной Кореи в контексте происходящего на Ближнем Востоке? 07:44 – почему украинские власти и Вашингтон отвергают возможность поражения Украины? 13:03 – готовится ли Польша вводить войска на Украину? 14:25 – действительно ли Запад устал от Украины и готовится "сливать" киевский режим?16:23 – обвалится ли украинский фронт из-за нехватки натовских боеприпасов? 17:01 – когда спецоперация РФ на Украине завершится мирным договором? 21:10 – Европа не желает воевать с Россией: смогут ли США её заставить? 24:02 – почему России не придется отражать удар Киева по Приднестровью? 27:22 – "железный занавес" после окончания Второй Мировой: выиграл или проиграл СССР из-за блокады Запада? ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Почему Польша не вводит войска на Украину: Ищенко о бомбардировках польских городов и обвале фронта
13:07 01.11.2023 (обновлено: 13:09 01.11.2023)
Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире ответил на вопросы зрителей: 00:10 - ситуация с палестинскими беженцами и реакция Египта на палестино-израильский конфликт 02:50 – выведет ли Россия войска из Сирии?
04:30 – расширение арабо-израильского конфликта: возможно ли мирное урегулирование?
06:22 – что можно ожидать от Турции и Северной Кореи в контексте происходящего на Ближнем Востоке?
07:44 – почему украинские власти и Вашингтон отвергают возможность поражения Украины?
13:03 – готовится ли Польша вводить войска на Украину?
14:25 – действительно ли Запад устал от Украины и готовится "сливать" киевский режим?
16:23 – обвалится ли украинский фронт из-за нехватки натовских боеприпасов?
17:01 – когда спецоперация РФ на Украине завершится мирным договором?
21:10 – Европа не желает воевать с Россией: смогут ли США её заставить?
24:02 – почему России не придется отражать удар Киева по Приднестровью?
27:22 – "железный занавес" после окончания Второй Мировой: выиграл или проиграл СССР из-за блокады Запада?