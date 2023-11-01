Антиамериканская "ось зла" скоро пополнится марсианами - американский политолог
06:52 01.11.2023 (обновлено: 06:53 01.11.2023)
© Public domainМитч Макконнелл
© Public domain
Американский политолог Стивен Вертхайм назвал марсиан ещё одними кандидатами на включение в "ось зла", в которую сейчас пока включают только Китай, Россию и Иран. Об этом он написал на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter)
Такой шуткой Вертхайм отреагировал на недавнее выступление лидера республиканского меньшинства в Сенате Митча Макконнелла, обосновавшего необходимость помогать Украине и Израилю существованием "оси зла" – Китая, России и Ирана.
"При нынешних темпах расширения ось зла через несколько десятилетий будет состоять из Китая, Индии, Индонезии, Нигерии, Бразилии - наверняка, большей части человечества и, возможно, одной-двух марсианских цивилизаций", - написал Вертхайм.
По его словам, выступление 81-летнего сенатора является "худшим заявлением в истории внешней политики США".
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