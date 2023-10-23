В сенате США назвали Россию, Иран и Китай новой "осью зла"
© Public domainМитч Макконнелл
© Public domain
Лидер республиканского меньшинства в сенате США Митч Макконнелл назвал Китай, Россию и Иран новой "осью зла" на фоне конфликтов на Украине и в Израиле. Об этом 22 октября сообщили журналисты FoxNews
"Вы должны реагировать на реально существующие условия, которые представляют угрозу для Соединенных Штатов. Иранцы также представляют угрозу и для нас. Итак, это чрезвычайная ситуация. Это чрезвычайная ситуация, когда мы активизируемся и имеем дело с этой осью зла – Китаем, Россией, Ираном – потому что это непосредственная угроза Соединенным Штатам", - сказал Макконнелл.
81-летний сенатор считает, что мир сегодня находится в большей опасности, чем когда-либо при его жизни.
По мнению Макконнелла, решение президента США Джо Байдена вывести войска из Афганистана поспособствовало началу спецоперации на Украине. Также он назвал Иран "главным спонсором терроризма" и обвинил его в отправке беспилотников России.
Президент Украины Владимир Зеленский в свою очередь заявил, что нет данных, подтверждающих продажу ракет Ираном России.
Макконнелл опасается, что "если русские не будут побеждены, то в следующий раз они пойдут в страну НАТО".
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