https://ukraina.ru/20260708/rf-razvorachivaet-novye-sistemy-reb-dlya-podavleniya-starlink--reuters-1081228710.html

РФ разворачивает новые системы РЭБ для подавления Starlink – Reuters

РФ разворачивает новые системы РЭБ для подавления Starlink – Reuters - 08.07.2026 Украина.ру

РФ разворачивает новые системы РЭБ для подавления Starlink – Reuters

Россия разворачивает новые системы РЭБ для подавления Starlink на фронте, информирует агентство Reuters. Об этом сообщает 8 июля телеграм-канал Украина.ру

2026-07-08T20:05

2026-07-08T20:05

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По словам украинских командиров и пилотов беспилотных летательных аппаратов, ВС РФ устанавливают мощные устройства для создания помех вблизи городов и военных объектов. Цель - разорвать спутниковую связь, используемую для управления беспилотными летательными аппаратами дальнего действия.Издание приводит название устройства — "Волна Купол Гарант". Устройство излучает сигнал достаточно сильный, чтобы дестабилизировать связь Starlink, которая долгое время считалась практически неуязвимой, на площади около 20 кв. км.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, украина, reuters, украина.ру, starlink, рэб, фронт на украине сейчас, бпла