"Артемовск 2.0": военно-политический эксперт раскрыл, как ВС РФ устроят кошмар для ВСУ в Авдеевке - 01.11.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231101/1050652107.html
"Артемовск 2.0": военно-политический эксперт раскрыл, как ВС РФ устроят кошмар для ВСУ в Авдеевке
"Артемовск 2.0": военно-политический эксперт раскрыл, как ВС РФ устроят кошмар для ВСУ в Авдеевке - 01.11.2023 Украина.ру
"Артемовск 2.0": военно-политический эксперт раскрыл, как ВС РФ устроят кошмар для ВСУ в Авдеевке
ВС РФ нужно провоцировать киевский режим направлять в Авдеевку как можно больше резервов, чтобы высвободить остальные участки фронта. В стратегическом плане город станет вторым Артёмовском или новым Мариуполем. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический эксперт из Франции Ксавье Моро
2023-11-01T05:30
2023-11-01T05:30
новости
украина
авдеевка
мариуполь
укрепления
днр
дороги
логистика
вс рф
наступление
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/10/1050218408_256:785:2502:2048_1920x0_80_0_0_0a25f758e6cdcb8099104f9bd07d03b2.jpg
Авдеевка в стратегическом плане это "Артемовск 2.0". У России на этом направлении есть две задачи: взять под свой контроль весь укрепрайон и перетащить туда как можно больше резервов ВСУ, рассказал эксперт.Если ВС РФ возьмут под оперативный контроль все асфальтовые дороги, которые ведут в Авдеевку, то этот город станет вторым Мариуполем. Все это обернется настоящим кошмаром для украинской армии, добавил он.В целом положение ВСУ сейчас близко к критическому. Они истощили все свои резервы в бессмысленном "контрнаступе". При этом российская армия может выбирать направления удара и концентрировать силы там, где необходимо, заключил собеседник издания. Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231031/1050638122.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/10/1050218408_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1cae9d49248f21e2640935bf0ebbfa12.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, авдеевка, мариуполь, укрепления, днр, дороги, логистика, вс рф, наступление, резервы, всу
Новости, Украина, Авдеевка, Мариуполь, укрепления, ДНР, дороги, логистика, ВС РФ, наступление, резервы, ВСУ

"Артемовск 2.0": военно-политический эксперт раскрыл, как ВС РФ устроят кошмар для ВСУ в Авдеевке

05:30 01.11.2023
 
© РИА Новости . Таисия Воронцова / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 01.11.2023
© РИА Новости . Таисия Воронцова
Перейти в фотобанк
Читать в
ВС РФ нужно провоцировать киевский режим направлять в Авдеевку как можно больше резервов, чтобы высвободить остальные участки фронта. В стратегическом плане город станет вторым Артёмовском или новым Мариуполем. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический эксперт из Франции Ксавье Моро
Авдеевка в стратегическом плане это "Артемовск 2.0". У России на этом направлении есть две задачи: взять под свой контроль весь укрепрайон и перетащить туда как можно больше резервов ВСУ, рассказал эксперт.
Если ВС РФ возьмут под оперативный контроль все асфальтовые дороги, которые ведут в Авдеевку, то этот город станет вторым Мариуполем. Все это обернется настоящим кошмаром для украинской армии, добавил он.
"[Нужно] Провоцировать киевский режим направлять туда как можно больше резервов, чтобы высвободить остальные участки фронта, в частности, Купянское направление. Возможно, что Купянск — это цель номер один для российской армии", - подчеркнул Моро.
В целом положение ВСУ сейчас близко к критическому. Они истощили все свои резервы в бессмысленном "контрнаступе". При этом российская армия может выбирать направления удара и концентрировать силы там, где необходимо, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Конрад Ренкас интервью
Вчера, 12:43
Конрад Рэнкас: Польских солдат могут послать и на Украину, и на Ближний Восток – но не Варшава это решаетПольский политический аналитик считает, что внешняя политика Варшавы после выборов не изменится, потому что она не была и не является независимой, а определяется приказами из Вашингтона и подражанием Берлину
 
НовостиУкраинаАвдеевкаМариупольукрепленияДНРдорогилогистикаВС РФнаступлениерезервыВСУ
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:03Главное оружие против России: на что давят и как нам нужно держать удар – Скориков
15:56Мелони призналась пранкерам, что Западу пора найти выход из украинского конфликта
15:52"Вагнера" заявили, что возобновили работу в Перми и Новосибирске
15:19Депутат Рады раскритиковала призыв общаться в школах исключительно на украинском
15:18Война – способ политического выживания Украины и Запада
15:12СБУ задержала херсонского адвоката
15:04На Украине депутата обвинили в организации вывоза уклонистов за границу
14:50Президент Грузии "перешла красные линии" и может помиловать Саакашвили — Кобахидзе
14:44Путин и Лукашенко обсудили международные отношения и энергетику
14:28Алексей Самойлов: Россия ударила по ВСУ в "далеком и близком" Кременчуге, а потом накроет Львов и Одессу
13:58"Очень глупая позиция": Мелони пожаловалась Вовану и Лексусу на миграционный кризис в ЕС
13:57"Пусть у нас будут счастливые выборы": президент Сербии распустил парламент
13:52Кремль отреагировал на визит президента Франции в Казахстан
13:51Чиновницу из Киева осудят за кражу крымских денег
13:46"Силы истощаются": Шойгу рассказал о больших потерях ВСУ
13:45"Не олигарх, а бизнесмен". Песков определил родину Михаила Фридмана
13:43В Крыму зафиксировали фейки о массовом минировании
13:42СМИ опубликовали памятку для Байдена: Израиль и Украина – не одно и то же
13:40Развожаев призвал жителей Севастополя оставаться в укрытиях
13:07Почему Польша не вводит войска на Украину: Ищенко о бомбардировках польских городов и обвале фронта
Лента новостейМолния