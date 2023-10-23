https://ukraina.ru/20231023/1050402690.html

В сенате США назвали Россию, Иран и Китай новой "осью зла"

В сенате США назвали Россию, Иран и Китай новой "осью зла" - 23.10.2023 Украина.ру

В сенате США назвали Россию, Иран и Китай новой "осью зла"

Лидер республиканского меньшинства в сенате США Митч Макконнелл назвал Китай, Россию и Иран новой "осью зла" на фоне конфликтов на Украине и в Израиле. Об этом 22 октября сообщили журналисты FoxNews

2023-10-23T11:55

2023-10-23T11:55

2023-10-23T11:55

новости

сша

сенат

россия

иран

китай

зарубежье

украина

израиль

конфликт

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/01/0c/1042562593_0:40:392:261_1920x0_80_0_0_e5d2303fad2cf9dfa029f938d9c455a8.jpg.webp

81-летний сенатор считает, что мир сегодня находится в большей опасности, чем когда-либо при его жизни.По мнению Макконнелла, решение президента США Джо Байдена вывести войска из Афганистана поспособствовало началу спецоперации на Украине. Также он назвал Иран "главным спонсором терроризма" и обвинил его в отправке беспилотников России.Президент Украины Владимир Зеленский в свою очередь заявил, что нет данных, подтверждающих продажу ракет Ираном России.Макконнелл опасается, что "если русские не будут побеждены, то в следующий раз они пойдут в страну НАТО".

https://ukraina.ru/20231023/1050396078.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, сенат, россия, иран, китай, зарубежье, украина, израиль, конфликт, ракеты, беспилотники