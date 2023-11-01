Таран для России. Ростислав Ищенко о том, почему США хотят "угробить" никому не нужную Украину
© AP / Jae C. Hong
© AP / Jae C. Hong
Западные арсеналы сейчас в первую очередь будут расходоваться для Израиля. Для Украины вооружение будет идти по остаточному принципу. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Ростислав Ищенко
США никогда не собирались развивать Украину, они всегда хотели ее просто угробить. Нынешнее руководство ЕС тоже не собирается сохранять Украину, она стала просто ненужной, рассказал политолог.
Чего и следовало ожидать. Хотя ранее кто-то из политиков ЕС возможно и планировал создать сильную союзную Украину. Но этим планам не было суждено осуществится, добавил он.
"Например, судя по всему, у [бывшего канцлера Германии Ангелы] Меркель когда-то был план с [главой киевской администрации Виталием] Кличко создать себе союзника в Европе сильного, на которого можно было бы опираться, в том числе, в противодействии Польше и т.д. Но все эти политики давно уже в отставке, их уже нет, эти планы давно похоронены", - подчеркнул Ищенко.
А тараном против России Украина будет работать если не до последнего украинца, то, по крайней мере, до последнего мотивированного украинца, который еще будет хотеть воевать. До тех пор, пока у Запада будут для них снаряды, резюмировал собеседник Украина.ру.
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