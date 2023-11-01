Российские войска сорвали восемь попыток ротации ВСУ на Южно-Донецком направлении - МО
06:03 01.11.2023 (обновлено: 06:04 01.11.2023)
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкКазачья бригада "Терек" на Соледарском направлении СВО
Российские подразделения группировки войск "Восток" сорвали восемь попыток ротации ВСУ на Южно-Донецком направлении. Об этом 1 ноября сообщает начальник пресс-центра группировки войск "Восток" Олег Чехов
"На Южно-Донецком направлении подразделениями группировки войск "Восток" при поддержке артиллерии сорваны восемь попыток ротации ВСУ на позициях в районах Новомихайловки, севернее Никольского, Старомайорского, Новозлатополя, Малиновки и севернее Приютного. Автомобильная техника и живая сила уничтожены", - рассказал Чехов.
По его словам, у Старомайорского ВС РФ уничтожили до 160 военнослужащих 72-й механизированной бригады и 123-й бригады территориальной обороны ВСУ.
По данным Минобороны РФ на 31 октября, на Донецком и Южно-Донецком направлениях совокупные потери ВСУ составили до 330 человек.
05:40"Они истощили все резервы": эксперт рассказал о критическом положении ВСУ в АвдеевкеЕсли российские силы возьмут под оперативный контроль все дороги в Авдеевке, это обернется настоящей катастрофой для украинской армии. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический эксперт из Франции Ксавье Моро