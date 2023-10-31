Польские пограничники задержали украинца, который угрожал им ножом - 31.10.2023 Украина.ру
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Польские пограничники задержали украинца, который угрожал им ножом
Польские пограничники задержали украинца, который угрожал им ножом - 31.10.2023 Украина.ру
Польские пограничники задержали украинца, который угрожал им ножом
Пока пограничники гонялись за разбушевавшимся украинцем, из фургона, которым он управлял, убежала группа нелегальных мигрантов
2023-10-31T17:57
2023-10-31T17:57
новости
польша
пограничники
украинец
нападение
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В Польше по обвинению в организации незаконной перевозки людей и попытки нападения на сотрудников пограничной службы был взять под стражу 26-летний гражданин Украины. Об этом 31 октября сообщил пресс-секретарь Надоджанского отдела пограничной службы Польши, подполковник Павел Бискуп.Молодого мужчину задержали 26 октября в приграничном городе Губин во время перевозки мигрантов. Находясь за рулем микроавтобуса Fiat Ducato, он попытался избежать контроля и начал убегать. Машину он бросил в лесу и попытался сбежать. Польские полицейские остановили его, сделав предупредительные выстрелы.В грузовом отсеке фургона украинец перевозил группу иностранцев в Германию. Во время погони удалось сбежать в лес, их поиски продолжаются.В дверце автобуса правоохранители нашли пакетик с кокаином. Оказалось, что задержанный мужчина находился под воздействием наркотиков.Как сообщало издание Украина.ру, польские перевозчики запланировали забастовку на границе в Украиной, которая будет продолжаться два месяца. Причиной забастовок они называют чрезмерную конкуренцию после либерализации международных перевозок между Украиной и странами ЕС.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, польша, пограничники, украинец, нападение
Новости, Польша, пограничники, украинец, нападение

Польские пограничники задержали украинца, который угрожал им ножом

17:57 31.10.2023
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкМеждународный пункт пропуска "Краковец - Корчева"
Международный пункт пропуска Краковец - Корчева - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
© РИА Новости . Стрингер
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Пока пограничники гонялись за разбушевавшимся украинцем, из фургона, которым он управлял, убежала группа нелегальных мигрантов
В Польше по обвинению в организации незаконной перевозки людей и попытки нападения на сотрудников пограничной службы был взять под стражу 26-летний гражданин Украины. Об этом 31 октября сообщил пресс-секретарь Надоджанского отдела пограничной службы Польши, подполковник Павел Бискуп.
Молодого мужчину задержали 26 октября в приграничном городе Губин во время перевозки мигрантов. Находясь за рулем микроавтобуса Fiat Ducato, он попытался избежать контроля и начал убегать. Машину он бросил в лесу и попытался сбежать. Польские полицейские остановили его, сделав предупредительные выстрелы.
"Когда полицейские подбежали к нему, мужчина достал нож и начал угрожать одному из них, а потом сказал, что, если они к нему приблизятся, он себя покалечит. После длительного разговора с полицейским-переговорщиком мужчина опустил нож и сдался", - рассказал спикер пограничной службы.
В грузовом отсеке фургона украинец перевозил группу иностранцев в Германию. Во время погони удалось сбежать в лес, их поиски продолжаются.
В дверце автобуса правоохранители нашли пакетик с кокаином. Оказалось, что задержанный мужчина находился под воздействием наркотиков.
Как сообщало издание Украина.ру, польские перевозчики запланировали забастовку на границе в Украиной, которая будет продолжаться два месяца. Причиной забастовок они называют чрезмерную конкуренцию после либерализации международных перевозок между Украиной и странами ЕС.
Ситуация на польско-украинской границе - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
17 октября, 14:22
Украина просит открыть новые КПП на границе с ПольшейПольша и Украина обсуждают вопросы открытия четырёх новых пограничных пунктов пропуска. Об этом 17 октября заявил замминистра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Сергей Деркач.
 
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