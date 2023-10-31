https://ukraina.ru/20231031/1050651014.html

Уклонисты и забастовки. Мининфраструктуры Украины желает обсудить с ЕС ситуацию на границе

Уклонисты и забастовки. Мининфраструктуры Украины желает обсудить с ЕС ситуацию на границе - 31.10.2023 Украина.ру

Уклонисты и забастовки. Мининфраструктуры Украины желает обсудить с ЕС ситуацию на границе

Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины инициировало встречу с Польшей и Еврокомиссией по выполнению меморандумов о работе пунктов пропуска на границе постсоветской республики с Евросоюзом. Об этом украинское министерство сообщило во вторник

2023-10-31T17:18

2023-10-31T17:18

2023-10-31T17:18

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Мининфраструктуры Украины обратилось в министерство инфраструктуры Польши и директорат по мобильности Еврокомиссии с инициативой обсудить вопрос выполнения меморандумов о пропускной способности украинско-польских пунктов пропуска. Встреча с директоратом Еврокомиссии (DG MOVE) намечена на 31 октября."Мы получили уведомление о вероятной блокировке пунктов пропуска со стороны польских перевозчиков. Наша позиция заключается в том, что такие забастовки и блокировки вредят всем: как украинским, так и польским перевозчикам", - заявил замминистра Сергей Деркач.По его словам, украинская сторона желает такого диалога, в котором "равноценно будут представлены интересы перевозчиков обеих стран".В украинском министерстве отметили также, что целью переговоров с властями Польши и ЕС станет выработка совместных решений, которые помогут увеличить пропускную способность границы и обеспечить стабильную работу таможенной и пограничной служб."Только в октябре выполнение меморандумов составляет 50%, например, в июне этот показатель был на уровне 65%. На это, обычно, есть объективные причины, к примеру ремонты работы, однако в условиях сезонного увеличения экспорта, морской блокады, мы должны обеспечить стабильную и ритмичную работу границы, чтобы как наши, так и иностранные водители могли точно знать когда пересечь границу, а экономика работала. Особенно учитывая необходимость обеспечить работу "Путей солидарности", – сообщил Деркач.До этого Нацполиция Украины и СБУ регулярно публиковали сообщения о ловле уклонистов, не желающих служить в ВСУ и защищать режим Владимира Зеленского. Уклонистов ловили группами и поодиночке при нелегальном пересечении границ с Евросоюзом, переподготовке к побегу вне погранпереходов и через них в подушках и одеялах, в грузах с зерном, пешком и вплавь.Большинство стран ЕС отказали Киеву в выдаче уклонистов и потенциальных призывников.

https://ukraina.ru/20230727/1048307491.html

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