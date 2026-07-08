https://ukraina.ru/20260708/krym-sezon---2026-chto-proiskhodit-legko-li-vyekhat-iz-kryma-i-stoit-li-seychas-ekhat-v-krym-1081217839.html

Крым. Сезон - 2026. Что происходит? Легко ли выехать из Крыма? И стоит ли сейчас ехать в Крым?

Крым. Сезон - 2026. Что происходит? Легко ли выехать из Крыма? И стоит ли сейчас ехать в Крым? - 09.07.2026 Украина.ру

Крым. Сезон - 2026. Что происходит? Легко ли выехать из Крыма? И стоит ли сейчас ехать в Крым?

Честно говоря, это основная и наверное, единственная проблема отдыхающих в Крыму сегодня: как выехать?

2026-07-08T22:07

2026-07-08T22:07

2026-07-09T12:23

эксклюзив

крым

лев толстой (писатель)

ялта

евпатория

лето

курортный сезон

украина.ру

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Сделать это не так уж сложно. Но придется потратить немного больше времени и терпения.Всё остальное - наоборот, не проблема. Или почти не проблема.Отели зазывают "комфортными ценами", в магазинах и кафе - полно продуктов. Всё относительно дёшево. И людей меньше обычного.Море плюс 23-24. Наконец-то! Прогрелась вода.Для отдыхающих в Крыму какой-то прямо бархатный сезон сейчас, во всех смыслах.Несмотря на то, что проблемы есть, конечно. Но все вполне решаемо.ЭлектроэнергияДа, с электричеством в Крыму - серьёзные перебои. Но на Южном берегу пока что отключений длительных не было.Да и сами отключения для отдыхающих - не такая большая беда.Выключают свет - можно пойти на море или в кафе. Во многих местах включены свои генераторы, поэтому кафе и магазины продолжают работать.В Ялте и Алуште отключены большинство вывесок, наполовину убрали уличное освещение. Остановлены стройки, которые потребляют энергию.Ялта ночью сейчас почти не светится. Энергию берегут. Но море шумит, и народ курсирует по набережной даже в более романтической атмосфере.Как во времена отдыхавших здесь Антона Чехова и Льва Толстого: спокойно прогуливаются под платанами, без этих невероятных толп туристов.В Евпатории выключены и не ходят трамваи. Но есть другой транспорт.В Севастополе троллейбусы выходят в рейсы с увеличенным интервалом движения.В городах Крыма оперативно организованы специальные пункты, в магазинах и кафе, где можно бесплатно подзарядить телефон, положить на хранение в холодильник лекарства, подключить ноутбук и даже бесплатно получить воду.Эти списки публикуются в интернете.Во всех магазинах, салонах, кафе, где есть свет и связь, делятся своим "вай-фаем". Без связи никто не останется!Вообще организовано всё на хорошем уровне, с максимально быстрым оповещением в соцсетях.Для Крыма это уже третья "украинская блокада." Так что понимание, как действовать, есть."Это не компот"!Никаких проблем нет с едой, водой, полки магазинов ломятся от продуктов.Постоянно встречается распродажа овощей и фруктов, которые не раскупили, и когда они чуть начинают портиться, цену скидывают вполовину, а то и намного больше. Это делают сами продавцы.Называется "это на компот".Крымская бабушка, довольная, тащит огромный мешок абрикосов, смеется:- Десять килограммов по 30 рублей. Но сегодня же надо сварить варенье. До завтра не доживёт!Абрикосы сейчас по 250 - 300 рублей килограмм, черешня по 150 - 250, огурцы 60-90, помидоры 150-220.И на рынках, и в магазинах есть любое мясо, сало и колбаса. Специальные колбасные лотки-холодильники появились на улицах, как обычно, к началу сезона. Зазывают на "попробовать домашнюю колбаску".Прекрасную домашнюю курицу можно купить на ялтинском рынке за 800 - 1000 рублей целиком, её ещё и разделают на кусочки прямо при покупателе, и дадут какой-нибудь "поход": косточки и лапки для собачки.Так что "дамы с собачками" на ялтинском рынке чувствуют себя вполне комфортно. Дамы "с двумя детьми и собачками" - тоже. Всё есть: и на суп, и на второе, и на компот.Кругом продается, конечно, в несметном количестве крымское вино.Крымские каналы пишут, чтоНу это понятно и без ритейлеров. Почему бы не выпить прекрасного крымского вина и не поесть жареной барабульки, если нет особого курортного ажиотажа?