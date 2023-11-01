Пострадавших и разрушений после уничтожения БПЛА в Брянской области нет - губернатор
09:57 01.11.2023 (обновлено: 09:58 01.11.2023)
© РИА Новости . Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел заседание Госсовета по вопросам инвестиционной привлекательности регионов
Падение обломков вражеского беспилотника самолётного типа, уничтоженного над Стародубским округом Брянской области, не причинило вреда людям и постройкам. Об этом губернатор региона Александр Богомаз сообщил в своём телеграм-канале
По информации Минобороны РФ, что в ночь на 1 ноября над территориями Брянской и Курской областей средствами ПВО были уничтожены два украинских БПЛА.
"Пресечена попытка украинских террористов совершить атаку с помощью БПЛА. Беспилотный летательный аппарат самолётного типа уничтожен над Стародубским муниципальным округом силами ПВО министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет", - говорится в сообщении.
По словам губернатора, в настоящее время на месте падения сбитого БПЛА работают оперативные службы.
Ранее над Курской областью были уничтожены ещё два беспилотника ВСУ самолётного типа.
В Курской и Брянской областях в связи с регулярными ударами БПЛА и угрозой диверсий действует жёлтый уровень террористической опасности.