"Поставь пароли и будь спокоен": СБУ обещала безопасность координатору нападения на Царева - 31.10.2023 Украина.ру
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"Поставь пароли и будь спокоен": СБУ обещала безопасность координатору нападения на Царева
"Поставь пароли и будь спокоен": СБУ обещала безопасность координатору нападения на Царева - 31.10.2023 Украина.ру
"Поставь пароли и будь спокоен": СБУ обещала безопасность координатору нападения на Царева
Звонок невозможно подслушать, говорил украинский разведчик завербованному агенту. Запись разговора оказалась в распоряжении ФСБ
2023-10-31T16:07
2023-10-31T16:09
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После нападения на бывшего депутата Верховной Рады Олега Царева 46-летний соучастник преступления переживал, что он попадет под подозрение. Но куратор по телефону заверил, что бояться нечего. Запись разговора публикует телеграм-канал "Звезда":"К тебе вопросов не должно быть. На все мессенджеры поставь пароль, если будут досматривать телефон, это станет защитой. Будут готов, что тебя будут допрашивать. Но это нормально, там всех сейчас допрашивают. То, что мы с тобой общались, не знает никто, а то, что ты там ходил на работу, так еще 200 человек также ходили. К тебе домой не придут, тебе переживать не за что.Тебя прослушать никто не мог – это факт железобетонный. Главное – вести себя спокойно и не переживать. Ты не один, ты ж понимаешь, что мы ситуацию с разных сторон видели. И там с людьми все нормально, и с тобой все нормально", – заявил собеседник.Нападение на Царева было совершено в ночь с 26 на 27 октября около его дома в Ялте. На момент прибытия машины скорой помощи он был без сознания, с большой кровопотерей. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил принять меры к установления всех обстоятельств произошедшего, а также лиц, причастных к преступлению.В тот же день Служба безопасности Украины признала свою причастность к покушению на бывшего депутата Верховной Рады. Она организовала так называемую "спецоперацию СБУ" по ликвидации "коллаборанта, сотрудничающего с РФ". Царёв считался для украинских спецслужб "абсолютно законной целью".30 октября подозреваемый в координации покушения на убийство был задержан сотрудниками ФСБ. Его причастность подтвердили записи с камер видеонаблюдения и показания свидетелей. При обыске у задержанного обнаружено самодельное взрывное устройство, фотографии Царева, а также средства конспиративной связи с украинскими кураторами, сообщает 31 октября ФСБ России
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новости, новости украины, олег царев, фсб, сбу, покушение
Новости, Новости Украины, Олег Царев, ФСБ, СБУ, покушение

"Поставь пароли и будь спокоен": СБУ обещала безопасность координатору нападения на Царева

16:07 31.10.2023 (обновлено: 16:09 31.10.2023)
 
© РИА Новости . Владимир ТрефиловОлег Царев
Олег Царев - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Читать в
Звонок невозможно подслушать, говорил украинский разведчик завербованному агенту. Запись разговора оказалась в распоряжении ФСБ
После нападения на бывшего депутата Верховной Рады Олега Царева 46-летний соучастник преступления переживал, что он попадет под подозрение. Но куратор по телефону заверил, что бояться нечего. Запись разговора публикует телеграм-канал "Звезда":
"К тебе вопросов не должно быть. На все мессенджеры поставь пароль, если будут досматривать телефон, это станет защитой. Будут готов, что тебя будут допрашивать. Но это нормально, там всех сейчас допрашивают. То, что мы с тобой общались, не знает никто, а то, что ты там ходил на работу, так еще 200 человек также ходили. К тебе домой не придут, тебе переживать не за что.
Тебя прослушать никто не мог – это факт железобетонный. Главное – вести себя спокойно и не переживать. Ты не один, ты ж понимаешь, что мы ситуацию с разных сторон видели. И там с людьми все нормально, и с тобой все нормально", – заявил собеседник.
Нападение на Царева было совершено в ночь с 26 на 27 октября около его дома в Ялте. На момент прибытия машины скорой помощи он был без сознания, с большой кровопотерей. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил принять меры к установления всех обстоятельств произошедшего, а также лиц, причастных к преступлению.
В тот же день Служба безопасности Украины признала свою причастность к покушению на бывшего депутата Верховной Рады. Она организовала так называемую "спецоперацию СБУ" по ликвидации "коллаборанта, сотрудничающего с РФ". Царёв считался для украинских спецслужб "абсолютно законной целью".
30 октября подозреваемый в координации покушения на убийство был задержан сотрудниками ФСБ. Его причастность подтвердили записи с камер видеонаблюдения и показания свидетелей. При обыске у задержанного обнаружено самодельное взрывное устройство, фотографии Царева, а также средства конспиративной связи с украинскими кураторами, сообщает 31 октября ФСБ России
- РИА Новости, 1920, 31.10.2023
Вчера, 14:24
Задержан агент СБУ, координировавший покушение на Царева – ФСБ При обыске у задержанного обнаружено самодельное взрывное устройство, фотографии Царева, а также средства конспиративной связи с украинскими кураторами, сообщает 31 октября ФСБ России
 
НовостиНовости УкраиныОлег ЦаревФСБСБУпокушение
 
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