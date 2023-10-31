https://ukraina.ru/20231031/1050653257.html

Польские пограничники задержали украинца, который угрожал им ножом

Польские пограничники задержали украинца, который угрожал им ножом - 31.10.2023 Украина.ру

Польские пограничники задержали украинца, который угрожал им ножом

Пока пограничники гонялись за разбушевавшимся украинцем, из фургона, которым он управлял, убежала группа нелегальных мигрантов

2023-10-31T17:57

2023-10-31T17:57

2023-10-31T17:57

новости

польша

пограничники

украинец

нападение

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В Польше по обвинению в организации незаконной перевозки людей и попытки нападения на сотрудников пограничной службы был взять под стражу 26-летний гражданин Украины. Об этом 31 октября сообщил пресс-секретарь Надоджанского отдела пограничной службы Польши, подполковник Павел Бискуп.Молодого мужчину задержали 26 октября в приграничном городе Губин во время перевозки мигрантов. Находясь за рулем микроавтобуса Fiat Ducato, он попытался избежать контроля и начал убегать. Машину он бросил в лесу и попытался сбежать. Польские полицейские остановили его, сделав предупредительные выстрелы.В грузовом отсеке фургона украинец перевозил группу иностранцев в Германию. Во время погони удалось сбежать в лес, их поиски продолжаются.В дверце автобуса правоохранители нашли пакетик с кокаином. Оказалось, что задержанный мужчина находился под воздействием наркотиков.Как сообщало издание Украина.ру, польские перевозчики запланировали забастовку на границе в Украиной, которая будет продолжаться два месяца. Причиной забастовок они называют чрезмерную конкуренцию после либерализации международных перевозок между Украиной и странами ЕС.

https://ukraina.ru/20231017/1050260034.html

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новости, польша, пограничники, украинец, нападение