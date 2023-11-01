Пострадавших и разрушений после уничтожения БПЛА в Брянской области нет - губернатор - 01.11.2023 Украина.ру
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Пострадавших и разрушений после уничтожения БПЛА в Брянской области нет - губернатор
Пострадавших и разрушений после уничтожения БПЛА в Брянской области нет - губернатор - 01.11.2023 Украина.ру
Пострадавших и разрушений после уничтожения БПЛА в Брянской области нет - губернатор
Падение обломков вражеского беспилотника самолётного типа, уничтоженного над Стародубским округом Брянской области, не причинило вреда людям и постройкам. Об этом губернатор региона Александр Богомаз сообщил в своём телеграм-канале
2023-11-01T09:57
2023-11-01T09:58
новости
россия
брянская область
александр богомаз
бпла
всу
пво
терроризм
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По информации Минобороны РФ, что в ночь на 1 ноября над территориями Брянской и Курской областей средствами ПВО были уничтожены два украинских БПЛА.По словам губернатора, в настоящее время на месте падения сбитого БПЛА работают оперативные службы.Ранее над Курской областью были уничтожены ещё два беспилотника ВСУ самолётного типа.В Курской и Брянской областях в связи с регулярными ударами БПЛА и угрозой диверсий действует жёлтый уровень террористической опасности.
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новости, россия, брянская область, александр богомаз, бпла, всу, пво, терроризм
Новости, Россия, Брянская область, Александр Богомаз, БПЛА, ВСУ, ПВО, терроризм

Пострадавших и разрушений после уничтожения БПЛА в Брянской области нет - губернатор

09:57 01.11.2023 (обновлено: 09:58 01.11.2023)
 
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Падение обломков вражеского беспилотника самолётного типа, уничтоженного над Стародубским округом Брянской области, не причинило вреда людям и постройкам. Об этом губернатор региона Александр Богомаз сообщил в своём телеграм-канале
По информации Минобороны РФ, что в ночь на 1 ноября над территориями Брянской и Курской областей средствами ПВО были уничтожены два украинских БПЛА.
"Пресечена попытка украинских террористов совершить атаку с помощью БПЛА. Беспилотный летательный аппарат самолётного типа уничтожен над Стародубским муниципальным округом силами ПВО министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет", - говорится в сообщении.
По словам губернатора, в настоящее время на месте падения сбитого БПЛА работают оперативные службы.
Ранее над Курской областью были уничтожены ещё два беспилотника ВСУ самолётного типа.
В Курской и Брянской областях в связи с регулярными ударами БПЛА и угрозой диверсий действует жёлтый уровень террористической опасности.
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