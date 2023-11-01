Российские войска сорвали восемь попыток ротации ВСУ на Южно-Донецком направлении - МО

"Они истощили все резервы": эксперт рассказал о критическом положении ВСУ в Авдеевке Если российские силы возьмут под оперативный контроль все дороги в Авдеевке, это обернется настоящей катастрофой для украинской армии. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический эксперт из Франции Ксавье Моро