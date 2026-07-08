https://ukraina.ru/20260708/krym-sezon---2026-chto-proiskhodit-legko-li-vyekhat-iz-kryma-i-stoit-li-seychas-ekhat-v-krym-1081217839.html
Крым. Сезон - 2026. Что происходит? Легко ли выехать из Крыма? И стоит ли сейчас ехать в Крым?
Крым. Сезон - 2026. Что происходит? Легко ли выехать из Крыма? И стоит ли сейчас ехать в Крым? - 09.07.2026 Украина.ру
Крым. Сезон - 2026. Что происходит? Легко ли выехать из Крыма? И стоит ли сейчас ехать в Крым?
Честно говоря, это основная и наверное, единственная проблема отдыхающих в Крыму сегодня: как выехать?
2026-07-08T22:07
2026-07-08T22:07
2026-07-09T12:23
эксклюзив
крым
лев толстой (писатель)
ялта
евпатория
лето
курортный сезон
украина.ру
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/07/08/1081218769_0:129:3100:1873_1920x0_80_0_0_e960c81e5c9f4b0a32e3a9dd83cdf5b0.jpg
Сделать это не так уж сложно. Но придется потратить немного больше времени и терпения.Всё остальное - наоборот, не проблема. Или почти не проблема.Отели зазывают "комфортными ценами", в магазинах и кафе - полно продуктов. Всё относительно дёшево. И людей меньше обычного.Море плюс 23-24. Наконец-то! Прогрелась вода.Для отдыхающих в Крыму какой-то прямо бархатный сезон сейчас, во всех смыслах.Несмотря на то, что проблемы есть, конечно. Но все вполне решаемо.ЭлектроэнергияДа, с электричеством в Крыму - серьёзные перебои. Но на Южном берегу пока что отключений длительных не было.Да и сами отключения для отдыхающих - не такая большая беда.Выключают свет - можно пойти на море или в кафе. Во многих местах включены свои генераторы, поэтому кафе и магазины продолжают работать.В Ялте и Алуште отключены большинство вывесок, наполовину убрали уличное освещение. Остановлены стройки, которые потребляют энергию.Ялта ночью сейчас почти не светится. Энергию берегут. Но море шумит, и народ курсирует по набережной даже в более романтической атмосфере.Как во времена отдыхавших здесь Антона Чехова и Льва Толстого: спокойно прогуливаются под платанами, без этих невероятных толп туристов.В Евпатории выключены и не ходят трамваи. Но есть другой транспорт.В Севастополе троллейбусы выходят в рейсы с увеличенным интервалом движения.В городах Крыма оперативно организованы специальные пункты, в магазинах и кафе, где можно бесплатно подзарядить телефон, положить на хранение в холодильник лекарства, подключить ноутбук и даже бесплатно получить воду.Эти списки публикуются в интернете.Во всех магазинах, салонах, кафе, где есть свет и связь, делятся своим "вай-фаем". Без связи никто не останется!Вообще организовано всё на хорошем уровне, с максимально быстрым оповещением в соцсетях.Для Крыма это уже третья "украинская блокада." Так что понимание, как действовать, есть."Это не компот"!Никаких проблем нет с едой, водой, полки магазинов ломятся от продуктов.Постоянно встречается распродажа овощей и фруктов, которые не раскупили, и когда они чуть начинают портиться, цену скидывают вполовину, а то и намного больше. Это делают сами продавцы.Называется "это на компот".Крымская бабушка, довольная, тащит огромный мешок абрикосов, смеется:- Десять килограммов по 30 рублей. Но сегодня же надо сварить варенье. До завтра не доживёт!Абрикосы сейчас по 250 - 300 рублей килограмм, черешня по 150 - 250, огурцы 60-90, помидоры 150-220.И на рынках, и в магазинах есть любое мясо, сало и колбаса. Специальные колбасные лотки-холодильники появились на улицах, как обычно, к началу сезона. Зазывают на "попробовать домашнюю колбаску".Прекрасную домашнюю курицу можно купить на ялтинском рынке за 800 - 1000 рублей целиком, её ещё и разделают на кусочки прямо при покупателе, и дадут какой-нибудь "поход": косточки и лапки для собачки.Так что "дамы с собачками" на ялтинском рынке чувствуют себя вполне комфортно. Дамы "с двумя детьми и собачками" - тоже. Всё есть: и на суп, и на второе, и на компот.Кругом продается, конечно, в несметном количестве крымское вино.Крымские каналы пишут, чтоНу это понятно и без ритейлеров. Почему бы не выпить прекрасного крымского вина и не поесть жареной барабульки, если нет особого курортного ажиотажа?