Пляжи и санатории заполнены, наверное, наполовину от прошлого и позапрошлого года. Но народ сейчас активно прибывает, жизнь кипит.Может, процентов на 40 меньше кипит, чем в прошлом году. Может, на 20. Всё это еще предстоит посчитать. Сезон на самом деле, только начинается.Отели и кемпингиОтельеры Крыма уже попросили у государства помощи, и она им, скорее всего, будет оказана.Но сейчас, в начале июля, отели и гостевые дома уже фиксируют "возвращение спроса". Возвращается спрос на Большую Ялту, на Алушту и Евпаторию, растёт спрос на Судак.Судак и Феодосия - ближе всего к району Керчи, откуда теперь уходят поезда. А Евпатория - традиционное место отдыха для семей с детьми.Ялта уже вошла в "топ-3" российских курортов по бронированию на середину июля для отдыха компаниями.Много людей с детьми, как всегда.Кто-то отменил поездку, а кто-то нет, и не пожалел.В Крыму всё так же, как и всегда. Отсутствие света, конечно, не радует, но приспособиться можно.Всё оперативно чинят, и свет дают довольно быстро.Нет бензина - это действительно проблема. Особенно для тех, кто приехал на машине и хотел поездить активно по Крыму. Таким туристам приходится менять планы.Кстати, не всегда в худшую сторону. Те, кто может, не уезжают прямо сейчас, продлевают отпуск и остаются позагорать, покупаться. Море уже плюс 24, нет толпы отдыхающих. Когда ещё такое будет?Молодая пара, живут в кемпинге, рассказывают: остались ещё на месяц. Цены вполне устраивают, им сделали большую скидку. Бензин в машине на обратную дорогу есть. Могли бы уехать. Но решили воспользоваться возможностью и отпросились на работе.И будут еще вспоминать это прекрасное лето в Крыму!Как выезжатьНо выезд из Крыма превращается в квест. И в первую очередь - потому что люди относятся к этой поездке чрезвычайно расслабленно.Лично видела главу семейства, который растерянно сообщил жене: в кассе остался только один билет на автобус Алушта-Симферополь на завтра. На завтра!- Что же делать? - растерянно спросил мужчина.- Бегом договариваться! - моментально сориентировалась жена, - на чемодане в проходе будешь сидеть, дети на руках.И они рысью побежали к кассам. Хочется ещё раз повторить: билеты на завтра! На самый популярный автобус в Крыму.Почему люди, которые все знали, обсуждали, готовились к поездке из Крыма, не купили билеты заранее? Это вопрос психологии, который ещё надо изучить.Также есть много рассказов про то, что в Феодосии надо пройти досмотр, всех выгрузят из автобусов, потом надо зайти назад.И в самой Керчи, откуда сейчас уходят поезда, тоже довольно большая очередь на вокзал: досмотр.Поэтому выезжать надо сильно заранее, очень сильно. Например, планировать быть на месте, в Керчи, часов за 5 до отхода поезда.Но если не получится - специальные дежурные пропустят вас на досмотр без очереди, по билетам, если поезд вот уже скоро будет отходить.Бензин - это, конечно, отдельный вопрос. Бензина или нет, или он очень дорогой. Ситуацию обещают исправить через две недели.А пока что - подорожал прокат электромобилей и машин на газу. Спрос очень сильно растёт.Но в общем, нытья нет. Есть какая-то поразительная беспечность приезжих. Крымчане смотрят на это с усмешкой. Что поделаешь, люди "с материка", не понимают, что такое блокада. А это уже третья блокада Крыма, устроенная Украиной.Крымчане смотрят на все происходящее философски. Самая популярная тема: ну это не сравнить с "блэкаутом" 14 или 15 года.Тогда вообще еду готовили на кострах во дворе - если в домах стоят электроплиты, другого выхода нет. И кстати, тоже никто не ныл.Вопреки всем прогнозам "ну всё, сезона не будет" - курортный сезон 2026 в Крыму и есть, и будет. И уже вовсю идёт, несмотря ни на что.Море шумит, чайки кричат, кафе работают. Туристы загорают, отдыхают, купаются, едят черешню и абрикосы и вполне довольны жизнью.О других особенностях отдыха в Крыму нынешним летом - в статье Жара, черешня, море и бензин. Чем и как живет Крым сегодня

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2026

Елена Мурзина

Елена Мурзина

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Елена Мурзина

эксклюзив, крым, лев толстой (писатель), ялта, евпатория, лето, курортный сезон, украина.ру