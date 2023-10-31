В Пентагоне допустили победу России в конфликте на Украине - 31.10.2023 Украина.ру
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В Пентагоне допустили победу России в конфликте на Украине
В Пентагоне допустили победу России в конфликте на Украине - 31.10.2023 Украина.ру
В Пентагоне допустили победу России в конфликте на Украине
Россия одержит победу в украинском конфликте в том случает, если Соединённые Штаты Америки перестанут помогать Киеву. Об этом заявил руководитель Пентагона Ллойд Остин во вторник, 31 октября
2023-10-31T18:18
2023-10-31T18:18
новости
украина
пентагон
сво
спецоперация
ллойд остин
сша
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Сегодня российская сторона осознаёт, что союзники Украины могут устать от затянувшегося конфликта, считает Остин. По его словам, сейчас помощь США Украине и Израилю определит глобальную безопасность в последующие годы и мир для будущих поколений. Действия Вашингтона "сформируют тот мир, который унаследуют дети и внуки", добавил Остин. Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что если поставки западного оружия Украине прекратятся, ей "жить останется неделю". Накануне официальные лица Киева, говоря представителям Вашингтона о нехватке в подразделениях украинской армии снарядов калибра 155 миллиметров, получили категоричный ответ от конгрессменов – США напомнили, что эти боеприпасы сейчас очень нужны Израилю.
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Украина.ру
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новости, украина, пентагон, сво, спецоперация, ллойд остин, сша
Новости, Украина, Пентагон, СВО, Спецоперация, Ллойд Остин, США

В Пентагоне допустили победу России в конфликте на Украине

18:18 31.10.2023
 
© AP / Michael Probst Ллойд Остин
 Ллойд Остин - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
© AP / Michael Probst
Читать в
Россия одержит победу в украинском конфликте в том случает, если Соединённые Штаты Америки перестанут помогать Киеву. Об этом заявил руководитель Пентагона Ллойд Остин во вторник, 31 октября
Сегодня российская сторона осознаёт, что союзники Украины могут устать от затянувшегося конфликта, считает Остин.
"Так и произойдет, если мы не будем поддерживать Украину, тогда (прим. ред. – президент России Владимир) Путин победит", — цитируют главу Пентагона "Известия".
По его словам, сейчас помощь США Украине и Израилю определит глобальную безопасность в последующие годы и мир для будущих поколений. Действия Вашингтона "сформируют тот мир, который унаследуют дети и внуки", добавил Остин.
Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что если поставки западного оружия Украине прекратятся, ей "жить останется неделю".
Накануне официальные лица Киева, говоря представителям Вашингтона о нехватке в подразделениях украинской армии снарядов калибра 155 миллиметров, получили категоричный ответ от конгрессменов – США напомнили, что эти боеприпасы сейчас очень нужны Израилю.
 
НовостиУкраинаПентагонСВОСпецоперацияЛлойд ОстинСША
 
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