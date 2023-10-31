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В Пентагоне допустили победу России в конфликте на Украине

В Пентагоне допустили победу России в конфликте на Украине - 31.10.2023 Украина.ру

В Пентагоне допустили победу России в конфликте на Украине

Россия одержит победу в украинском конфликте в том случает, если Соединённые Штаты Америки перестанут помогать Киеву. Об этом заявил руководитель Пентагона Ллойд Остин во вторник, 31 октября

2023-10-31T18:18

2023-10-31T18:18

2023-10-31T18:18

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Сегодня российская сторона осознаёт, что союзники Украины могут устать от затянувшегося конфликта, считает Остин. По его словам, сейчас помощь США Украине и Израилю определит глобальную безопасность в последующие годы и мир для будущих поколений. Действия Вашингтона "сформируют тот мир, который унаследуют дети и внуки", добавил Остин. Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что если поставки западного оружия Украине прекратятся, ей "жить останется неделю". Накануне официальные лица Киева, говоря представителям Вашингтона о нехватке в подразделениях украинской армии снарядов калибра 155 миллиметров, получили категоричный ответ от конгрессменов – США напомнили, что эти боеприпасы сейчас очень нужны Израилю.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, украина, пентагон, сво, спецоперация, ллойд остин, сша