Российские войска сорвали восемь попыток ротации ВСУ на Южно-Донецком направлении - МО - 01.11.2023 Украина.ру
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Российские войска сорвали восемь попыток ротации ВСУ на Южно-Донецком направлении - МО
Российские войска сорвали восемь попыток ротации ВСУ на Южно-Донецком направлении - МО - 01.11.2023 Украина.ру
Российские войска сорвали восемь попыток ротации ВСУ на Южно-Донецком направлении - МО
Российские подразделения группировки войск "Восток" сорвали восемь попыток ротации ВСУ на Южно-Донецком направлении. Об этом 1 ноября сообщает начальник пресс-центра группировки войск "Восток" Олег Чехов
2023-11-01T06:03
2023-11-01T06:04
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"На Южно-Донецком направлении подразделениями группировки войск "Восток" при поддержке артиллерии сорваны восемь попыток ротации ВСУ на позициях в районах Новомихайловки, севернее Никольского, Старомайорского, Новозлатополя, Малиновки и севернее Приютного. Автомобильная техника и живая сила уничтожены", - рассказал Чехов.По его словам, у Старомайорского ВС РФ уничтожили до 160 военнослужащих 72-й механизированной бригады и 123-й бригады территориальной обороны ВСУ.По данным Минобороны РФ на 31 октября, на Донецком и Южно-Донецком направлениях совокупные потери ВСУ составили до 330 человек.
https://ukraina.ru/20231101/1050653961.html
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новости, россия, днр, вс рф, сво, южно-донецкое направление, всу
Новости, Россия, ДНР, ВС РФ, СВО, Южно-Донецкое направление, ВСУ

Российские войска сорвали восемь попыток ротации ВСУ на Южно-Донецком направлении - МО

06:03 01.11.2023 (обновлено: 06:04 01.11.2023)
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкКазачья бригада "Терек" на Соледарском направлении СВО
Казачья бригада Терек на Соледарском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Российские подразделения группировки войск "Восток" сорвали восемь попыток ротации ВСУ на Южно-Донецком направлении. Об этом 1 ноября сообщает начальник пресс-центра группировки войск "Восток" Олег Чехов
"На Южно-Донецком направлении подразделениями группировки войск "Восток" при поддержке артиллерии сорваны восемь попыток ротации ВСУ на позициях в районах Новомихайловки, севернее Никольского, Старомайорского, Новозлатополя, Малиновки и севернее Приютного. Автомобильная техника и живая сила уничтожены", - рассказал Чехов.
По его словам, у Старомайорского ВС РФ уничтожили до 160 военнослужащих 72-й механизированной бригады и 123-й бригады территориальной обороны ВСУ.
По данным Минобороны РФ на 31 октября, на Донецком и Южно-Донецком направлениях совокупные потери ВСУ составили до 330 человек.
- РИА Новости, 1920, 01.11.2023
05:40
"Они истощили все резервы": эксперт рассказал о критическом положении ВСУ в АвдеевкеЕсли российские силы возьмут под оперативный контроль все дороги в Авдеевке, это обернется настоящей катастрофой для украинской армии. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический эксперт из Франции Ксавье Моро
 
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