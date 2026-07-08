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О ночном кошмаре Британии, новых вызовах для России и главных целях для ударов ВСУ – Ищенко

О ночном кошмаре Британии, новых вызовах для России и главных целях для ударов ВСУ – Ищенко - 08.07.2026 Украина.ру

О ночном кошмаре Британии, новых вызовах для России и главных целях для ударов ВСУ – Ищенко

В новом выпуске еженедельного проекта Украина.ру "Ищенко о главном" политолог Ростислав Ищенко рассказал, чем занята Европа, пока Трамп говорит о мире, что... Украина.ру, 08.07.2026

2026-07-08T19:48

2026-07-08T19:48

2026-07-08T19:48

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украина

британия

европа

ростислав ищенко

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эрдоган

вооруженные силы украины

украина.ру

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В новом выпуске еженедельного проекта Украина.ру "Ищенко о главном" политолог Ростислав Ищенко рассказал, чем занята Европа, пока Трамп говорит о мире, что является ночным кошмаром для Британии и чем для неё является Украина, а также объяснил, какие цели преследует Турция и почему президент Эрдоган заинтересован в сохранении Украины. Кроме того, Ищенко проанализировал беспилотную войну на истощение и попытки Киева прорваться к Москве любой ценой:00:20 – Для каких целей Запад использует переговоры Путина и Трампа?12:30 – О гарантиях безопасности государства в период всеобщей нестабильности;25:00 – Зачем Британия толкает Европу к эскалации конфликта? 37:30 – Какие цели преследует Турция и почему Эрдоган хочет сохранения Украины? 50:00 – Беспилотная война на истощение, удары по тылам и попытки прорыва ПВО.ТГ-канал Ростислава Ищенко: t.me/...vishchenko Канал Ростислава Ищенко в МАХ: max.ru/...vishchenko Украина.ру в МАХ: max.ru/ukr_2025_ru Наш сайт: ukraina.ru

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