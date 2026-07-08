Владимир Путин популярно объяснит Дональду Трампу последствия закрытия неба над Украиной - 08.07.2026 Украина.ру
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Владимир Путин популярно объяснит Дональду Трампу последствия закрытия неба над Украиной
Владимир Путин популярно объяснит Дональду Трампу последствия закрытия неба над Украиной - 08.07.2026 Украина.ру
Владимир Путин популярно объяснит Дональду Трампу последствия закрытия неба над Украиной
Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что президент России Владимир Путин в ходе предстоящего телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом популярно объяснит ему недопустимость закрытия неба над Украиной. Об этом сообщил 8 июля телеграм-канал Украина.ру
2026-07-08T20:49
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8 июля Дональд Трамп в рамках встречи с главой киевского режима Владимиром Зеленским на саммите Североатлантического альянса (НАТО) в Анкаре допустил, что Соединённые Штаты могут обеспечить "закрытие неба" над Украиной в качестве инструмента гарантии безопасности. Джабаров отметил, что к заявлениям Трампа о прогрессе в урегулировании следует относиться спокойно, поскольку американский президент уже неоднократно заявлял о прекращении конфликтов, в том числе с Ираном, однако боевые действия возобновлялись. Трамп также пообещал передать Украине лицензию на производство систем противовоздушной обороны Patriot.Ранее в тот же день государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон обсуждает с Киевом возможность нанесения ударов в глубину российской территории. По его словам, это делается для того, чтобы Москва увидела сложность защиты своего воздушного пространства. Рубио полагает, что эти атаки помогут создать условия для переговоров. Трамп на встрече с Зеленским назвал удары Украины вглубь России эскалацией, но посчитал, что они могут приблизить завершение конфликта - Рубио заявил, что Вашингтон обсуждает с Киевом удары вглубь территории России.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина, россия, сша, новости, дональд трамп, марко рубио, владимир путин, украина.ру, совет федерации, нато
Украина, Россия, США, Новости, Дональд Трамп, Марко Рубио, Владимир Путин, Украина.ру, Совет Федерации, НАТО

Владимир Путин популярно объяснит Дональду Трампу последствия закрытия неба над Украиной

20:49 08.07.2026 (обновлено: 20:54 08.07.2026)
 
© РИА Новости . POOLПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости . POOL
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Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что президент России Владимир Путин в ходе предстоящего телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом популярно объяснит ему недопустимость закрытия неба над Украиной. Об этом сообщил 8 июля телеграм-канал Украина.ру
8 июля Дональд Трамп в рамках встречи с главой киевского режима Владимиром Зеленским на саммите Североатлантического альянса (НАТО) в Анкаре допустил, что Соединённые Штаты могут обеспечить "закрытие неба" над Украиной в качестве инструмента гарантии безопасности.
Джабаров отметил, что к заявлениям Трампа о прогрессе в урегулировании следует относиться спокойно, поскольку американский президент уже неоднократно заявлял о прекращении конфликтов, в том числе с Ираном, однако боевые действия возобновлялись.
Трамп также пообещал передать Украине лицензию на производство систем противовоздушной обороны Patriot.
Ранее в тот же день государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон обсуждает с Киевом возможность нанесения ударов в глубину российской территории.
По его словам, это делается для того, чтобы Москва увидела сложность защиты своего воздушного пространства.
Рубио полагает, что эти атаки помогут создать условия для переговоров.
Трамп на встрече с Зеленским назвал удары Украины вглубь России эскалацией, но посчитал, что они могут приблизить завершение конфликта - Рубио заявил, что Вашингтон обсуждает с Киевом удары вглубь территории России.
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