Пляжи и санатории заполнены, наверное, наполовину от прошлого и позапрошлого года. Но народ сейчас активно прибывает, жизнь кипит.Может, процентов на 40 меньше кипит, чем в прошлом году. Может, на 20. Всё это еще предстоит посчитать. Сезон на самом деле, только начинается.Отели и кемпингиОтельеры Крыма уже попросили у государства помощи, и она им, скорее всего, будет оказана.Но сейчас, в начале июля, отели и гостевые дома уже фиксируют "возвращение спроса". Возвращается спрос на Большую Ялту, на Алушту и Евпаторию, растёт спрос на Судак.Судак и Феодосия - ближе всего к району Керчи, откуда теперь уходят поезда. А Евпатория - традиционное место отдыха для семей с детьми.Ялта уже вошла в "топ-3" российских курортов по бронированию на середину июля для отдыха компаниями.Много людей с детьми, как всегда.Кто-то отменил поездку, а кто-то нет, и не пожалел.В Крыму всё так же, как и всегда. Отсутствие света, конечно, не радует, но приспособиться можно.Всё оперативно чинят, и свет дают довольно быстро.Нет бензина - это действительно проблема. Особенно для тех, кто приехал на машине и хотел поездить активно по Крыму. Таким туристам приходится менять планы.Кстати, не всегда в худшую сторону. Те, кто может, не уезжают прямо сейчас, продлевают отпуск и остаются позагорать, покупаться. Море уже плюс 24, нет толпы отдыхающих. Когда ещё такое будет?Молодая пара, живут в кемпинге, рассказывают: остались ещё на месяц. Цены вполне устраивают, им сделали большую скидку. Бензин в машине на обратную дорогу есть. Могли бы уехать. Но решили воспользоваться возможностью и отпросились на работе.И будут еще вспоминать это прекрасное лето в Крыму!Как выезжатьНо выезд из Крыма превращается в квест. И в первую очередь - потому что люди относятся к этой поездке чрезвычайно расслабленно.Лично видела главу семейства, который растерянно сообщил жене: в кассе остался только один билет на автобус Алушта-Симферополь на завтра. На завтра!- Что же делать? - растерянно спросил мужчина.- Бегом договариваться! - моментально сориентировалась жена, - на чемодане в проходе будешь сидеть, дети на руках.И они рысью побежали к кассам. Хочется ещё раз повторить: билеты на завтра! На самый популярный автобус в Крыму.Почему люди, которые все знали, обсуждали, готовились к поездке из Крыма, не купили билеты заранее? Это вопрос психологии, который ещё надо изучить.Также есть много рассказов про то, что в Феодосии надо пройти досмотр, всех выгрузят из автобусов, потом надо зайти назад.И в самой Керчи, откуда сейчас уходят поезда, тоже довольно большая очередь на вокзал: досмотр.Поэтому выезжать надо сильно заранее, очень сильно. Например, планировать быть на месте, в Керчи, часов за 5 до отхода поезда.Но если не получится - специальные дежурные пропустят вас на досмотр без очереди, по билетам, если поезд вот уже скоро будет отходить.Бензин - это, конечно, отдельный вопрос. Бензина или нет, или он очень дорогой. Ситуацию обещают исправить через две недели.А пока что - подорожал прокат электромобилей и машин на газу. Спрос очень сильно растёт.Но в общем, нытья нет. Есть какая-то поразительная беспечность приезжих. Крымчане смотрят на это с усмешкой. Что поделаешь, люди "с материка", не понимают, что такое блокада. А это уже третья блокада Крыма, устроенная Украиной.Крымчане смотрят на все происходящее философски. Самая популярная тема: ну это не сравнить с "блэкаутом" 14 или 15 года.Тогда вообще еду готовили на кострах во дворе - если в домах стоят электроплиты, другого выхода нет. И кстати, тоже никто не ныл.Вопреки всем прогнозам "ну всё, сезона не будет" - курортный сезон 2026 в Крыму и есть, и будет. И уже вовсю идёт, несмотря ни на что.Море шумит, чайки кричат, кафе работают. Туристы загорают, отдыхают, купаются, едят черешню и абрикосы и вполне довольны жизнью.О других особенностях отдыха в Крыму нынешним летом - в статье Жара, черешня, море и бензин. Чем и как живет Крым сегодня
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
эксклюзив, крым, лев толстой (писатель), ялта, евпатория, лето, курортный сезон, украина.ру
Сделать это не так уж сложно. Но придется потратить немного больше времени и терпения.
