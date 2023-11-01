"Артемовск 2.0": военно-политический эксперт раскрыл, как ВС РФ устроят кошмар для ВСУ в Авдеевке
ВС РФ нужно провоцировать киевский режим направлять в Авдеевку как можно больше резервов, чтобы высвободить остальные участки фронта. В стратегическом плане город станет вторым Артёмовском или новым Мариуполем. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический эксперт из Франции Ксавье Моро
Авдеевка в стратегическом плане это "Артемовск 2.0". У России на этом направлении есть две задачи: взять под свой контроль весь укрепрайон и перетащить туда как можно больше резервов ВСУ, рассказал эксперт.
Если ВС РФ возьмут под оперативный контроль все асфальтовые дороги, которые ведут в Авдеевку, то этот город станет вторым Мариуполем. Все это обернется настоящим кошмаром для украинской армии, добавил он.
"[Нужно] Провоцировать киевский режим направлять туда как можно больше резервов, чтобы высвободить остальные участки фронта, в частности, Купянское направление. Возможно, что Купянск — это цель номер один для российской армии", - подчеркнул Моро.
В целом положение ВСУ сейчас близко к критическому. Они истощили все свои резервы в бессмысленном "контрнаступе". При этом российская армия может выбирать направления удара и концентрировать силы там, где необходимо, заключил собеседник издания.
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