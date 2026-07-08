О ночном кошмаре Британии, новых вызовах для России и главных целях для ударов ВСУ – Ищенко
В новом выпуске еженедельного проекта Украина.ру "Ищенко о главном" политолог Ростислав Ищенко рассказал, чем занята Европа, пока Трамп говорит о мире, что является ночным кошмаром для Британии и чем для неё является Украина, а также объяснил, какие цели преследует Турция и почему президент Эрдоган заинтересован в сохранении Украины. Кроме того, Ищенко проанализировал беспилотную войну на истощение и попытки Киева прорваться к Москве любой ценой:
00:20 – Для каких целей Запад использует переговоры Путина и Трампа?
12:30 – О гарантиях безопасности государства в период всеобщей нестабильности;
25:00 – Зачем Британия толкает Европу к эскалации конфликта?
37:30 – Какие цели преследует Турция и почему Эрдоган хочет сохранения Украины?
50:00 – Беспилотная война на истощение, удары по тылам и попытки прорыва ПВО.
ТГ-канал Ростислава Ищенко: t.me/...vishchenko
Канал Ростислава Ищенко в МАХ: max.ru/...vishchenko
Украина.ру в МАХ: max.ru/ukr_2025_ru
Наш сайт: ukraina.ru
00:20 – Для каких целей Запад использует переговоры Путина и Трампа?
12:30 – О гарантиях безопасности государства в период всеобщей нестабильности;
25:00 – Зачем Британия толкает Европу к эскалации конфликта?
37:30 – Какие цели преследует Турция и почему Эрдоган хочет сохранения Украины?
50:00 – Беспилотная война на истощение, удары по тылам и попытки прорыва ПВО.
ТГ-канал Ростислава Ищенко: t.me/...vishchenko
Канал Ростислава Ищенко в МАХ: max.ru/...vishchenko
Украина.ру в МАХ: max.ru/ukr_2025_ru
Наш сайт: ukraina.ru
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