Всё остальное - наоборот, не проблема. Или почти не проблема.
Отели зазывают "комфортными ценами", в магазинах и кафе - полно продуктов. Всё относительно дёшево. И людей меньше обычного.
Море плюс 23-24. Наконец-то! Прогрелась вода.
Для отдыхающих в Крыму какой-то прямо бархатный сезон сейчас, во всех смыслах.
Несмотря на то, что проблемы есть, конечно. Но все вполне решаемо.
Да, с электричеством в Крыму - серьёзные перебои. Но на Южном берегу пока что отключений длительных не было.
Да и сами отключения для отдыхающих - не такая большая беда.
Выключают свет - можно пойти на море или в кафе. Во многих местах включены свои генераторы, поэтому кафе и магазины продолжают работать.
В Ялте и Алуште отключены большинство вывесок, наполовину убрали уличное освещение. Остановлены стройки, которые потребляют энергию.
Ялта ночью сейчас почти не светится. Энергию берегут. Но море шумит, и народ курсирует по набережной даже в более романтической атмосфере.
Как во времена отдыхавших здесь Антона Чехова и Льва Толстого: спокойно прогуливаются под платанами, без этих невероятных толп туристов.
В Евпатории выключены и не ходят трамваи. Но есть другой транспорт.
В Севастополе троллейбусы выходят в рейсы с увеличенным интервалом движения.
В городах Крыма оперативно организованы специальные пункты, в магазинах и кафе, где можно бесплатно подзарядить телефон, положить на хранение в холодильник лекарства, подключить ноутбук и даже бесплатно получить воду.
Эти списки публикуются в интернете.
Во всех магазинах, салонах, кафе, где есть свет и связь, делятся своим "вай-фаем". Без связи никто не останется!
Вообще организовано всё на хорошем уровне, с максимально быстрым оповещением в соцсетях.
Для Крыма это уже третья "украинская блокада." Так что понимание, как действовать, есть.
Никаких проблем нет с едой, водой, полки магазинов ломятся от продуктов.
Постоянно встречается распродажа овощей и фруктов, которые не раскупили, и когда они чуть начинают портиться, цену скидывают вполовину, а то и намного больше. Это делают сами продавцы.
Называется "это на компот".
Крымская бабушка, довольная, тащит огромный мешок абрикосов, смеется:
- Десять килограммов по 30 рублей. Но сегодня же надо сварить варенье. До завтра не доживёт!
Абрикосы сейчас по 250 - 300 рублей килограмм, черешня по 150 - 250, огурцы 60-90, помидоры 150-220.
И на рынках, и в магазинах есть любое мясо, сало и колбаса. Специальные колбасные лотки-холодильники появились на улицах, как обычно, к началу сезона. Зазывают на "попробовать домашнюю колбаску".
Прекрасную домашнюю курицу можно купить на ялтинском рынке за 800 - 1000 рублей целиком, её ещё и разделают на кусочки прямо при покупателе, и дадут какой-нибудь "поход": косточки и лапки для собачки.
Так что "дамы с собачками" на ялтинском рынке чувствуют себя вполне комфортно. Дамы "с двумя детьми и собачками" - тоже. Всё есть: и на суп, и на второе, и на компот.
Кругом продается, конечно, в несметном количестве крымское вино.
Крымские каналы пишут, что
"вечерние выключения электричества в крымских городах прямо коррелируют с пиком покупок пива, вина и слабоалкогольных коктейлей - чаты ритейлеров."
Ну это понятно и без ритейлеров. Почему бы не выпить прекрасного крымского вина и не поесть жареной барабульки, если нет особого курортного ажиотажа?
