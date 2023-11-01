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Пострадавших и разрушений после уничтожения БПЛА в Брянской области нет - губернатор

Пострадавших и разрушений после уничтожения БПЛА в Брянской области нет - губернатор - 01.11.2023 Украина.ру

Пострадавших и разрушений после уничтожения БПЛА в Брянской области нет - губернатор

Падение обломков вражеского беспилотника самолётного типа, уничтоженного над Стародубским округом Брянской области, не причинило вреда людям и постройкам. Об этом губернатор региона Александр Богомаз сообщил в своём телеграм-канале

2023-11-01T09:57

2023-11-01T09:57

2023-11-01T09:58

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По информации Минобороны РФ, что в ночь на 1 ноября над территориями Брянской и Курской областей средствами ПВО были уничтожены два украинских БПЛА.По словам губернатора, в настоящее время на месте падения сбитого БПЛА работают оперативные службы.Ранее над Курской областью были уничтожены ещё два беспилотника ВСУ самолётного типа.В Курской и Брянской областях в связи с регулярными ударами БПЛА и угрозой диверсий действует жёлтый уровень террористической опасности.

https://ukraina.ru/20231031/1050653530.html

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2023

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новости, россия, брянская область, александр богомаз, бпла, всу, пво, терроризм