https://ukraina.ru/20231101/1050636951.html

Таран для России. Ростислав Ищенко о том, почему США хотят "угробить" никому не нужную Украину

Таран для России. Ростислав Ищенко о том, почему США хотят "угробить" никому не нужную Украину - 01.11.2023 Украина.ру

Таран для России. Ростислав Ищенко о том, почему США хотят "угробить" никому не нужную Украину

Западные арсеналы сейчас в первую очередь будут расходоваться для Израиля. Для Украины вооружение будет идти по остаточному принципу. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Ростислав Ищенко

2023-11-01T04:20

2023-11-01T04:20

2023-11-01T04:20

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США никогда не собирались развивать Украину, они всегда хотели ее просто угробить. Нынешнее руководство ЕС тоже не собирается сохранять Украину, она стала просто ненужной, рассказал политолог.Чего и следовало ожидать. Хотя ранее кто-то из политиков ЕС возможно и планировал создать сильную союзную Украину. Но этим планам не было суждено осуществится, добавил он.А тараном против России Украина будет работать если не до последнего украинца, то, по крайней мере, до последнего мотивированного украинца, который еще будет хотеть воевать. До тех пор, пока у Запада будут для них снаряды, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231031/1050623048.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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