https://ukraina.ru/20231031/1050653257.html
Польские пограничники задержали украинца, который угрожал им ножом
Польские пограничники задержали украинца, который угрожал им ножом - 31.10.2023 Украина.ру
Польские пограничники задержали украинца, который угрожал им ножом
Пока пограничники гонялись за разбушевавшимся украинцем, из фургона, которым он управлял, убежала группа нелегальных мигрантов
2023-10-31T17:57
2023-10-31T17:57
2023-10-31T17:57
новости
польша
пограничники
украинец
нападение
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103070/57/1030705749_0:213:2887:1836_1920x0_80_0_0_52d432b620b57a0934d17b6c6bf777d4.jpg
В Польше по обвинению в организации незаконной перевозки людей и попытки нападения на сотрудников пограничной службы был взять под стражу 26-летний гражданин Украины. Об этом 31 октября сообщил пресс-секретарь Надоджанского отдела пограничной службы Польши, подполковник Павел Бискуп.Молодого мужчину задержали 26 октября в приграничном городе Губин во время перевозки мигрантов. Находясь за рулем микроавтобуса Fiat Ducato, он попытался избежать контроля и начал убегать. Машину он бросил в лесу и попытался сбежать. Польские полицейские остановили его, сделав предупредительные выстрелы.В грузовом отсеке фургона украинец перевозил группу иностранцев в Германию. Во время погони удалось сбежать в лес, их поиски продолжаются.В дверце автобуса правоохранители нашли пакетик с кокаином. Оказалось, что задержанный мужчина находился под воздействием наркотиков.Как сообщало издание Украина.ру, польские перевозчики запланировали забастовку на границе в Украиной, которая будет продолжаться два месяца. Причиной забастовок они называют чрезмерную конкуренцию после либерализации международных перевозок между Украиной и странами ЕС.
https://ukraina.ru/20231017/1050260034.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103070/57/1030705749_78:0:2807:2047_1920x0_80_0_0_8adeb1a51487e764493e31a1553fcc46.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, польша, пограничники, украинец, нападение
Новости, Польша, пограничники, украинец, нападение
Польские пограничники задержали украинца, который угрожал им ножом
Пока пограничники гонялись за разбушевавшимся украинцем, из фургона, которым он управлял, убежала группа нелегальных мигрантов
В Польше по обвинению в организации незаконной перевозки людей и попытки нападения на сотрудников пограничной службы был взять под стражу 26-летний гражданин Украины. Об этом 31 октября сообщил пресс-секретарь Надоджанского отдела пограничной службы Польши, подполковник Павел Бискуп.
Молодого мужчину задержали 26 октября в приграничном городе Губин во время перевозки мигрантов. Находясь за рулем микроавтобуса Fiat Ducato, он попытался избежать контроля и начал убегать. Машину он бросил в лесу и попытался сбежать. Польские полицейские остановили его, сделав предупредительные выстрелы.
"Когда полицейские подбежали к нему, мужчина достал нож и начал угрожать одному из них, а потом сказал, что, если они к нему приблизятся, он себя покалечит. После длительного разговора с полицейским-переговорщиком мужчина опустил нож и сдался", - рассказал спикер пограничной службы.
В грузовом отсеке фургона украинец перевозил группу иностранцев в Германию. Во время погони удалось сбежать в лес, их поиски продолжаются.
В дверце автобуса правоохранители нашли пакетик с кокаином. Оказалось, что задержанный мужчина находился под воздействием наркотиков.
Как сообщало издание Украина.ру, польские перевозчики запланировали забастовку на границе в Украиной, которая будет продолжаться два месяца. Причиной забастовок они называют чрезмерную конкуренцию после либерализации международных перевозок между Украиной и странами ЕС.