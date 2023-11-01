https://ukraina.ru/20231101/1050665575.html

Антиамериканская "ось зла" скоро пополнится марсианами - американский политолог

Антиамериканская "ось зла" скоро пополнится марсианами - американский политолог - 01.11.2023 Украина.ру

Антиамериканская "ось зла" скоро пополнится марсианами - американский политолог

Американский политолог Стивен Вертхайм назвал марсиан ещё одними кандидатами на включение в "ось зла", в которую сейчас пока включают только Китай, Россию и Иран. Об этом он написал на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter)

2023-11-01T06:52

2023-11-01T06:52

2023-11-01T06:53

новости

сша

юмор

россия

китай

иран

сенат

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/01/0c/1042562593_0:40:392:261_1920x0_80_0_0_bc3fed2b98221103597d133088ecd882.jpg

Такой шуткой Вертхайм отреагировал на недавнее выступление лидера республиканского меньшинства в Сенате Митча Макконнелла, обосновавшего необходимость помогать Украине и Израилю существованием "оси зла" – Китая, России и Ирана.По его словам, выступление 81-летнего сенатора является "худшим заявлением в истории внешней политики США".Последнее время в западных СМИ всё чаще пишут о бесперспективности поддержки режима Зеленского и усталости от конфликта на Украине. У киевского режима нарастают опасения, что на фоне обострения палестино-израильского конфликта военная поддержка запада будет радикально сокращена.

https://ukraina.ru/20231030/1050600802.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, юмор, россия, китай, иран, сенат