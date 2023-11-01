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Андрей Шептицкий: 56 лет в неустанных заботах о собственном величии

Андрей Шептицкий: 56 лет в неустанных заботах о собственном величии - 01.11.2023 Украина.ру

Андрей Шептицкий: 56 лет в неустанных заботах о собственном величии

Униатский митрополит Андрей Шептицкий, скончавшийся во Львове 1 ноября 1944 года, личность поистине легендарная. Мало какому общественному деятелю удалось поприветствовать за свою жизнь и последнего российского императора, и второго "императора" советского, и стать при этом "героем Украины", идеологи которой не терпят перечисленных деятелей

2023-11-01T18:00

2023-11-01T18:00

2023-11-01T18:00

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Родился будущий глава УГКЦ 29 июня 1865 года на Львовщине, которая тогда была частью Австро-Венгрии. Происходил из знатного рода, о чем периодически вспоминал в официальной переписке, подписываясь как "граф и митрополит".В 1883 году на несколько месяцев поступил в Австро-Венгерскую армию, но по причине слабого здоровья вскоре оставил службу. Видимо, где-то в этот же период заинтересовался католичеством, в 1888 году был принят в Италии Папой Львом XIII и в том же году был пострижен в монахи.В 1899 году становится епископом Станиславовским (ныне Ивано-Франковск), а уже в 1900 году — митрополитом Галицким, параллельно при этом являясь депутатом Галицийского Сейма и Рейхсрата (Австрийской палаты господ). В те же годы Шептицкий проводит несколько встреч с украинскими националистами в Москве, Киеве, США и Канаде, ряде стран Европы.В 1908 году Шептицкий под видом коммивояжера велосипедной фирмы, посетил российские подпольные униатские общины. Посетил не просто так, а в рамках полученных из Рима полномочий "примаса католиков Российской империи". Поймали его в итоге в Витебске, но санкций не применили, а просто отправили назад.Как отмечал в своей статье ныне покойный епископ Тихон (Жиляков), "по странному совпадению, многие назначенные (во время его поездок в Россию) Шептицким пастыри впоследствии оказались немецкими и австрийскими шпионами (например, уполномоченный в Москве иезуит Верцинский)".Однако говорить о преданности Шептицкого Польше, Австро-Венгрии или вообще кому бы то ни было, кроме своих собственных амбиций, не приходится.В 1914 году, накануне Первой мировой, Шептицкий пишет Николаю II письмо, в котором называет его "объединителем славянства" и уверяет в полной своей лояльности.Но уже летом того же года в проповеди заявляет: "Дорогие мои, в очень важное время ведётся война между нашим царём и московским царём, война справедливая с нашей стороны. Московский царь… хочет забрать у нас свободу, заковать нас в кандалы. Будьте верны цесарю до последней капли крови".Далее, осенью того же года, после победы русской армии и вступления её во Львов, Шептицкий снова "корректирует позицию".Он пишет Николаю II новое письмо, в котором говорит о том, что "трёхмиллионное население Галиции с радостью приветствует российских солдат как своих братьев".В общем, в итоге за такую "политическую гибкость" царское правительство отправило Шептицкого в почетную ссылку в Суздаль, в Спасо-Евфимиевский монастырь. Где он пробыл до 1917 года, когда его освободило уже Временное правительство. Правда, когда Шептицкий прибыл в Галицию из Суздаля, он столкнулся уже с польскими властями, которым не понравилась его прогерманская позиция, а потому он вновь был арестован на год.Что касается межвоенного периода, то здесь мнения о деятельности Шептицкого расходятся.Одни источники говорят, что в этот период митрополит сходится с Украинским национально-демократическим объединением (УНДО) и вступает в противостояние с ОУН*. С другой стороны, очевидным историческим фактом является тесная связь Шептицкого с Андреем Мельником, впоследствии возглавившим одну из частей этой организации, неофицально названную его именем — ОУН(м)*, т.е. Мельника.В этот период митрополит активно духовно окормляет не просто националистические, а откровенно пронацистские впоследствии молодежные организации. Больше того, известно высказывание Шептицкого в 1933 году, когда он заявил, что "новое и, как по всему видно, решительное руководство великой Германии наконец возродит былую славу немецкой нации и до конца выполнит предначертанную ей Богом задачу уничтожения большевизма".В книге "Два Царства" греко-католический епископ Григорий Хомишин, прославленный Римом в лике блаженных, пишет: "вместо трезвой и разумной политики начался курс на террористические акции нашей молодежи… По случаю смерти или казни какого-то выдающегося террориста или проводника, совершались поминальные богослужения в храме святого Юра… Митрополит в своем "Слове к украинской молодежи" трактовал террористическое дело украинской молодежи осторожно, "по-отечески", а в самом начале сказал, что в "жертве" террористов содержится черта "по сути христианская"".