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Сотрудник МЧС погиб в результате обстрелов Донецка - Пушилин
Сотрудник МЧС погиб в результате обстрелов Донецка - Пушилин - 01.11.2023 Украина.ру
Сотрудник МЧС погиб в результате обстрелов Донецка - Пушилин
Два человека, среди которых сотрудник МЧС, погибли в результате обстрелов Буденновского района Донецка. Об этом 1 ноября сообщил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в своем телеграм-канале
2023-11-01T09:21
2023-11-01T09:21
2023-11-01T09:22
обстрелы
пожар
донецк
мчс
новости
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"В результате обстрела со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) Буденновского района Донецка погибли два человека, в том числе сотрудник МЧС. Ранения различной степени тяжести получили 12 гражданских лиц, из них двое сотрудников МЧС", - написал Пушилин.Он уточнил, что сотрудники ведомства пострадали во время повторного обстрела, когда тушили пожар.Представительство ДНР в СЦКК ранее сообщало, что украинские войска вечером во вторник несколько раз обстреляли Донецк, выпустив около десяти кассетных снарядов.
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обстрелы, пожар, донецк, мчс, новости
обстрелы, пожар, Донецк, МЧС, Новости
Сотрудник МЧС погиб в результате обстрелов Донецка - Пушилин
09:21 01.11.2023 (обновлено: 09:22 01.11.2023)
Два человека, среди которых сотрудник МЧС, погибли в результате обстрелов Буденновского района Донецка. Об этом 1 ноября сообщил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в своем телеграм-канале
"В результате обстрела со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) Буденновского района Донецка погибли два человека, в том числе сотрудник МЧС. Ранения различной степени тяжести получили 12 гражданских лиц, из них двое сотрудников МЧС", - написал Пушилин.
Он уточнил, что сотрудники ведомства пострадали во время повторного обстрела, когда тушили пожар.
"Кроме того, тяжелое ранение получил мужчина 1980 года рождения в Кировском районе Донецка, осколочные ранения получила женщина 1989 года рождения в Новолуганском", - добавил Пушилин.
Представительство ДНР в СЦКК ранее сообщало, что украинские войска вечером во вторник несколько раз обстреляли Донецк, выпустив около десяти кассетных снарядов.