https://ukraina.ru/20260708/rf-razvorachivaet-novye-sistemy-reb-dlya-podavleniya-starlink--reuters-1081228710.html
РФ разворачивает новые системы РЭБ для подавления Starlink – Reuters
РФ разворачивает новые системы РЭБ для подавления Starlink – Reuters - 08.07.2026 Украина.ру
РФ разворачивает новые системы РЭБ для подавления Starlink – Reuters
Россия разворачивает новые системы РЭБ для подавления Starlink на фронте, информирует агентство Reuters. Об этом сообщает 8 июля телеграм-канал Украина.ру
2026-07-08T20:05
2026-07-08T20:05
2026-07-08T20:06
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По словам украинских командиров и пилотов беспилотных летательных аппаратов, ВС РФ устанавливают мощные устройства для создания помех вблизи городов и военных объектов. Цель - разорвать спутниковую связь, используемую для управления беспилотными летательными аппаратами дальнего действия.Издание приводит название устройства — "Волна Купол Гарант". Устройство излучает сигнал достаточно сильный, чтобы дестабилизировать связь Starlink, которая долгое время считалась практически неуязвимой, на площади около 20 кв. км.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, украина, reuters, украина.ру, starlink, рэб, фронт на украине сейчас, бпла
Новости, Россия, Украина, Reuters, Украина.ру, Starlink, РЭБ, фронт на Украине сейчас, БПЛА
РФ разворачивает новые системы РЭБ для подавления Starlink – Reuters
20:05 08.07.2026 (обновлено: 20:06 08.07.2026)
Россия разворачивает новые системы РЭБ для подавления Starlink на фронте, информирует агентство Reuters. Об этом сообщает 8 июля телеграм-канал Украина.ру
По словам украинских командиров и пилотов беспилотных летательных аппаратов, ВС РФ устанавливают мощные устройства для создания помех вблизи городов и военных объектов. Цель - разорвать спутниковую связь, используемую для управления беспилотными летательными аппаратами дальнего действия.
Издание приводит название устройства — "Волна Купол Гарант". Устройство излучает сигнал достаточно сильный, чтобы дестабилизировать связь Starlink, которая долгое время считалась практически неуязвимой, на площади около 20 кв. км.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.