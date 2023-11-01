https://ukraina.ru/20231101/1050667557.html

Сотрудник МЧС погиб в результате обстрелов Донецка - Пушилин

Сотрудник МЧС погиб в результате обстрелов Донецка - Пушилин - 01.11.2023 Украина.ру

Сотрудник МЧС погиб в результате обстрелов Донецка - Пушилин

Два человека, среди которых сотрудник МЧС, погибли в результате обстрелов Буденновского района Донецка. Об этом 1 ноября сообщил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в своем телеграм-канале

2023-11-01T09:21

2023-11-01T09:21

2023-11-01T09:22

обстрелы

пожар

донецк

мчс

новости

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"В результате обстрела со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) Буденновского района Донецка погибли два человека, в том числе сотрудник МЧС. Ранения различной степени тяжести получили 12 гражданских лиц, из них двое сотрудников МЧС", - написал Пушилин.Он уточнил, что сотрудники ведомства пострадали во время повторного обстрела, когда тушили пожар.Представительство ДНР в СЦКК ранее сообщало, что украинские войска вечером во вторник несколько раз обстреляли Донецк, выпустив около десяти кассетных снарядов.

https://ukraina.ru/20231101/1050666600.html

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2023

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обстрелы, пожар, донецк, мчс, новости