https://ukraina.ru/20231101/1050665445.html

Авиация, ракетчики и артиллерия уничтожили до 160 солдат ВСУ у Старомайорского – МО

Авиация, ракетчики и артиллерия уничтожили до 160 солдат ВСУ у Старомайорского – МО - 01.11.2023 Украина.ру

Авиация, ракетчики и артиллерия уничтожили до 160 солдат ВСУ у Старомайорского – МО

Оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетчики и артиллеристы группировки войск "Восток" уничтожили до 160 военнослужащих ВСУ у Старомайорского в ДНР. Об этом 1 ноября сообщает начальник пресс-центра группировки войск "Восток" Олег Чехов

2023-11-01T06:20

2023-11-01T06:20

2023-11-01T06:21

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"Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией нанесено огневое поражение по местам сосредоточения живой силы и техники подразделений 72-й механизированной бригады, 123-й бригады территориальной обороны ВСУ в районе населённого пункта Старомайорское Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 160 боевиков и автомобильная техника ВСУ", - рассказал Чехов.По его словам, при поддержке артиллерии также были сорваны восемь попыток ротации ВСУ на позициях в районах Новомихайловки, севернее Никольского, Старомайорского, Новозлатополя, Малиновки и севернее Приютного.По данным Минобороны РФ на 31 октября, на Донецком и Южно-Донецком направлениях совокупные потери ВСУ составили до 330 человек.

https://ukraina.ru/20231101/1050653961.html

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новости, россия, днр, вс рф, сво, всу, потери всу