Пляжи и санатории заполнены, наверное, наполовину от прошлого и позапрошлого года. Но народ сейчас активно прибывает, жизнь кипит.
Может, процентов на 40 меньше кипит, чем в прошлом году. Может, на 20. Всё это еще предстоит посчитать. Сезон на самом деле, только начинается.
Отельеры Крыма уже попросили у государства помощи, и она им, скорее всего, будет оказана.
Но сейчас, в начале июля, отели и гостевые дома уже фиксируют "возвращение спроса". Возвращается спрос на Большую Ялту, на Алушту и Евпаторию, растёт спрос на Судак.
Судак и Феодосия - ближе всего к району Керчи, откуда теперь уходят поезда. А Евпатория - традиционное место отдыха для семей с детьми.
Ялта уже вошла в "топ-3" российских курортов по бронированию на середину июля для отдыха компаниями.
Много людей с детьми, как всегда.
Кто-то отменил поездку, а кто-то нет, и не пожалел.
В Крыму всё так же, как и всегда. Отсутствие света, конечно, не радует, но приспособиться можно.
Всё оперативно чинят, и свет дают довольно быстро.
Нет бензина - это действительно проблема. Особенно для тех, кто приехал на машине и хотел поездить активно по Крыму. Таким туристам приходится менять планы.
Кстати, не всегда в худшую сторону. Те, кто может, не уезжают прямо сейчас, продлевают отпуск и остаются позагорать, покупаться. Море уже плюс 24, нет толпы отдыхающих. Когда ещё такое будет?
Молодая пара, живут в кемпинге, рассказывают: остались ещё на месяц. Цены вполне устраивают, им сделали большую скидку. Бензин в машине на обратную дорогу есть. Могли бы уехать. Но решили воспользоваться возможностью и отпросились на работе.
И будут еще вспоминать это прекрасное лето в Крыму!
Но выезд из Крыма превращается в квест. И в первую очередь - потому что люди относятся к этой поездке чрезвычайно расслабленно.
Лично видела главу семейства, который растерянно сообщил жене: в кассе остался только один билет на автобус Алушта-Симферополь на завтра. На завтра!
- Что же делать? - растерянно спросил мужчина.
- Бегом договариваться! - моментально сориентировалась жена, - на чемодане в проходе будешь сидеть, дети на руках.
И они рысью побежали к кассам. Хочется ещё раз повторить: билеты на завтра! На самый популярный автобус в Крыму.
Почему люди, которые все знали, обсуждали, готовились к поездке из Крыма, не купили билеты заранее? Это вопрос психологии, который ещё надо изучить.
Также есть много рассказов про то, что в Феодосии надо пройти досмотр, всех выгрузят из автобусов, потом надо зайти назад.
И в самой Керчи, откуда сейчас уходят поезда, тоже довольно большая очередь на вокзал: досмотр.
Поэтому выезжать надо сильно заранее, очень сильно. Например, планировать быть на месте, в Керчи, часов за 5 до отхода поезда.
Но если не получится - специальные дежурные пропустят вас на досмотр без очереди, по билетам, если поезд вот уже скоро будет отходить.
Бензин - это, конечно, отдельный вопрос. Бензина или нет, или он очень дорогой. Ситуацию обещают исправить через две недели.
А пока что - подорожал прокат электромобилей и машин на газу. Спрос очень сильно растёт.
Но в общем, нытья нет. Есть какая-то поразительная беспечность приезжих. Крымчане смотрят на это с усмешкой. Что поделаешь, люди "с материка", не понимают, что такое блокада. А это уже третья блокада Крыма, устроенная Украиной.
Крымчане смотрят на все происходящее философски. Самая популярная тема: ну это не сравнить с "блэкаутом" 14 или 15 года.
Тогда вообще еду готовили на кострах во дворе - если в домах стоят электроплиты, другого выхода нет. И кстати, тоже никто не ныл.
Вопреки всем прогнозам "ну всё, сезона не будет" - курортный сезон 2026 в Крыму и есть, и будет. И уже вовсю идёт, несмотря ни на что.
Море шумит, чайки кричат, кафе работают. Туристы загорают, отдыхают, купаются, едят черешню и абрикосы и вполне довольны жизнью.
О других особенностях отдыха в Крыму нынешним летом - в статье Жара, черешня, море и бензин. Чем и как живет Крым сегодня