Ещё один весьма характерный эпизод, который приводит в своей книге Хомишин, — это покровительство Шептицкого "Лесным чертям", подразделению молодежной националистической организации "Пласт". Митрополит не только не потребовал изменить название, но освятил флаг "Лесных чертей".Книга "Два Царства", кстати, на современной Украине, где сейчас пытаются героизировать Шептицкого, произвела эффект разорвавшейся бомбы. Руководство УГКЦ изъяло её из публичного доступа на Украине, презентация в 2006 году была сорвана националистами, а главу издательства, опубликовавшего книгу, уволили и отправили под церковный суд.В июле 1941 года, практически сразу после начала оккупации Львова, митрополит в своей проповеди заявляет:"По воле Всемогущего и Всемилостивого Бога начинается новая эпоха в жизни нашей Родины. Победоносную немецкую армию, занявшую уже почти весь край, приветствуем с радостью и благодарностью за освобождение от врага. В этот важный исторический момент призываю вас, отцы и братья (…) провозгласить многолетие немецкой армии и украинскому народу".Через некоторое время следует и письмо Адольфу Гитлеру, в котором митрополит поёт фюреру панегирик:"Как глава Украинской греко-католической церкви, я передаю Вашей Экселенции мои сердечные поздравления по поводу овладения столицей Украины, златоглавым городом на Днепре — Киевом!.. Видим в Вас непобедимого полководца несравненной и славной Немецкой армии. (…) Я буду молить Бога о благословении победы, которая станет гарантией длительного мира для Вашей Экселенции, Немецкой Армии и Немецкого Народа".Подписался он и как соавтор коллективного письма украинских националистических руководителей Гитлеру в январе 1942 года. В документе говорилось: "Мы заверяем Вас, Ваше превосходительство, что руководящие круги на Украине стремятся к самому тесному сотрудничеству с Германией, чтобы объединёнными силами немецкого и украинского народа (…) претворить в жизнь новый порядок на Украине и во всей Восточной Европе".Эпистолярным жанром и проповедями Шептицкий не ограничивался.Именно он благословлял создание дивизии СС "Галичина" в 1943 году. В честь этого события во всех храмах УГКЦ служили торжественные молебны. Также в дивизию митрополитом были направлены капелланы.Кроме того, Шептицкий был в некотором смысле предтечей нынешней "евроинтеграции" трудовых мигрантов – "заробитчан". Он опубликовал обращение к трудовым молодежным отрядам, направлявшимся на принудительные работы в Германию:"Пребывание на чужбине в чём-то принесёт вам пользу и выгоду. Научитесь чужому языку, узнаете мир и людей, наберетесь житейского опыта, получите много знаний, которые могут пригодиться вам в жизни".Однако уже летом 1944 "Галичина" была разбита, а Советская армия вошла во Львов. И здесь снова начинаются расхождения в судьбе митрополита.Одни источники говорят, что сразу же начались гонения на клириков и мирян УГКЦ, а сам Шептицкий был взят под домашний арест. Однако по другой версии, в начале осени во Львове проходит собор духовенства УГКЦ, на котором Шептицкий, обращаясь к Советской власти, заявляет: "Мы пользуемся ныне всеми правами служить, проповедовать, воспитывать детей", осуждает бандеровцев, а 10 октября пишет письмо уже Иосифу Сталину.В письме, как нетрудно уже догадаться, содержатся дифирамбы и заверения в преданности:"Правителю СССР, главнокомандующему и великому маршалу непобедимой Красной Армии И.В. Сталину привет и поклон. После победоносного похода от Волги до Сана и дальше, Вы снова присоединили западноукраинские земли к Великой Украине. (…) Эти светлые события и терпимость, с которой Вы относитесь к нашей Церкви, вызвали и в нашей Церкви надежду, что она, как и весь народ найдет в СССР под Вашим водительством полную свободу работы и развития. 3а все это следует Вам, Верховный Вождь, глубокая благодарность от всех нас".Неизвестно, как бы продолжилась жизнь Шептицкого уже в советской Украине, но 1 ноября 1944 года он умер. Похороны были торжественными, и, по некоторым данным, на них присутствовал и первый секретарь ЦК КПУ Никита Хрущёв, который привёз траурный венок от Сталина.Закончить здесь, наверное, можно словами все того же греко-католического епископа Григория Хомишина, который дал такую характеристику митрополиту Андрею Шептицкому:"Митрополит, который имел претензию быть отцом народа, не исполнил этого. Он молча, пассивно, смотрел сквозь пальцы на все наши промахи, и даже опосредованно помогал им. Вследствие этого он действительно вырос в большого патриота, но больше нам навредил, чем откровенный враг, потому что он заботился не о благе украинского народа, а он заботился о своем величии".

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Александр Чаусов

Александр Чаусов

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история, история украины, галичина, львов, угкц, греко-католики, униаты, украинские националисты, адольф гитлер, сталин