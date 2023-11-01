Авиация, ракетчики и артиллерия уничтожили до 160 солдат ВСУ у Старомайорского – МО - 01.11.2023 Украина.ру
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Авиация, ракетчики и артиллерия уничтожили до 160 солдат ВСУ у Старомайорского – МО
Авиация, ракетчики и артиллерия уничтожили до 160 солдат ВСУ у Старомайорского – МО - 01.11.2023 Украина.ру
Авиация, ракетчики и артиллерия уничтожили до 160 солдат ВСУ у Старомайорского – МО
Оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетчики и артиллеристы группировки войск "Восток" уничтожили до 160 военнослужащих ВСУ у Старомайорского в ДНР. Об этом 1 ноября сообщает начальник пресс-центра группировки войск "Восток" Олег Чехов
2023-11-01T06:20
2023-11-01T06:21
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"Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией нанесено огневое поражение по местам сосредоточения живой силы и техники подразделений 72-й механизированной бригады, 123-й бригады территориальной обороны ВСУ в районе населённого пункта Старомайорское Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 160 боевиков и автомобильная техника ВСУ", - рассказал Чехов.По его словам, при поддержке артиллерии также были сорваны восемь попыток ротации ВСУ на позициях в районах Новомихайловки, севернее Никольского, Старомайорского, Новозлатополя, Малиновки и севернее Приютного.По данным Минобороны РФ на 31 октября, на Донецком и Южно-Донецком направлениях совокупные потери ВСУ составили до 330 человек.
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новости, россия, днр, вс рф, сво, всу, потери всу
Новости, Россия, ДНР, ВС РФ, СВО, ВСУ, потери ВСУ

Авиация, ракетчики и артиллерия уничтожили до 160 солдат ВСУ у Старомайорского – МО

06:20 01.11.2023 (обновлено: 06:21 01.11.2023)
 
© Телеграм @V_Zelenskiy_officialВ ВСУ признали стратегический проигрыш Украины
В ВСУ признали стратегический проигрыш Украины
© Телеграм @V_Zelenskiy_official
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Оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетчики и артиллеристы группировки войск "Восток" уничтожили до 160 военнослужащих ВСУ у Старомайорского в ДНР. Об этом 1 ноября сообщает начальник пресс-центра группировки войск "Восток" Олег Чехов
"Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией нанесено огневое поражение по местам сосредоточения живой силы и техники подразделений 72-й механизированной бригады, 123-й бригады территориальной обороны ВСУ в районе населённого пункта Старомайорское Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 160 боевиков и автомобильная техника ВСУ", - рассказал Чехов.
По его словам, при поддержке артиллерии также были сорваны восемь попыток ротации ВСУ на позициях в районах Новомихайловки, севернее Никольского, Старомайорского, Новозлатополя, Малиновки и севернее Приютного.
По данным Минобороны РФ на 31 октября, на Донецком и Южно-Донецком направлениях совокупные потери ВСУ составили до 330 человек.
- РИА Новости, 1920, 01.11.2023
05:40
"Они истощили все резервы": эксперт рассказал о критическом положении ВСУ в АвдеевкеЕсли российские силы возьмут под оперативный контроль все дороги в Авдеевке, это обернется настоящей катастрофой для украинской армии. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический эксперт из Франции Ксавье Моро
 
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