В сенате США назвали Россию, Иран и Китай новой "осью зла" - 23.10.2023 Украина.ру
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В сенате США назвали Россию, Иран и Китай новой "осью зла"
В сенате США назвали Россию, Иран и Китай новой "осью зла" - 23.10.2023 Украина.ру
В сенате США назвали Россию, Иран и Китай новой "осью зла"
Лидер республиканского меньшинства в сенате США Митч Макконнелл назвал Китай, Россию и Иран новой "осью зла" на фоне конфликтов на Украине и в Израиле. Об этом 22 октября сообщили журналисты FoxNews
2023-10-23T11:55
2023-10-23T11:55
новости
сша
сенат
россия
иран
китай
зарубежье
украина
израиль
конфликт
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81-летний сенатор считает, что мир сегодня находится в большей опасности, чем когда-либо при его жизни.По мнению Макконнелла, решение президента США Джо Байдена вывести войска из Афганистана поспособствовало началу спецоперации на Украине. Также он назвал Иран "главным спонсором терроризма" и обвинил его в отправке беспилотников России.Президент Украины Владимир Зеленский в свою очередь заявил, что нет данных, подтверждающих продажу ракет Ираном России.Макконнелл опасается, что "если русские не будут побеждены, то в следующий раз они пойдут в страну НАТО".
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новости, сша, сенат, россия, иран, китай, зарубежье, украина, израиль, конфликт, ракеты, беспилотники
Новости, США, сенат, Россия, Иран, Китай, Зарубежье, Украина, Израиль, конфликт, ракеты, беспилотники

В сенате США назвали Россию, Иран и Китай новой "осью зла"

11:55 23.10.2023
 
© Public domainМитч Макконнелл
Митч Макконнелл
© Public domain
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Лидер республиканского меньшинства в сенате США Митч Макконнелл назвал Китай, Россию и Иран новой "осью зла" на фоне конфликтов на Украине и в Израиле. Об этом 22 октября сообщили журналисты FoxNews
"Вы должны реагировать на реально существующие условия, которые представляют угрозу для Соединенных Штатов. Иранцы также представляют угрозу и для нас. Итак, это чрезвычайная ситуация. Это чрезвычайная ситуация, когда мы активизируемся и имеем дело с этой осью зла – Китаем, Россией, Ираном – потому что это непосредственная угроза Соединенным Штатам", - сказал Макконнелл.
81-летний сенатор считает, что мир сегодня находится в большей опасности, чем когда-либо при его жизни.
По мнению Макконнелла, решение президента США Джо Байдена вывести войска из Афганистана поспособствовало началу спецоперации на Украине. Также он назвал Иран "главным спонсором терроризма" и обвинил его в отправке беспилотников России.
Президент Украины Владимир Зеленский в свою очередь заявил, что нет данных, подтверждающих продажу ракет Ираном России.
Макконнелл опасается, что "если русские не будут побеждены, то в следующий раз они пойдут в страну НАТО".
Аэродром в США
06:00
"Тонкая игра Байдена": эксперт объяснил, как США через другие страны стремятся окружить Россию Постоянное упоминание в связке Украины и Израиля со стороны американцев — это проявление тонкая игры администрации США. Об этом изданию Украина.ру заявил главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев
 
НовостиСШАсенатРоссияИранКитайЗарубежьеУкраинаИзраильконфликтракетыбеспилотники
 
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